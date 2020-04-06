AW Donchian Trend EA

AW Donchian Trend EA es un asesor que opera con las señales del indicador de tendencia AW Donchian Trend. Utiliza las estrategias de indicadores TakeProfit y StopLoss, además, el asesor tiene una función de Trailing, superposición y punto de equilibrio incorporada. Puede utilizar el filtrado de múltiples marcos temporales, el cálculo automático de lotes para guardar el porcentaje de riesgo del depósito. Funcionalmente, es posible trabajar por tiempo y diferentes opciones de promedio.

Instrucciones y descripción del asesor ->AQUÍ / Versión MT5 ->AQUÍ 

Ventajas:

  • Diferentes escenarios de StopLoss también son de punto de equilibrio,
  • Variaciones del trabajo con TakeProfit o Trailing,
  • Control de tiempo incorporado,
  • Funciona en todo tipo de instrumentos comerciales,
  • Cálculo automático de lotes y superposiciones,
  • Filtro multi-temporal personalizable,
  • Opcionalmente se puede utilizar el promedio.

Estrategias para la apertura de posiciones:

1) "Tasa de éxito". Especifique la tasa de éxito para trabajar con señales más precisas. Si el valor es inferior al especificado, el asesor ignorará las señales.

2) "Primer pedido solo en nueva señal".Apertura de órdenes en una nueva señal o en la dirección de la tendencia. Si se selecciona la opción "true",el asesor operará solo una vez para la señal actual. Si selecciona "false", el asesor operará durante toda la duración de la señal actual.

3) "¿Puede el EA trabajar en ambas direcciones al mismo tiempo?". Operar simultáneamente en dos direcciones o por turnos. Al elegir la opción"verdadero", el asesorPodrá operar en ambas direcciones, en el modo "falso" el asesor operará solo en una dirección, abrir otra dirección solo es posible cuando la actual esté cerrada.

4) "Un pedido por barra"- Limitación para abrir no más de un pedido por vela, o trabajar sin limitación.Al elegir la opción "falso", el asesor abre nuevas órdenes tan pronto como recibe una señal de apertura. Al elegir la opción "verdadero", el asesor no abre más de una orden de una dirección por vela.

5) "Utilice el filtrado de tendencias Donchian adicional- EnchufableFiltro de tendencia multiperiodo y multitemporal. El punto de entrada utiliza el marco temporal del gráfico actual. Para filtrar, debe utilizar un marco temporal mayor. Las órdenes solo se abrirán cuando coincidan dos señales.

Variaciones para órdenes de cierre:

-Cierre por take profit: Configuración de la estrategia TakeProfit.

  • Close_position_on_TP1 - Cierra toda la posición cuando se alcanza el valor del indicador TP1.
  • Close_position_on_TP2 - Cierra toda la posición cuando TP2valor indicadorse alcanza.
  • Use_TP_in_Points: utiliza un TakeProfit fijo para cada orden. Al elegir esta opción, debes especificar elTomar gananciastamaño en la variable "Toma de ganancias en puntos (si se usa)".

-Cierres en Trailing-se activa cuando el precio pasa la distancia especificada en la variable "Trailing Start en puntos", luego se arrastra detrás del precio en el caso de la continuación del movimiento unidireccional a través de la distancia especificada en la variable "Trailing Step en puntos".

-Punto de equilibrio-tan pronto como el precio haya superado el precio de apertura y haya alcanzado ganancias en "Profit_in_points_to_add_Breakeven" puntos, el asesor establecerá el Stop Loss en la marca de precio de apertura con la ganancia especificada. De esta manera, el precio no caerá por debajo del precio de apertura. 

-Cierre por StopLoss: Configuración de la estrategia StopLoss.

  • Exit_on_opposite_signal: salga cuando la tendencia se revierta o cuando haya una señal opuesta.
  • Use_SL_in_Points - Utilice un StopLoss fijo para cada orden.Al elegir esta opción, deberás especificar el tamañoStopLossen la variable "StopLoss_in_Points_(si_se_utiliza)".
  • Use_SL_from_Indicator: utiliza StopLoss en función de las señales del indicador de tendencia AW Donchian.
  • Sin StopLoss- Modo de funcionamiento sin usoDetener la pérdida.

Características adicionales:

-Configuración automática de la gestión de riesgos:

Tamaño_de_la_orden: el asesor negociará un volumen fijo.
Enable_Autolot_size_calculation: el asesor arriesgará un cierto porcentaje.

-Función de superposición:

Utilice superposición de último y primer pedidos:cerrar el carrito por partes, permitirá que los cierres se realicen antes que para todo el carrito.

-Trabajo por tiempo:

El asesor tiene la capacidad de limitar el tiempo de funcionamiento. Esto significa que las nuevas órdenes se abrirán solo en el rango de tiempo que usted especifique.


