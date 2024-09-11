AW Donchian Trend EA

AW Donchian Trend EA - un conseiller qui négocie sur les signaux de l'indicateur de tendance AW Donchian Trend. Il utilise les stratégies d'indicateurs TakeProfit et StopLoss, en plus, le conseiller dispose d'une fonction intégrée de suivi, de chevauchement et de seuil de rentabilité. Il peut utiliser le filtrage multi-périodes, le calcul automatique des lots pour économiser le pourcentage de risque du dépôt. Sur le plan fonctionnel, il est possible de travailler par heure et différentes options de moyenne.

Instructions et description du conseiller -> ICI / Version MT5 -> CI   

Avantages :

  • Différents scénarios StopLoss sont également à l'équilibre,
  • Variations de travail avec TakeProfit ou Trailing,
  • Contrôle du temps intégré,
  • Fonctionne sur tous les types d'instruments de trading,
  • Calcul automatique des lots et des chevauchements,
  • Filtre multi-périodes personnalisable,
  • Vous pouvez éventuellement utiliser la moyenne.

Stratégies pour ouvrir des positions :

1) "Success_Rate". Spécifiez le taux de réussite pour travailler sur des signaux plus précis, si la valeur est inférieure à celle spécifiée, le conseiller ignorera les signaux.

2) "Première_commande_sur_nouveau_signal_uniquement".   Ouverture d'ordres sur un nouveau signal ou dans le sens de la tendance. Si l'option "true" est sélectionnée, le conseiller ne négociera qu'une seule fois pour le signal actuel. Si vous sélectionnez "false", le conseiller négociera pendant toute la durée du signal actuel.

3) "EA peut-il fonctionner dans les deux sens en même temps". Négocier simultanément dans deux directions ou à tour de rôle. Lors du choix de l'option "vrai", le conseiller   pourra trader dans les deux sens, en mode "faux" le conseiller ne tradera que dans un sens, l'ouverture d'un autre sens n'est possible que lorsque l'actuel est fermé.

4) " Une_commande_par_barre " - Limitation d'ouverture d'un seul ordre par bougie, ou travail sans limitation. En choisissant l'option «false», le conseiller ouvre de nouveaux ordres dès qu'un signal d'ouverture est reçu. En choisissant l'option « true », le conseiller n'ouvre pas plus d'un ordre d'une direction par bougie.

5) "Utiliser un filtrage de tendance supplémentaire de Donchian - Enfichable filtre de tendance multi-périodes et multi-périodes. Le point d'entrée utilise la période actuelle du graphique. Pour le filtrage, vous devez utiliser une période plus longue. Les ordres ne seront ouverts que lorsque deux signaux correspondent.

Variations pour les ordres de clôture :

-Clôture par take profit : Mise en place de la stratégie TakeProfit.

  • Close_position_on_TP1 - Fermez la position entière lorsque la valeur de l'indicateur TP1 est atteinte.
  • Close_position_on_TP2 - Fermez la position entière lorsque le TP2   valeur de l'indicateur   est atteint.
  • Use_TP_in_Points - Utilisez un TakeProfit fixe pour chaque commande. Lorsque vous choisissez cette option, vous devez spécifier le   Prendre des bénéfices   taille dans la variable  "TakeProfit_in_Points_(si_utilisé)".

-Clôtures sur Trailing - est activé lorsque le prix dépasse la distance spécifiée dans la variable «Trailing Start in points», puis il est tiré derrière le prix en cas de poursuite du mouvement unidirectionnel sur la distance spécifiée dans la variable «Trailing Step in points».

-Seuil de rentabilité - dès que le prix est passé au-dessus du prix d'ouverture et a atteint un profit sur "Profit_in_points_to_add_Breakeven" , le conseiller fixera le StopLoss au niveau du prix d'ouverture avec le bénéfice spécifié. Ainsi, le prix ne tombera pas en dessous du prix d'ouverture.   

-Clôture par StopLoss: Mise en place de la stratégie StopLoss.

  • Exit_on_opposite_signal - Sortie lorsque la tendance s'inverse ou lorsqu'il y a un signal opposé.
  • Use_SL_in_Points - Utilisez un StopLoss fixe pour chaque commande. Lorsque vous choisissez cette option, vous devez spécifier la taille StopLoss dans la variable" StopLoss_in_Points_(si_utilisé)".
  • Use_SL_from_Indicator - Utilisez StopLoss en fonction des signaux de l'indicateur AW Donchian Trend.
  • Sans_StopLoss - Mode de fonctionnement sans utilisation Arrêt des pertes.

Caractéristiques supplémentaires :

- Configuration automatique de la gestion des risques:

Taille_de_la_commande : le conseiller négociera un volume fixe.
Enable_Autolot_size_calculation : le conseiller risquera un certain pourcentage.

-Fonction de chevauchement:

Utiliser_chevaucher_la_dernière_et_la_première_commande:   fermer le chariot en plusieurs parties, permettra de réaliser des fermetures plus tôt que pour l'ensemble du chariot.

-Travail par heure:

Le conseiller a la possibilité de limiter le temps de fonctionnement. Cela signifie que les nouvelles commandes ne seront ouvertes que dans la plage horaire que vous spécifiez.



