Keltner Channel Scanner MT4
- Индикаторы
- Biswarup Banerjee
- Версия: 4.0
- Обновлено: 12 сентября 2025
- Активации: 20
Keltner Channel Multicurrency Scanner MT4 — это передовой инструмент, предназначенный для улучшения вашей торговой стратегии, с помощью которого можно отслеживать прорывы Келтнеровского канала и получать мгновенные аналитические данные по нескольким валютным парам и таймфреймам. Этот мощный сканер помогает трейдерам быстро выявлять значительные движения цен и возможности для прорывов в реальном времени, что ускоряет принятие решений и улучшает рыночный анализ.
Ключевые особенности
-
Простое сканирование множества валютных пар: отслеживайте несколько валютных пар в реальном времени и мгновенно обнаруживайте прорывы Келтнеровского канала без необходимости вручную переключаться между графиками.
-
Обзор панели управления: просматривайте сигналы о бычьих и медвежьих прорывах на простой и удобной панели управления. Следите за рыночными условиями и принимайте обоснованные торговые решения.
-
Отслеживание исторических сигналов: анализируйте предыдущие сигналы прорывов Келтнеровского канала и оценивайте их эффективность для улучшения стратегии и выявления трендов.
-
Многоуровневое сканирование: сканируйте прорывы Келтнеровского канала на разных таймфреймах, чтобы находить как краткосрочные, так и долгосрочные торговые возможности.
-
Удобная навигация по графикам: легко переключайтесь между валютными парами с панели управления и загружайте Келтнеровский канал на соответствующий график одним кликом.
-
Настраиваемые параметры: регулируйте параметры Келтнеровского канала, выбирайте таймфреймы и фильтруйте сигналы в соответствии с вашей уникальной торговой стратегией.
-
Оповещения в реальном времени: получайте мгновенные уведомления через всплывающие окна, email или push-уведомления на мобильное устройство, когда обнаруживается сигнал прорыва Келтнеровского канала, чтобы не пропустить важные рыночные движения.
Примечание: Этот сканер предназначен для обнаружения и уведомления о потенциальных сигналах прорыва Келтнеровского канала. Он не выполняет автоматические сделки для пользователя.
Хотите бесплатную пробную версию на 7 дней? Не стесняйтесь связаться со мной через раздел профиля.