Keltner Channel Scanner MT4

Keltner Channel Multicurrency Scanner MT4는 여러 통화 쌍과 시간대에서 Keltner 채널 돌파를 감지하고 실시간 분석을 제공하는 고급 도구입니다. 이 강력한 스캐너는 거래자들이 중요한 가격 변동과 돌파 기회를 신속하게 식별하여 의사 결정을 가속화하고 시장 분석을 향상시킬 수 있도록 도와줍니다.

주요 특징

손쉬운 멀티커런시 스캔: 여러 통화 쌍을 실시간으로 모니터링하고 Keltner 채널 돌파를 즉시 감지할 수 있습니다. 차트를 수동으로 전환할 필요가 없습니다.

종합 대시보드 개요: 명확하고 사용하기 쉬운 대시보드에서 상승 및 하락 돌파 신호를 확인할 수 있습니다. 시장 상황을 추적하고 정보에 기반한 거래 결정을 내립니다.

히스토리 신호 추적: 과거의 Keltner 채널 돌파 신호를 검토하고 성과를 분석하여 전략을 다듬고 트렌드를 식별합니다.

다중 시간대 스캔: 여러 시간대에서 Keltner 채널 돌파를 스캔하여 단기 및 장기 거래 기회를 찾습니다.

차트 탐색의 원활함: 대시보드에서 통화 쌍을 쉽게 전환하고 하나의 클릭으로 해당 차트에 Keltner 채널을 로드합니다.

사용자 정의 가능한 설정: Keltner 채널 매개변수를 조정하고, 시간대를 선택하고, 거래 전략에 맞게 신호를 필터링합니다.

실시간 알림: Keltner 채널 돌파 신호가 감지되면 팝업, 이메일 또는 모바일 푸시 알림으로 즉시 알림을 받습니다.

참고: 이 스캐너는 잠재적인 Keltner 채널 돌파 신호를 감지하고 알림을 보내는 데 사용됩니다. 사용자를 대신하여 자동 거래를 수행하지 않습니다.

