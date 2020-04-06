AW Donchian Trend EA

AW Donchian Trend EA 一款根据趋势指标 AW Donchian Trend 的信号进行交易的顾问。使用获利和止损指标策略，此外，该顾问还具有内置的追踪、重叠和盈亏平衡功能。它可以使用多时间范围过滤、自动手数计算来节省存款的风险百分比。在功能上，它可以按时间和不同的平均选项工作。

顾问的说明和描述 ->此处 / MT5 版本 ->此处 

优点：

  • 不同的止损方案也是盈亏平衡，
  • 使用获利或尾随操作的变化，
  • 内置时间控制，
  • 适用于所有类型的交易工具，
  • 自动地块计算和重叠，
  • 可定制的多时间范围过滤器，
  • 可以选择使用平均值。

开仓策略：

1) “成功”。指定处理更精确信号的成功率，如果该值低于指定值，顾问将忽略该信号。

2) “First_order_on_new_signal_only”。在出现新信号或趋势方向时开仓。如果选择“true” 则顾问将只针对当前信号交易一次。如果选择“false”，顾问将针对当前信号的整个持续时间进行交易。

3) “ Can_EA_work_in_both_directions_at_the_same_time”。同时或依次在两个方向进行交易。选择选项“true”时，顾问将能够双向交易，在“false”模式下，顾问将只在一个方向上交易，只有当前方向关闭时才可以打开另一个方向。

4) “ One_order_per_bar” - 每根蜡烛最多开立一个订单的限制，或不受限制。选择“false”选项时，顾问会在收到开仓信号后立即开立新订单。选择“true”选项时，顾问每根蜡烛最多开立一个方向的订单。

5）“ Use_additional_Donchian_Trend_filtering” - 可插入多时间范围和多周期趋势过滤器。入口点使用当前图表时间范围。对于过滤，您需要使用更大的时间范围。只有当两个信号匹配时才会开单。

平仓订单的变化：

-获利平仓：设置获利策略。

  • Close_position_on_TP1-当达到指标值 TP1 时关闭整个仓位。
  • Close_position_on_TP2-当达到 TP2指标值时关闭整个仓位。
  • Use_TP_in_Points - 对每个订单使用固定的获利。选择此选项时，您必须在变量“TakeProfit_in_Points_(if_used)”中指定获利大小。

尾随平仓 - 当价格超过变量“尾随起始点数”中指定的距离时激活，然后如果单向移动持续超过变量“尾随步长点数”中指定的距离，则价格会被拉高。

-盈亏平衡 -一旦价格超过开盘价并达到“Profit_in_points_to_add_Breakeven”点的利润，顾问将以指定的利润在开盘价标记处设置止损。因此，价格不会低于开盘价。  

-止损平仓：设置止损策略。

  • Exit_on_opposite_signal-当趋势逆转或有相反信号时退出。
  • Use_SL_in_Points - 对每个订单使用固定的止损。选择此选项时，您必须在变量“StopLoss_in_Points_(if_used)”中指定止损的大小
  • Use_SL_from_Indicator-根据来自 AW Donchian Trend 指标的信号使用止损。
  • Without_StopLoss-不使用止损的操作模式。

附加功能：

-自动风险管理设置：

Size_of_the_order：顾问将交易固定数量。
Enable_Autolot_size_calculation：顾问将承担一定比例的风险。

-重叠功能：

Use_overlap_last_and_first_orders：分部分关闭购物车，允许比整个购物车更早关闭。

-按时间工作：

顾问可以限制操作时间。这意味着新订单只会在您指定的时间范围内打开。


