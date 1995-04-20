Keltner Channel Scanner MT4
- インディケータ
- Biswarup Banerjee
- バージョン: 4.0
- アップデート済み: 12 9月 2025
- アクティベーション: 20
Keltner Channel Multicurrency Scanner MT4
Keltner Channel Multicurrency Scanner MT4 は、複数の通貨ペアと時間枠でKeltnerチャネルの突破を検出し、リアルタイムで分析を提供することにより、あなたの取引戦略を強化するための高度なツールです。この強力なスキャナーは、トレーダーが重要な価格の動きや突破の機会を迅速に特定するのに役立ち、意思決定を加速し、市場分析を向上させます。
主な特徴
-
効率的なマルチカレンシースキャン: 複数の通貨ペアをリアルタイムで監視し、Keltnerチャネルの突破を即座に検出します。手動でチャートを切り替える必要はありません。
-
ダッシュボードによる包括的な概要: 明確で使いやすいダッシュボードで、強気および弱気の突破信号を確認します。市場の状況を追跡し、情報に基づいた取引判断を行います。
-
履歴信号の追跡: 過去のKeltnerチャネルの突破信号をレビューし、そのパフォーマンスを分析して戦略を最適化し、トレンドを把握します。
-
複数の時間枠のスキャン: 異なる時間枠でKeltnerチャネルの突破をスキャンし、短期および長期の取引機会を見つけます。
-
チャートのスムーズなナビゲーション: ダッシュボードから通貨ペアを簡単に切り替え、1クリックで該当するチャートにKeltnerチャネルを表示します。
-
カスタマイズ可能な設定: Keltnerチャネルのパラメーターを調整し、時間枠を選択して、取引戦略に合った信号をフィルタリングします。
-
リアルタイムアラート: Keltnerチャネルの突破信号が検出された際に、ポップアップ、メール、またはモバイルプッシュ通知で即時にアラートを受け取ります。
注意: このスキャナーはKeltnerチャネルの突破信号を検出し通知するためのものであり、ユーザーのために自動的に取引を行うことはありません。
私のすべての製品をご確認ください: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller
サポートについては、お気軽にお問い合わせください: https://www.mql5.com/en/users/biswait50
7日間の無料トライアルに興味がありますか？私のプロフィールセクションからお気軽にご連絡ください。