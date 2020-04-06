AW Donchian Trend EA – ein Berater, der auf den Signalen des Trendindikators AW Donchian Trend handelt. Verwendet die Indikatorstrategien TakeProfit und StopLoss. Darüber hinaus verfügt der Berater über eine integrierte Trailing-, Überlappungs- und Breakeven-Funktion. Er kann Multi-Timeframe-Filterung und automatische Lot-Berechnung verwenden, um den Risikoprozentsatz aus der Einzahlung zu sparen. Funktional ist es möglich, nach Zeit und verschiedenen Mittelungsoptionen zu arbeiten.

Anleitung und Beschreibung des Beraters -> HIER / MT5 Version -> HIER

Vorteile:

Verschiedene StopLoss-Szenarien sind ebenfalls breakeven,

Variationen der Arbeit mit TakeProfit oder Trailing,

Eingebaute Zeitsteuerung,

Funktioniert mit allen Arten von Handelsinstrumenten,

Automatische Losberechnung und Überlappung,

Anpassbarer Multi-Timeframe-Filter,

Optional kann die Mittelwertbildung verwendet werden.

Strategien zum Eröffnen von Positionen:

1) „Erfolgsrate“. Geben Sie die Erfolgsrate für die Arbeit an genaueren Signalen an. Wenn der Wert unter dem angegebenen Wert liegt, ignoriert der Berater die Signale.

2) „Erste_Bestellung_nur_bei_neuem_Signal“. Eröffnung von Orders für ein neues Signal oder in Trendrichtung. Wenn die Option „true“ ausgewählt ist , handelt der Berater nur einmal für das aktuelle Signal. Wenn Sie „false“ auswählen, handelt der Berater für die gesamte Dauer des aktuellen Signals.

3) "Kann_EA_in_beide_Richtungen_gleichzeitig_arbeiten". Gleichzeitiges Handeln in zwei Richtungen oder abwechselnd. Bei Auswahl der Option "true" der Berater kann in beide Richtungen handeln, im „Falsch“-Modus handelt der Berater nur in eine Richtung, das Öffnen einer anderen Richtung ist nur möglich, wenn die aktuelle geschlossen ist.

4) „Eine_Bestellung_pro_Balken“ - Beschränkung für das Öffnen von nicht mehr als einer Bestellung pro Kerze oder Arbeiten ohne Beschränkung. Bei Auswahl der Option „false“ eröffnet der Berater neue Orders, sobald ein Signal zum Öffnen eingeht. Bei Auswahl der Option „true“ eröffnet der Berater nicht mehr als eine Order einer Richtung pro Kerze.

5) "Zusätzliche Donchian-Trendfilterung verwenden" Steckbar Trendfilter für mehrere Zeitrahmen und mehrere Perioden. Der Einstiegspunkt verwendet den aktuellen Zeitrahmen des Charts. Zum Filtern müssen Sie einen größeren Zeitrahmen verwenden. Aufträge werden nur geöffnet, wenn zwei Signale übereinstimmen.

Varianten zum Schließen von Orders:

-Schließen durch Take-Profit: Einrichten der Take-Profit-Strategie.

Close_position_on_TP1 – Schließen Sie die gesamte Position, wenn der Indikatorwert TP1 erreicht ist.

Close_position_on_TP2 - Schließen Sie die gesamte Position, wenn der TP2 Indikatorwert erreicht ist.

erreicht ist. Use_TP_in_Points - Verwenden Sie einen festen TakeProfit für jede Bestellung. Wenn Sie diese Option wählen, müssen Sie Folgendes angeben: TakeProfit Größe in der Variablen "TakeProfit_in_Punkten_(falls_verwendet)".

-Schließungen beim Trailing - wird aktiviert, wenn der Preis die Distanz passiert, die in der Variable „Trailing Start in points“ angegeben ist, und wird dann hinter den Preis gezogen, wenn die einseitige Bewegung über die Distanz fortgesetzt wird, die in der Variable „Trailing Step in points“ angegeben ist.

-Die Gewinnzone erreichen - sobald der Preis über den Eröffnungspreis gestiegen ist und der Gewinn am "Profit_in_points_to_add_Breakeven" -Punkte, der Berater setzt StopLoss bei der Eröffnungskursmarke mit dem angegebenen Gewinn. Somit wird der Kurs nicht unter den Eröffnungskurs fallen.



-Schließen durch StopLoss: Einrichten der StopLoss-Strategie.

Exit_on_opposite_signal – Beenden Sie die Aktion, wenn sich der Trend umkehrt oder ein entgegengesetztes Signal vorliegt.

Use_SL_in_Points – Verwenden Sie für jede Bestellung einen festen StopLoss. Wenn Sie diese Option wählen, müssen Sie die Größe angeben StopLoss in der Variable " StopLoss_in_Punkten_(falls_verwendet)".

Use_SL_from_Indicator – Verwenden Sie StopLoss basierend auf Signalen vom AW Donchian Trend-Indikator.

Ohne_StopLoss - Betriebsart ohne Einsatz StopLoss.

Zusatzfunktionen:

-Automatische Einrichtung des Risikomanagements: Auftragsgröße: Der Berater wird ein festes Volumen handeln.

Enable_Autolot_size_calculation: Der Berater wird einen bestimmten Prozentsatz riskieren. -Überlappungsfunktion: Überlappung der letzten und ersten Bestellungen verwenden: Wenn Sie den Einkaufswagen in Teilen schließen, können Schließungen früher vorgenommen werden als für den gesamten Einkaufswagen.

-Arbeiten nach Zeit:

Der Berater hat die Möglichkeit, die Betriebszeit zu begrenzen. Dies bedeutet, dass neue Aufträge nur in dem von Ihnen angegebenen Zeitraum eröffnet werden.



