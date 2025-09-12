Keltner Channel Scanner MT4

Der Keltner Channel Multicurrency Scanner MT4 ist ein fortschrittliches Tool, das entwickelt wurde, um Ihre Handelsstrategie zu verbessern, indem es Keltner Channel Breakouts erkennt und Echtzeit-Analysen für mehrere Währungspaare und Zeitrahmen bietet. Dieser leistungsstarke Scanner hilft Händlern, schnell bedeutende Preisschwankungen und Breakout-Gelegenheiten zu identifizieren, was die Entscheidungsfindung beschleunigt und die Marktanalyse verbessert.

Hauptfunktionen

Müheloses Multicurrency-Scanning: Überwachen Sie mehrere Währungspaare in Echtzeit und erkennen Sie sofort Keltner Channel Breakouts, ohne manuell zwischen Charts zu wechseln.

Übersichtliches Dashboard: Sehen Sie sich bullische und bärische Breakout-Signale auf einem klaren, benutzerfreundlichen Dashboard an. Verfolgen Sie die Marktbedingungen und treffen Sie fundierte Handelsentscheidungen.

Historische Signalverfolgung: Überprüfen Sie vergangene Keltner Channel Breakout-Signale und analysieren Sie deren Leistung, um Ihre Strategie zu verfeinern und Trends zu identifizieren.

Multitimeframe-Scanning: Scannen Sie Keltner Channel Breakouts auf verschiedenen Zeitrahmen, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Handelsmöglichkeiten zu finden.

Nahtlose Diagrammnavigation: Wechseln Sie problemlos zwischen Währungspaaren im Dashboard und laden Sie das Keltner Channel-Symbol im entsprechenden Diagramm mit nur einem Klick.

Anpassbare Einstellungen: Passen Sie die Parameter des Keltner Channels an, wählen Sie Zeitrahmen aus und filtern Sie Signale entsprechend Ihrer Handelsstrategie.

Echtzeit-Benachrichtigungen: Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen per Popup, E-Mail oder Push-Benachrichtigung auf Ihr Mobilgerät, wenn ein Keltner Channel Breakout-Signal erkannt wird.

Hinweis: Dieser Scanner dient dazu, potenzielle Keltner Channel Breakout-Signale zu erkennen und zu benachrichtigen. Er führt keine automatischen Trades für den Benutzer durch.

