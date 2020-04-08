Keltner Channel Scanner MT4
- Biswarup Banerjee
- Versione: 4.0
- Aggiornato: 12 settembre 2025
- Attivazioni: 20
Il Keltner Channel Multicurrency Scanner MT4 è uno strumento avanzato progettato per migliorare la tua strategia di trading rilevando i breakout del canale Keltner e fornendo analisi in tempo reale per più coppie di valute e intervalli di tempo. Questo potente scanner aiuta i trader a identificare rapidamente i movimenti di prezzo significativi e le opportunità di breakout, accelerando il processo decisionale e migliorando l'analisi del mercato.
Caratteristiche principali
Scansione multicurrency senza sforzo: Monitora più coppie di valute in tempo reale e rileva istantaneamente i breakout del canale Keltner senza dover cambiare manualmente i grafici.
Panoramica del dashboard: Visualizza i segnali di breakout rialzisti e ribassisti su un dashboard chiaro e facile da usare. Monitora le condizioni di mercato e prendi decisioni di trading informate.
Monitoraggio dei segnali storici: Rivedi i segnali di breakout passati del canale Keltner e analizza le loro prestazioni per affinare la tua strategia e identificare le tendenze.
Scansione su più intervalli di tempo: Scansiona i breakout del canale Keltner su intervalli di tempo diversi per trovare opportunità di trading sia a breve che a lungo termine.
Navigazione fluida dei grafici: Passa facilmente da una coppia di valute all'altra nel dashboard e carica il canale Keltner nel grafico corrispondente con un solo clic.
Impostazioni personalizzabili: Regola i parametri del canale Keltner, seleziona gli intervalli di tempo e filtra i segnali in base alla tua strategia di trading.
Avvisi in tempo reale: Ricevi avvisi istantanei tramite pop-up, e-mail o notifiche push sul tuo dispositivo mobile quando viene rilevato un segnale di breakout del canale Keltner.
Nota: Questo scanner è progettato per rilevare e avvisare sui segnali di breakout del canale Keltner. Non esegue operazioni automatiche per l'utente.
Guarda tutti i miei prodotti: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller
Contattami per assistenza: https://www.mql5.com/en/users/biswait50
Interessato a una prova gratuita di 7 giorni? Non esitare a contattarmi tramite la sezione del mio profilo.