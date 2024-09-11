AW Donchian Trend EA

AW Donchian Trend EA - trend göstergesi AW Donchian Trend'in sinyalleri üzerinde işlem yapan bir danışman. TakeProfit ve StopLoss gösterge stratejilerini kullanır, ayrıca danışman yerleşik bir Trailing, overping ve breakeven işlevine sahiptir. Çoklu zaman dilimi filtrelemesi, mevduattan risk yüzdesini kaydetmek için otomatik lot hesaplaması kullanabilir. İşlevsel olarak, zamana ve farklı ortalama seçeneklerine göre çalışmak mümkündür.

Danışmanın talimatları ve açıklaması -> BURADA / MT5 sürümü -> BURADA   

Avantajları:

  • Farklı StopLoss senaryoları aynı zamanda breakeven'dır,
  • TakeProfit veya Trailing ile çalışmanın varyasyonları,
  • Dahili zaman kontrolü,
  • Her türlü işlem enstrümanı üzerinde çalışır,
  • Otomatik lot hesaplama ve örtüşme,
  • Özelleştirilebilir çoklu zaman dilimi filtresi,
  • İsteğe bağlı olarak ortalama kullanılabilir.

Pozisyon açma stratejileri:

1) "Success_Rate". Daha doğru sinyaller üzerinde çalışmak için başarı oranını belirtin, değer belirtilen değerin altındaysa, danışman sinyalleri yok sayacaktır.

2) "Yalnızca yeni_sinyal_üzerinde_ilk_sipariş". Yeni bir sinyalde veya trend yönünde emir açma. "true" seçeneği seçilirse , danışman geçerli sinyal için yalnızca bir kez işlem yapacaktır. "false" seçeneğini seçerseniz, danışman geçerli sinyalin tüm süresi boyunca işlem yapacaktır.

3) "Can_EA_work_in_both_directions_at_the_same_time". Aynı anda iki yönde veya sırayla işlem yapmak. "True" seçeneğini seçerken danışman   her iki yönde de işlem yapabilecek, "false" modunda danışman yalnızca bir yönde işlem yapacak, başka bir yön açmak yalnızca mevcut yön kapalıyken mümkün olacaktır.

4) "Bir_sipariş_bar_başına" - Mum başına en fazla bir emir açma sınırlaması veya sınırsız çalışma. "False" seçeneği seçildiğinde danışman, açılış sinyali alınır alınmaz yeni emirler açar. "True" seçeneği seçildiğinde danışman, mum başına bir yönde birden fazla emir açamaz.

5) "Ek_Donchian_Trend_filtrelemesi_kullanın" - Takılabilir çoklu zaman dilimi ve çoklu dönem trend filtresi.   Giriş noktası geçerli grafik zaman dilimini kullanır. Filtreleme için daha büyük bir zaman dilimi kullanmanız gerekir. Emirler yalnızca iki sinyal eşleştiğinde açılır.

Emirlerin kapatılmasına yönelik varyasyonlar:

-Kâr Alarak Kapatma: Kâr Al stratejisinin kurulması.

  • Close_position_on_TP1 - Gösterge değeri TP1'e ulaşıldığında tüm pozisyonu kapatır.
  • Close_position_on_TP2 - TP2 açıldığında tüm pozisyonu kapatın   gösterge değeri   ulaşılır.
  • Use_TP_in_Points - Her emir için sabit bir TakeProfit kullanın. Bu seçeneği seçerken, Kar Al değişkendeki boyut "Kârı_Puan_Cinsinden_Al_(kullanılırsa)".

-Trailing'de Kapanışlar - Fiyatın "Trailing Start in points" değişkeninde belirtilen mesafeyi geçmesiyle aktif hale gelir, daha sonra "Trailing Step in points" değişkeninde belirtilen mesafe boyunca tek yönlü hareketin devam etmesi durumunda fiyatın arkasına çekilir.

-Başa baş - fiyat açılış fiyatının üzerine çıktığında ve kar elde ettiğinde "Profit_in_points_to_add_Breakeven" noktalarında, danışman belirtilen kârla açılış fiyat işaretinde StopLoss belirleyecektir. Böylece fiyat açılış fiyatının altına düşmeyecektir.   

-StopLoss ile Kapatma: StopLoss stratejisinin belirlenmesi.

  • Exit_on_opposite_signal - Trend tersine döndüğünde veya zıt bir sinyal olduğunda çıkış.
  • Use_SL_in_Points - Her emir için sabit bir StopLoss kullanın.   Bu seçeneği seçerken boyutu belirtmeniz gerekir "değişkeninde StopLoss StopLoss_in_Points_(eğer_kullanılırsa)".
  • Use_SL_from_Indicator - AW Donchian Trend göstergesinden gelen sinyallere göre StopLoss kullanın.
  • StopLoss Olmadan - Kullanmadan çalışma modu   Zarar Durdurma.

Ek özellikler:

-Otomatik risk yönetimi kurulumu:

Siparişin_boyutu: Danışman sabit bir hacimde işlem yapacaktır.
Enable_Autolot_size_calculation: Danışman belirli bir yüzdeyi riske atacaktır.

-Üst üste binme fonksiyonu:

Son ve ilk siparişlerin üst üste gelmesini kullanın: Sepeti parçalar halinde kapatmak, sepetin tamamından daha erken kapanmasını sağlayacaktır.

-Zamanla çalışma:

Danışmanın çalışma süresini sınırlama yetkisi vardır. Bu, yeni emirlerin yalnızca belirttiğiniz zaman aralığında açılacağı anlamına gelir.


