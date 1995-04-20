Keltner Channel Scanner MT4

El Keltner Channel Multicurrency Scanner MT4 es una herramienta avanzada diseñada para mejorar tu estrategia de trading mediante la detección de rupturas del Canal de Keltner y proporcionando análisis en tiempo real para múltiples pares de divisas y marcos temporales. Este potente escáner ayuda a los traders a identificar rápidamente movimientos de precios significativos y oportunidades de rupturas, lo que acelera la toma de decisiones y mejora el análisis del mercado.

Características principales

  • Escaneo multicurrency sin esfuerzo: Monitorea múltiples pares de divisas en tiempo real y detecta rupturas del Canal de Keltner instantáneamente sin necesidad de cambiar de gráfico manualmente.

  • Visión general del panel de control: Visualiza señales de ruptura alcistas y bajistas en un panel de control claro y fácil de usar. Mantente al tanto de las condiciones del mercado y toma decisiones comerciales bien informadas.

  • Seguimiento de señales históricas: Revisa las señales pasadas de ruptura del Canal de Keltner y analiza su rendimiento para refinar tu estrategia y detectar tendencias.

  • Escaneo de múltiples marcos temporales: Escanea rupturas del Canal de Keltner en diferentes marcos temporales para encontrar oportunidades comerciales a corto y largo plazo.

  • Navegación fluida por los gráficos: Cambia fácilmente entre pares de divisas desde el panel de control y carga el Canal de Keltner en el gráfico correspondiente con solo un clic.

  • Configuración personalizable: Ajusta los parámetros del Canal de Keltner, selecciona marcos temporales y filtra señales según tu estrategia de trading.

  • Alertas en tiempo real: Recibe alertas instantáneas a través de ventanas emergentes, correos electrónicos o notificaciones push en tu móvil cuando se detecte una señal de ruptura del Canal de Keltner.

Nota: Este escáner está diseñado para detectar y notificar señales potenciales de ruptura del Canal de Keltner. No realiza operaciones automáticamente para el usuario.

Consulta todos mis productos: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contáctame para soporte: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

¿Interesado en una prueba gratuita de 7 días? No dudes en ponerte en contacto conmigo a través de la sección de mi perfil.


