Keltner Channel Scanner MT4
- 指标
- Biswarup Banerjee
- 版本: 4.0
- 更新: 12 九月 2025
- 激活: 20
Keltner Channel Multicurrency Scanner MT4 是一个先进的工具，旨在通过检测 Keltner 通道突破和实时分析来增强您的交易策略。该强大的扫描器帮助交易者实时识别重要的价格波动和突破机会，从而加速决策过程并提高市场分析的准确性。
主要特点
-
轻松的多货币对扫描：实时监控多个货币对，立即检测 Keltner 通道突破，无需手动切换图表。
-
综合仪表盘概览：通过简洁易用的仪表盘查看强势和弱势突破信号，帮助您跟踪市场状况并做出明智的交易决策。
-
历史信号追踪：回顾过去的 Keltner 通道突破信号并分析其表现，以优化您的交易策略并识别趋势。
-
多时间框架扫描：跨多个时间框架扫描 Keltner 通道突破，发现短期或长期交易机会。
-
无缝图表导航：通过仪表盘轻松切换货币对，并通过点击快速加载 Keltner 通道图标。
-
可定制设置：调整 Keltner 通道参数、选择时间框架并筛选信号，以与您的交易策略匹配。
-
实时警报：当检测到 Keltner 通道突破信号时，您将通过弹出窗口、电子邮件或手机推送通知及时收到警报。
注意： 本扫描器旨在检测和通知您潜在的 Keltner 通道突破信号。它不会为用户自动执行交易。
