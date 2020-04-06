AW Donchian Trend EA

AW Donchian Trend EA - 트렌드 지표 AW Donchian Trend의 신호에 따라 거래하는 어드바이저. 지표 전략인 TakeProfit과 StopLoss를 사용하며, 어드바이저에는 Trailing, Overlapping, Breakeven 기능이 내장되어 있습니다. 다중 타임프레임 필터링, 자동 로트 계산을 사용하여 예치금에서 위험 비율을 절약할 수 있습니다. 기능적으로 시간과 다양한 평균화 옵션으로 작업할 수 있습니다.

상담자의 지시사항 및 설명 -> 여기 / MT5 버전 -> 여기   

장점:

  • 다양한 StopLoss 시나리오도 손익분기점에 도달합니다.
  • TakeProfit 또는 Trailing 작업의 변형
  • 내장된 시간 제어 기능
  • 모든 유형의 거래 도구에 적용 가능
  • 자동 로트 계산 및 오버랩,
  • 사용자 정의 가능한 다중 시간대 필터
  • 선택적으로 평균화를 사용할 수 있습니다.

포지션 개설을 위한 전략:

1) "Success_Rate". 더 정확한 신호에 대한 작업 성공률을 지정합니다. 값이 지정된 값보다 낮으면 어드바이저가 신호를 무시합니다.

2) "새로운 신호에 한해 첫 주문". 새로운 신호나 추세 방향에 대한 주문 개시. "참" 옵션을 선택 하면 어드바이저는 현재 신호에 대해 한 번만 거래합니다. "거짓"을 선택하면 어드바이저는 현재 신호의 전체 기간 동안 거래합니다.

3) " Can_EA_work_in_both_directions_at_the_same_time". 두 방향으로 동시에 거래하거나 차례로 거래합니다. "true" 옵션을 선택하면 어드바이저가   양방향으로 거래가 가능하며, "거짓" 모드에서는 고문이 한 방향으로만 거래하고, 현재 방향이 마감된 경우에만 다른 방향의 거래가 가능합니다.

4) " 바당 1개 주문" - 캔들당 1개의 주문만 열 수 있고, 제한 없이 작동합니다. "거짓" 옵션을 선택하면, 어드바이저는 오픈 신호를 받자마자 새로운 주문을 오픈합니다. "참" 옵션을 선택하면, 어드바이저는 캔들당 한 방향의 주문을 하나만 오픈합니다.

5) " 추가 Donchian 트렌드 필터링 사용"  - 플러그 가능   다중 시간대 및 다중 기간 추세 필터.   진입점은 현재 차트 타임프레임을 사용합니다. 필터링을 위해서는 더 큰 타임프레임을 사용해야 합니다. 주문은 두 신호가 일치할 때만 열립니다.

주문 마감에 대한 변형:

- 이익실현으로 마감: TakeProfit 전략 설정.

  • TP1_Close_position_on_TP1 - 지표 값 TP1에 도달하면 전체 포지션을 닫습니다.
  • Close_position_on_TP2 - TP2가 종료되면 전체 포지션을 닫습니다.   지표값   도달했습니다.
  • Use_TP_in_Points - 각 주문에 대해 고정된 TakeProfit을 사용합니다. 이 옵션을 선택할 때는 다음을 지정해야 합니다.   이익 실현   변수의 크기   "포인트로 이익을 취하세요(사용 시)".

-트레일링에 대한 마감 - 가격이 "Trailing Start in points" 변수에서 지정한 거리를 통과할 때 활성화되고, "Trailing Step in points" 변수에서 지정한 거리를 통해 단방향으로 움직이는 경우 가격 뒤로 끌어올려집니다.

-손익분기점 - 가격이 개장가를 넘어서서 이익에 도달하자마자   "Profit_in_points_to_add_Breakeven" 포인트에서, 어드바이저는 지정된 이익으로 개시 가격 마크에 손절매를 설정합니다. 따라서 가격은 개시 가격 아래로 떨어지지 않습니다.  

- StopLoss로 마감: StopLoss 전략 설정.

  • Exit_on_opposite_signal - 추세가 반전되거나 반대 신호가 있을 때 종료합니다.
  • Use_SL_in_Points - 각 주문에 대해 고정된 StopLoss를 사용합니다.   이 옵션을 선택하는 경우 크기를 지정해야 합니다.   변수 "의 StopLoss   StopLoss_in_Points_(사용시)".
  • Use_SL_from_Indicator - AW Donchian Trend 지표의 신호에 따라 StopLoss를 사용합니다.
  • Without_StopLoss   - 사용하지 않는 동작 모드   손절매.

추가 기능:

- 자동 위험 관리 설정:

주문 크기: 자문사는 고정된 거래량으로 거래합니다.
Enable_Autolot_size_calculation: 자문가는 특정 비율의 위험을 감수합니다.

-오버랩 기능:

마지막_주문과_첫_주문_겹치기 사용:   카트를 부분적으로 닫으면 전체 카트를 닫는 것보다 더 일찍 닫을 수 있습니다.

-시간별 작업 :

고문은 운영 시간을 제한할 수 있는 능력이 있습니다. 즉, 새로운 주문은 귀하가 지정한 시간 범위 내에서만 열립니다.


추천 제품
Xgrid Scalper MT4
Prafull Manohar Nikam
Experts
This trading robot is strictly made for 10K Capital Trading Account and EURUSD H1. DO NOT use it on smaller accounts, because it has minimum free margin limit i.e. Free Margin > 500 (this value is in "actual money" not in "percentage"!) This is a Simple Grid Trading System which works on ADX indicator's volatility and with High Winrate. IMPORTANT: Default input settings are the bare minimum settings (not ideal) instead use the recommended settings (OR find your own best settings) provided in th
Exp4 THE X FULL Universal EA for MT4
Vladislav Andruschenko
4.06 (17)
Experts
다양한 기능을 갖춘 MetaTrader 4용 범용 지표 고문, 표준 지표 작업. 1명의 전문가 고문의 전략 수립자. 표준 MetaTrader 세트의 많은 거래 지표. 신호 20개 중 1개 및 필터 20개 중 5개 선택 가능. 요구 사항에 맞는 개별 사용자 정의를 위한 100개 이상의 매개변수. 각 신호에 대해 표시기 매개변수를 사용자 정의하고, 시간 프레임을 선택하고, 신호 막대를 지정할 수 있습니다. 연결: MetaTrader 5 터미널용 X       (MT5용 X) 주목       ! 새로운 범용 거래 고문       Exp The xCustomEA       ~을위한       메타 트레이더 4       , 사용자 지정 지표 작업 자체 최적화된 자동 거래 고문을 구매하려면 당사를 참조하십시오.             틱나이퍼       ! EA 설정 + DEMO + PDF에   대한 전체 설명서 및 설명은   블로그에서 찾을 수 있습니다. 설정 및 입력 설명 블로그에도  
PowerMax Pro EA
Sergey Belov
Experts
PowerMax Pro - it's automated multicurrency expert advisor working on any type of accounts and with any type of spreads. The Expert Advisor always sets TakeProfit and due to this, even if there are interruptions to the Internet, the orders will be closed on time and at a favorable price.  The timeframe on the chart does not matter, you can set any digits. Working timeframe is set directly in the settings of the EA. To protect the deposit and limit possible losses, the EA has two options: the ab
Intensive
Evgeniy Zhdan
Experts
The Expert Advisor algorithm determines on daily charts those candlestick patterns, which set the intraday trading direction. The trading EA determines how long the price is moving in overbought/oversold zones and starts working in the direction of the expected trend movement. Each position is accompanied with a tight stop loss and take profit. Only one active position can be open in the market. The EA was developed and tested using 99% quality quotes. The Expert Advisor has a built-in news filt
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experts
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
RoundLock EA
AW Trading Software Limited
4.33 (3)
Experts
라운드락은 동적 포지션 잠금 기능을 갖춘 스마트 어드바이저입니다. 라운드락은 동적 포지션 잠금 기능을 갖춘 지능형 어드바이저로, 점진적인 포지션 성장과 시장 상황에 대한 동적 적응을 통해 양방향 주문 잠금 전략을 구현하는 고급 트레이딩 어드바이저입니다. 라운드 잠금 의 장점 : 포지션 잠금을 통한 위험 관리 시장의 추세 영역에서 볼륨의 역동적인 성장, 제한에 따라 유연한 동작 설정 평면 및 추세 단계에 적합하며 각 상황에서 결과를 최적화합니다. 보호 메커니즘을 통한 평균화 전략 및 그리드 접근 방식의 자동화. MT5 version ->  HERE   / Problem solving ->  HERE 자문사는 반대 방향으로 두 개의 주문을 개시합니다. 그중 하나가 이익으로 마감되면 두 개의 주문이 다시 개시되고, 주문량은 Multiplier_Volume 배수의 볼륨과 자문사가 개시한 주문 수에 따라 증가합니다. 새로 개시된 각 쌍에서 주문은 동일한 볼륨으로 개시되며 서로 잠금됩니다.
Avatar EA1 Trend Following
Thiti Bunsin
Experts
Automated trading tools [Expert Advisor] using the   Trend Following Strategy   combined with   vertical Griding entry points   on the EURUSD currency pair. The trend following strategy is a simple but powerful strategy that has been widely adapted to create expert advisors for trading, espectially in Forex market. In this Expert Advisor [EA], Trend following strategies are combined with vertical grid entry methods to ensure that trades move in the right direction and close with a profit at the
BreakoutGenius EA
Jan Burkhard
Experts
BreakoutGenius EA: Revolutionizing Trading Welcome to the BreakoutGenius EA, your reliable trading partner. This Expert Advisor uniquely combines the precision of the MACD indicator with an advanced breakout strategy to deliver consistent and stable returns in the financial markets. Innovative Trading Strategy : At the heart of our EA is the unique combination of an optimized MACD indicator with a sophisticated breakout strategy. This method has been carefully developed and perfected over years
Grid Averaging Pro MT4
Mean Pichponreay
Experts
Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English   :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descr
Easy HFT prop firm EA
Florent Moreau
3.4 (5)
Experts
Unlock the Gateway to Prop Trading Success with 'Easy HFT EA' – Your High-Octane EA Companion! Designed with precision for the ambitious trader, this Expert Advisor stands out in the bustling market of high-frequency trading tools. Crafted for those aiming to conquer the stringent challenges of proprietary trading firms, 'Easy HFT EA' is your secret weapon to breeze through evaluation phases in record time. This EA is engineered for efficiency and speed, ensuring you stand out amongst the compe
Gold Liquidity Capture EA
Andreas Smigadis
Experts
Overview Gold Liquidity Capture EA is an automated Expert Advisor for MetaTrader 4 designed for XAUUSD (Gold) on the H1 timeframe. It uses Bollinger Bands and swing reference points to prepare stop-entry orders at adaptive distances. Orders are intended to trigger only when price movement confirms direction after a defined setup condition. The EA places fixed Stop Loss and Take Profit levels and removes pending orders after a set bar limit if they are not triggered. What the EA Does The EA monit
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Experts
Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
Gegatrade Pro
David Zouein
4.66 (95)
Experts
Gegatrade Pro EA is a Cost Averaging System with a Sophisticated Algorithm. It is secured by a built-in “ News WatchDog ” system that suspends trading during news events. Trading Strategy Gegatrade Pro EA is based on the fact that most of the time the price usually moves between the upper and lower boundaries of the trading channel. Basing on this fact, Gegatrade Pro places its first trade, assuming that the price is going to return to its average value and take the profit which is defined. If
Scalper Grid
Sze Yu Ma
4.67 (3)
Experts
Features Summary   This EA leverages strategies and algorithms of the two popular strategies, scalping and grid trading. After tuning it not only takes advantage of scalper’s high win rate, but also grid system’s high resilience in the case of an unexpected trend.  Phased setup allows you to fine-tune volume, take-profit etc. strategies differently at different level of grid and equity. It also allow the EA to get out of a trending market easily by adjusting the TP target automatically. When Tim
DJ30 Picsou
Julien Jean Bernard Lajardie
Experts
DJ30 Auto-Adaptative MA EA - Expert Advisor for DJ30 Trading The DJ30 Auto-Adaptative MA EA is a robust trading tool specifically designed for the DJ30 index on the 30-minute timeframe. This Expert Advisor combines a proven moving average strategy with an innovative auto-adaptive Stop Loss system, providing a balance between risk management and trade optimization. Key Features: Auto-Adaptative Stop Loss : The EA automatically adjusts Stop Loss levels in real-time based on the Average True Range
Mirathor
Yury Emeliyanov
Experts
Mirathor — Next-Generation Intelligent Trading System Mirathor is a fully automated Expert Advisor designed for stable algorithmic trading in dynamic market conditions. It combines price-action models , dynamic levels , market-structure analysis , and adaptive risk management , creating a robust system that operates smoothly on all account types with minimal user intervention. The default optimization is performed for GBPUSD, M30 , but the algorithm demonstrates strong stability across multiple
Gold Matrix Pro
Steve Zoeger
Experts
Gold Matrix pro Welcome to the Gold Matrix Ea pro. The Robot is based on one standard Indicator. No other Indicator required =============================================================================================== This Robot is fully automated and has been created for everyone. The Robot works also on cent accounts. =============================================================================================== =>   works on all Time Frames from 1Minute to 1Day => On the lower Frames th
Gold Scanner EA
Md Atiqul Islam
Experts
Gold Scannar CI Averaging Martingale EA   Smart. Adaptive. Powerful. Built for Professionals. The CCI Averaging With TP, Equity Protect, Martingale EA is a fully automated Expert Advisor designed for traders who want to capitalize on market momentum shifts using CCI (Commodity Channel Index) signals. It intelligently scales into positions using an adaptive martingale strategy , with built-in hedging logic and equity protection for enhanced risk control. This EA is ideal for traders who underst
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Coloured Bollinger Bands
Moegamat Luqmaan Titus
지표
Coloured Bollinger Bands The Coloured Bollinger Bands indicator is an enhanced version of the standard Bollinger Bands, offering customizable features to suit your trading needs. It uses the classic Simple Moving Average (SMA) as the middle band, and allows you to easily change the appearance of the bands, including the option to select colors and line types, ensuring better visual clarity and adaptability on your charts
FREE
Fibo Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Experts
Fibo Eagle EA for MT4 - Fibonacci-Based Grid Trading Expert Advisor Overview FiboEagleEA is a sophisticated Expert Advisor (EA) designed for traders who want an automated trading system powered by the Fibonacci sequence. This EA integrates grid trading principles with advanced money management tools, delivering a blend of precision, adaptability, and profitability potential. Whether you're new to trading or a seasoned professional, FiboEagleEA adjusts to various market conditions, making it a ve
Expert Advisor WATCHFUL SCALPER
Sergiy Podolyak
1 (1)
Experts
This EA requires a broker having Market Execution (ECN, NDD, STP accounts), low spread, zero StopLevel (or close to such level), no commission if possible (as it influences on the profit amount). Order executin time should be measured in milliseconds, not minutes, requotes and slippage should not happen too often. Deposit: Minimum deposit is $50 (MinLot = 0.01) or $500 (MinLot = 0.1) Recommended currency pairs: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD No Martingale / No grid / No a
FREE
CJ News Trading MT4
Nguyen Duc Tam
Experts
Trading has never been easier! Let's check this out! MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/72185 Strategy There are some news within a day that can make the price jumps up or down very quickly and that is a good opportunity for traders to get some profits. Looking to scalp a news release? Here's how you can do it: Open two stop orders (a buy stop and a sell stop) 3 to 5 minutes before the news release. Place them about 15 to 20 pips away from the current market price. When the ne
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Experts
스마트 펀드 HFT EA로 거래 잠재력을 해제하세요! VPS 없음 / 설정 파일 없음 / 플러그 앤 플레이 즐기기 / 아래 쉬운 설정 비디오 확인 한정된 시간 동안 프로모션 가격 제 거래의 비밀을 공유하게 되어 매우 기쁩니다 – 스마트 펀드 EA. 수백 가지 도전을 완벽한 성공률로 정복했으며, 이제 여러분의 거래 게임을 한 단계 업그레이드할 차례입니다! 이 EA는 HFT 사용을 허용하는 프롭 회사의 HFT 도전을 통과하기 위해 설계되었습니다. HFT 사용이 허용되지 않는 도전/펀드 계정/실제 계정에서는 사용하지 마세요. 스마트 펀드 HFT EA가 돋보이는 이유: 도전 마스터리: 거의 모든 HFT 도전에서 수백 번의 도전을 성공적으로 완료하여 100%의 성공률을 확보했습니다. 단순한 도구가 아니라 검증된 파워하우스입니다. 최고의 간편함: 복잡한 설정이나 VPS 설정에 빠져들 필요 없습니다. 로드하고, 로트 크기를 조정한 다음 실행 버튼을 누르기만 하면 됩니다 - 최고의 간편함입니다.
EA Legion
Svyatoslav Kucher
3.67 (3)
Experts
EA Legion is an automatic advisor that uses order averaging to prevent losses after the price moves in the opposite direction from the initial entry. The main feature of the EA is the ability to open multiple positions, which consist of a series of orders. Each position is monitored,and the advisor can close them upon reaching a profit, based on signals, or all positions together based on total profit. The averaging of series orders itself is also not standard, and consists of lists, there are
Magic Flash
Ho Wai Kee
Experts
Magic Flash is going to be a strong investent weapon for you.  Follow your established personal settings.  This EA can be turned into a fast and efficient but relatively high-risk EA,  it can also become a medium or low risk but slower profit.  High growth in a short period of time when in the right market conditions.  But if the market conditions are not right, the "Martingale Stop Loss" function to decisively leave the scene.  This EA is very varied and malleable.  This EA is built on the Sc
Vigorous EA
Ryan Brown
5 (1)
Experts
The Vigorous EA is one of our best EA’s! It has been successfully backtested +21 years.  It scalps the EURUSD pair up to 100 times a week and makes a profit EVERY day! If you’re looking for an EA that makes a consistent profit every day, this is it! Trades the EURUSD every day Profitable backtests for the past 21 years Projected monthly profit of 1-3% a month (default settings) Recommended starting account size is $5k Recommended leverage is 250:1 50-100 scalp trades a week How does Vigorou
Benj hybrid EA mararm
Benjamin Allip
Experts
BENJ HYBRID EA (Martingale Arm) Your Professional Trading Cockpit: Mapped ATR • Dual-Limit Logic • Daily P&L Guard Important notice: After purchase, please contact via Telegram @CryptomanPh for installation guide and setting, and updated version (for lifetime purchase only). Why Traders Choose BENJ HYBRID EA BENJ HYBRID EA is more than a simple trading robot—it’s a complete execution, analytics, and risk management system . Built for serious traders, this EA blends institutional-grade autom
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Experts
Multi Gold Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners WOW!!! Special Price : $650 for 99 copies only, Normal Price $2,999 !!! Special Promotion every week. The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOL
Multi Indicator Signal
Biswarup Banerjee
5 (1)
Experts
Multi Indicator Strategy EA MT4는 MetaTrader 4용으로 설계된 정교한 거래 도구로, ADX, 볼린저 밴드, CCI, MACD, 이동 평균, RSI, 스토캐스틱, Awesome Oscillator, RVI 등 9개의 기술 지표를 사용하여 거래 진입 및 종료를 자동화합니다. 다양한 진입/종료 전략과 AND/OR/NA 조합 모드를 포함한 광범위한 사용자 지정 옵션을 제공하여 트레이더에게 비교할 수 없는 유연성을 제공합니다. 광범위한 백테스트를 거쳐 정확한 신호 생성, 견고한 리스크 관리, 낮은 리소스 사용으로 원활한 실행을 보장합니다. MT5 버전은 여기에서 다운로드할 수 있습니다: Multi Indicator Strategy EA MT5 자세한 문서: 일반 설정/입력 가이드 | 지표 설정/입력 가이드 | 백테스트 및 설정 파일 주요 기능 개요: ADX, 볼린저 밴드, CCI, MACD, 이동 평균, RSI, 스토캐스틱, Awesome Oscillator,
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (17)
Experts
볼텍스 - 미래를 위한 투자 메타트레이더 플랫폼에서 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 제작된 볼텍스 골드 EA 전문 어드바이저입니다. 독점 지표와 개발자의 비밀 알고리즘을 사용하여 구축된 이 EA는 금 시장에서 수익성 있는 움직임을 포착하도록 설계된 종합 트레이딩 전략을 사용합니다. 전략의 주요 구성 요소에는 이상적인 진입 및 청산 지점을 정확하게 알려주는 CCI 및 파라볼릭 인디케이터와 같은 클래식 인디케이터가 포함됩니다. Vortex Gold EA의 핵심은 고급 신경망 및 머신러닝 기술입니다. 이러한 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 지속적으로 분석하여 EA가 진화하는 시장 추세에 더 정확하게 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 딥러닝을 활용하여 Vortex Gold EA는 패턴을 인식하고 지표 매개변수를 자동으로 조정하며 시간이 지남에 따라 성능을 개선합니다. 독점 지표, 머신 러닝, 적응형 트레이딩 알고리즘이 결합된 Vortex Gold EA의 강력한 조합입니다
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experts
소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면 Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT5 버전 :  여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분할하는
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experts
Goldex AI: 오늘의 성공이 내일의 결실이 될 것입니다. 기간 한정 슈퍼 할인! 가격이 인상되기 전에 마지막 2부를 299달러에 구매할 수 있습니다. 실시간 신호 > IC 마켓 리얼: Goldex AI 고위험 세트 매뉴얼 및 구성 파일: 매뉴얼 및 구성 파일을 받으려면 구매 후 저에게 연락하세요. 가격: 시작 가격은 $499이며 10회 판매할 때마다 $899씩 인상됩니다. 사용 가능한 사본 수: 2 Goldex AI - 신경망, 추세 및 가격 행동을 갖춘 고급 트레이딩 로봇. Goldex AI는 금의 지지선과 저항선을 돌파하는 가격 행동을 사용하여 뉴욕 시장의 움직임을 최대한 활용하여 가능한 최고의 수익을 얻는 고성능 트레이딩 로봇입니다. 이 로봇은 지능형 복구라는 전략을 가지고 있으, 손실이 발생한 후 활성화되고 더 큰 로타제를 열어 가능한 손실을 단시간에 복구하지만 사용자가 원할 경우 승수를 줄일 수 있습니다. Goldex AI에는 스마트 뉴스 필터가 내장되어 있어 중
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
소품 회사 준비 완료!   (   세트파일 다운로드   ) 출시 프로모션: 현재 가격으로 몇 장 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 골드 리퍼에 오신 것을 환영합니다! 매우 성공적인 Goldtrade Pro를 기반으로 구축된 이 EA는 동시에 여러 기간에 걸쳐 실행되도록 설계되었으며 거래 빈도를 매우 보수적인 것부터 극단적인 변동까지 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. EA는 여러 확인 알고리즘을 사용하여 최적의 진입 가격을 찾고 내부적으로 여러 전략을 실행하여 거래 위험을 분산시킵니다. 모든 거래에는 손절매와 이익 실현이 있지만, 위험을 최소화하고 각 거래의 잠재력을 극대화하기 위해 후행 손절매와 후행 이익 이익도 사용합니다. 이 시스템은 매우 인기
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experts
Jesko EA – Jesko는 수년간 검증되고 최적화된 전략 을 기반으로 만들어진 특별한 자동매매 프로그램(EA)입니다. 이미 실계좌에서 테스트 되었으며, 꾸준히 수익성과 낮은 리스크 를 입증했습니다. 이제 모든 트레이더들에게 공개하기로 결정했습니다. Signal live     4개월 실계좌 간편한 설치  모든 브로커에서 사용 가능 (ECN 계좌 권장)  최소 예치금: 100 USD  24/7 지원  Jesko를 한 번 구매하면 – 우리의 다른 제품들을 무료로 제공! 1,5분의 골드 백테스트용: 차트에 INCORRECT 가 나타나지 않도록 하십시오. 만약 나타나면 설정을 변경해야 합니다. 옵션은 True/False 만 있습니다 — 차트에 초록색 OK 가 표시될 때까지 조정하면 문제가 없다는 뜻입니다. 입력 파라미터 설명 일반 설정 AccountType – 계좌 유형 선택 (일반 / ECN / 기타). RiskMode – 리스크 관리 모드 선택 (낮음 / 중간 / 높음). 로트 &
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experts
Quantum King EA - 모든 트레이더를 위해 개선된 지능형 파워 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 특별 출시 가격 라이브 신호:       여기를 클릭하세요 MT5 버전 :   여기를 클릭하세요 퀀텀 킹 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum King MT4를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요! 규칙       정확하고 규율 있게 거래하세요. 퀀텀 킹 EA       구조화된 그리드의 강점과 적응형 마팅게일의 지능을 하나의 완벽한 시스템으로 통합했습니다. M5에서 AUDCAD를 위해 설계되었으며, 꾸준하고 통제된 성장을 원하는 초보자와 전문가 모두를 위해 구축되었습니다. 퀀
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (2)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Gold Medalist is an intelligent system focused on volatile trading on the XAUUSD market. It aims to identify and effectively exploit short-term price impulses, providing traders with new profit opportunities. Special offer for the first 10 buyers! Next price: $1,495 The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The Gold Medalist's key advantage lies in its unique price action analysis system. By accurately measuring price movement, it can id
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron은 Aura 시리즈 거래 시스템을 이어가는 독특한 전문가 자문입니다. 고급 신경망과 최첨단 클래식 거래 전략을 활용하여 Aura Neuron은 뛰어난 잠재적 성과를 가진 혁신적인 접근 방식을 제공합니다. 완전 자동화된 이 전문가 자문은  및 XAUUSD(GOLD)와 같은 통화 쌍을 거래하도록 설계되었습니다. 1999년부터 2023년까지 이러한 쌍에서 일관된 안정성을 입증했습니다. 이 시스템은 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑과 같은 위험한 자금 관리 기술을 피하므로 모든 브로커 조건에 적합합니다. Aura Neuron은 다층 퍼셉트론(MLP) 신경망으로 구동되어 시장 추세와 움직임을 예측하는 데 활용합니다. MLP는 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 유형으로, 특히 단일 숨겨진 계층으로 구성될 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP에는 입력 계층, 숨겨진 계층 및 출력 계층이라는 세 가지 필수 계층이 포함됩니다. 입력 노드를 제외한 각 뉴런은 비선형 활성화
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experts
2025년 가장 강력한 자동매매 전략 중 하나 저희는 2025년에 사용되던 가장 강력한 수동 트레이딩 전략 중 하나를 TMA(삼각 이동평균)와 CG 로직 을 기반으로 한 **완전 자동화 Expert Advisor(EA)**로 변환했습니다. 550달러 가격의 마지막 한 개만 남아 있습니다. 이후 가격은 650달러와 750달러로 인상되며, 최종 가격은 1200달러입니다. 실시간 시그널 >>>>> https://www.mql5.com/en/signals/2347208   클릭 이 EA는 정확한 진입, 지능적인 예약 주문, 엄격한 리스크 관리 를 위해 설계되었으며 **모든 외환(Forex) 통화쌍 및 금(XAUUSD)**에서 사용 가능합니다. 최적의 성능을 위해 스프레드가 10포인트 이하인 ECN 계좌 사용을 권장합니다. 이를 통해 정확한 주문 체결과 최소한의 슬리피지를 보장합니다.차트에 적용한 후, 본인의 리스크 성향에 맞게 설정만 조정하면 프로 수준의 자동매매를 경험할 수 있습니다.  
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
Experts
This robot uses its own built-in oscillator and other tools to measure market movements (volatility, speed, power, and direction). At an appropriate time, it places an invisible pending order on the market, which it continues to work with according to the set TradingMode. It is recommended to use a fast broker with low fees, accurate quotes and no limitation of stop loss size. You can use any timeframe. Features spread protection slippage protection no grid no martingale a small SL for every tr
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
Experts
Deep learning is reshaping gold trading, with intelligent assistants tending to trading gardens like skilled gardeners. The "Gold Garden" EA employs deep learning intelligent technology and 20 years of data training to significantly enhance strategy performance. With it, trading becomes more effortless and intelligent. Let's join hands to usher in the intelligent era and transform trading into a blissful garden. This will be your exclusive Gold Garden Steward. The MT5 version: Gold Garden MT5 6
Swap Master MT4
Thang Chu
Experts
Unlike most other EAs in the market, I always assure every single of my EAs are of highest quality: Real trades will match backtesting. No loss hiden techniques to hide historical losses, no manipulated backtest to make backtesting curve smooth without loss (only naive traders believe in smooth upward curve with no risk - they are most likely scamming). My EA always have multi-years verified statistical trading edge. Robust and long term stable with sensible risk management. Not sensitive to sp
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Experts
ChatGPT Turbo를 통한 AI 기반 기술 Infinity EA는 GBPUSD 및 XAUUSD를 위해 설계된 고급 거래 전문가 자문가입니다. 안전성, 일관된 수익률 및 무한한 수익성에 중점을 둡니다. 마팅게일 또는 그리드 거래와 같은 고위험 전략에 의존하는 다른 많은 EA와 달리 Infinity EA는 최신 ChatGPT 버전에서 제공하는 기계 학습, 데이터 분석 AI 기반 기술에 내장된 신경망을 기반으로 하는 규율 있고 수익성 있는 스캘핑 전략을 사용하여 전반적인 거래 경험을 탁월하게 만듭니다. 6,000명 이상의 멤버로 구성된   MQL5 커뮤니티에   가입하여 다른 트레이더와 소통하세요. 최신 제품 업데이트, 팁, 독점 콘텐츠로 최신 정보를 받아보세요. MT5 버전 Infinity EA 설정 방법 특징 Infinity EA는 AI 기반 스캘핑 전략을 활용합니다. EA는 실시간 데이터 분석을 위해 ChatGPT-4 Turbo와 통합되어 있습니다. Infinity EA는 머
GoldZ AI
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
Experts
GoldZ AI – Advanced Gold Trading Expert Advisor for XAUUSD GoldZ AI is a systematic trading Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (Gold), utilizing price action analysis, trend detection, and session-based trading logic. Trading Approach GoldZ AI focuses on key trading sessions (Asian close, London open, New York open) and identifies potential breakout opportunities at support and resistance levels. The EA typically executes 1-2 trades per day maximum, targeting high-probability setups
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experts
Expert Advisor는 수익성이 없는 포지션을 회수하도록 설계된 시스템입니다.   작성자의 알고리즘은 손실 위치를 잠그고 여러 부분으로 분할하고 각 부분을 별도로 닫습니다. 손쉬운 설정, 하락 시 지연된 시작, 다른 Expert Advisors 잠금, 비활성화, 추세 필터링을 통한 평균화 및 손실 위치의 부분 마감이 하나의 도구에 내장되어 있습니다. 전체 그룹에서만 주문을 마감하는 그리드 전략과 달리 더 낮은 예금 부하로 손실을 줄일 수 있는 부분에서 마감 손실을 사용하여 손실과 함께 더 안전한 작업을 보장합니다. 주문이 복원되는 방법: 1 EA는 선택한 상품의 다른 창을 닫아 수익성이 없는 EA를 끕니다(선택 사항). 2 EA는 처리된 모든 주문에 대해 TakeProfit 및 StopLoss 수준을 재설정하고 해당 식별자가 있는 보류 주문을 삭제합니다. 3 EA는 수익성이 없는 주문의 일부를 충당하고 총 포지션 볼륨을 줄이기 위해 이익을 사용하기 위해 처리된 모든 수익성 있
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.6 (15)
Experts
Meta Trader 플랫폼에서 거래자가 고급 시장 분석을 할 수 있도록 지원하기 위해 개발된 정교한 금 거래 로봇인 One Gold EA를 소개합니다. 당사의 독점 기술은 신경망과 데이터 기반 알고리즘을 활용하여 과거 및 실시간 금 시장 데이터를 분석하여 의사 결정에 도움이 되는 통찰력을 제공합니다. 기존의 수동 전략과 달리 One Gold EA는 최소한의 개입으로 작동하여 거래 프로세스를 간소화하고 관련 위험을 줄이는 것을 목표로 합니다. 고급 신경 플러그인을 사용하면 로봇의 분석 기능이 향상되지만 다른 거래 도구와 마찬가지로 One Gold EA는 수익을 보장하지 않는다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 그러나 보다 정보에 입각하고 데이터 기반 통찰력을 제공하여 거래 성과를 개선할 수 있는 잠재력을 가지고 설계되었습니다. One Gold EA는 인간 거래자가 파악하기 어려울 수 있는 패턴과 추세를 감지하기 위해 금 시장을 지속적으로 모니터링합니다. 이 시스템은 다양한 시장 상황
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Experts
업데이트 — 2025년 12월 2024년 11월 말, Aurum이 공식적으로 판매를 시작했습니다. 그 이후 뉴스 필터, 추가 보호 조건, 복잡한 제한 없이도 실제 시장 환경에서 꾸준히 운용되며 안정적인 성과를 유지해 왔습니다. Live Signal 1년간의 실전 운용은 이 트레이딩 시스템의 신뢰성을 명확하게 증명했습니다. 그리고 실제 데이터와 통계를 기반으로, 2025년 12월 대규모 업데이트가 진행되었습니다: 프리미엄 패널 전면 개편 및 모든 해상도에 최적화 확장된 거래 보호 시스템 추가 Forex Factory 기반의 강력한 뉴스 필터 추가 신호 정확도를 높이는 추가 필터 2종 추가 최적화, 실행 속도 및 전반적인 안정성 향상 손실 후 안전한 복구를 위한 Recovery 기능 추가 프리미엄 스타일의 새로운 차트 테마 적용 EA 소개 Aurum — 골드(XAU/USD) 전용 프리미엄 자동매매 EA Aurum은 금 시장에서 안정적이고 안전한 트레이딩을 위해 설계된 전문 자
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
고급 멀티 스캘핑 EA - 완전 자동 멀티페어 거래 시스템 - 꾸준한 성장과 함께 매우 안전합니다. 이 수익성 있는 스캘핑 EA는 현재 시장에서 가장 안정적인 시스템 중 하나입니다. 한 달에 약 70-100건의 거래가 이루어집니다. 테스트 및 거래를 위해 EA Set_files를 다운로드하세요. USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file EA의 특징: - 추가 스프레드 설정. - 조정 가능한 변동성-적응형 손절매. - 롱/숏에 대한 SWAP 디스플레이. - 고정_SL 옵션. - 시스템은 안전하며 그리드나 마팅게일과 같은 위험한 방법을 사용하지 않습니다. 각 주문에는 계정 보호를 위한 자체 SL이 있습니다. - 이 EA는 매우 사용자 친화적이며 외환 전문가와 초보자 모두 사용할 수 있습니다. -
XAU Flux MT4
Burak Baltaci
Experts
XAU FLUX - 전문 금 스캘핑 전문가 자문가 XAU FLUX는 금 시장에서 빠르고 체계적인 거래를 위해 설계된 전문 트레이딩 로봇입니다. 일일 소폭 가격 변동에서 꾸준한 수익을 추구하는 트레이더를 위해 개발되었습니다. 주요 기능: XAU FLUX는 M1 및 M5 시간대에서 작동하는 고급 스캘핑 시스템을 사용하여 시장의 미세 기회를 평가합니다. EA는 시장 상황을 지속적으로 분석하여 적절한 진입점을 식별하고 자동으로 거래를 개시합니다. 리스크 관리 및 자본 보호: EA는 모든 오픈 포지션을 동적 추적 스탑 메커니즘으로 보호합니다. 이는 불리한 움직임 시 손실을 최소화하면서 이익을 확보합니다. 스프레드 제어 및 변동성 필터 덕분에 거래는 적합한 시장 조건에서만 실행됩니다. 계좌 성장 잠재력: XAU FLUX는 소규모 로트 사이즈로 시작하여 계좌를 꾸준히 성장시키는 데 이상적입니다. 매일 작은 수익을 누적하여 지속 가능한 장기 수익을 목표로 합니다. 공격적인 마틴게일이나 그리드
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Experts
이 가격으로 남은 재고는 1/5 개뿐입니다 ---> 다음 가격 250$ // MT5 버전 Gold King AI는 강화 학습을 활용해 강력한 거래 알고리즘을 구축, 훈련, 평가, 배포하기 위해 특별히 설계된 오픈소스 Python 프레임워크인 TensorTrade를 사용하여 개발되었습니다. 이 알고리즘은 뉴욕 거래 세션 동안 작동합니다. 시장 분석을 통해 관심 영역을 식별한 후, 가격이 해당 수준에 도달하면 실행되는 대기 주문을 배치합니다. 이것은 이익을 확보하기 위해 추적 이익을 빠르게 활성화합니다. 또한 손실 거래 후 활성화되는 '스마트 리커버리'라는 두 번째 전략을 갖추고 있습니다. 이 전략은 손실을 일부 보상하기 위해 약간 더 큰 주문을 실행합니다. 참고로 신경망은 AI를 최신 상태로 유지하기 위해 4~5개월마다 최신 역사적 데이터를 사용하여 훈련됩니다. 이 로봇은 마틴게일이나 헤징과 같은 유해한 리스크 관리 방법을 사용하지 않습니다. 대신 모든 거래는 트레일링 이익 실현과
Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
5 (2)
Experts
Live signal   (234% Profit in one month - Deposit 340$ profit 980$) - Final real price is 999$ - Discount and price is 199$,  Price will be increased after this week. Welcome, Gold GANN Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed small Stop loss. After purchase, You will receive one more EA for Free! Contact me for this BONUS! (BUY 1, GET 1 FREE) - Lifetime update free No Martingale, No Grid, No Scam I am focused on help my clients, not just earn. The Gann Gold EA
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
5 (1)
Experts
"BlackCat Grid" is an automated trading advisor (expert advisor) developed for the MetaTrader 4 platform, specializing in the grid trading strategy. It is designed for automated trading on the Forex market, minimizing the need for constant manual intervention. The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Operating principle The EA opens a series of orders according to a specified step and lot size. When the price moves in one direction, the E
DualGrid MT4
DRT Circle
Experts
듀얼그리드 전문가 자문 DualGrid는 유연한 위험 관리, 고급 그리드 로직 및 철저하게 검증된 실행 동작을 제공하도록 설계된 멀티 전략 그리드 전문가 어드바이저(EA)입니다. 이 EA는 시장 상호 작용에 대한 서로 다른 접근 방식을 기반으로 개발된 두 가지 독립적인 거래 전략을 통합하여 트레이더가 다양한 위험 선호도와 거래 조건에 맞게 EA를 조정할 수 있도록 합니다. 구매 후 즉시 개인 메시지를 보내주시면 설정 파일과 사용 방법을 안내해 드리겠습니다. 실시간 신호:   여기를 클릭하세요 5회 판매 후 가격이 급격히 인상됩니다!! 최종 가격은 $1800입니다. 전략 아키텍처 EA One – 지연 그리드(설정 가능한 마팅게일) 첫 번째 전략은 마틴게일 사용을 완벽하게 제어할 수 있는 지연 그리드 시스템입니다. 트레이더는 입력값을 통해 마틴게일을 직접 활성화하거나 완전히 비활성화할 수 있습니다. "Lots Multiply EA One" 입력값을 1로 설정하면 전략은 자동으로
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (61)
Experts
Festive sale -40% is active! Enjoy :) Happy New Year and Marry Christmas !   Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread prote
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experts
CyNera: 귀하의 거래, 우리의 기술 매뉴얼 및 설정 파일: 구매 후 저에게 연락하면 매뉴얼과 설정 파일을 받으실 수 있습니다 가격: 가격은 판매된 라이선스 수에 따라 상승합니다 사용 가능한 복사본: 4 금은 시장에서 가장 변동성이 큰 금융 상품 중 하나로, 정확한 거래, 심도 있는 분석 및 강력한 리스크 관리가 요구됩니다. CyNera 전문가 조언자는 이러한 요소들을 통합하여, 최적의 금 거래를 위한 정교한 시스템으로 설계되었습니다. CyNera의 고급 전략과 기술은 경험이 풍부한 트레이더는 물론, 초보자도 금 거래에서 직면하는 독특한 도전과 기회를 극복할 수 있도록 지원합니다. CyNera는 금 시장의 복잡성에 맞춰 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 적응적이고 지능적인 전략과 다중 시간대 분석, 자동 거래 조정, 정밀한 리스크 관리 등 고급 기능을 결합합니다. 이러한 적응성 덕분에 CyNera는 빠른 시장 변화에 대응하면서도 장기적인 자본 보호를 보장하는 다목적 도구가
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experts
프로모션 시작! 449$에 얼마 남지 않았습니다! 다음 가격: 599$ 최종 가격: 999$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro는 금 거래 EA의 클럽에 합류하지만 한 가지 큰 차이점이 있습니다. 이것은 진정한 거래 전략입니다. "실제 거래 전략"이란 무엇을 의미합니까?   아시다시피 시장에 있는 거의 모든 Gold EA는 단순한 그리드/마팅게일 시스템으로 시장이 초기
제작자의 제품 더 보기
AW Recovery EA MT5
AW Trading Software Limited
4.18 (39)
Experts
Expert Advisor는 수익성이 없는 포지션을 회수하도록 설계된 시스템입니다.   작성자의 알고리즘은 손실 위치를 잠그고 여러 부분으로 분할하고 각 부분을 별도로 닫습니다. 손쉬운 설정, 하락 시 지연된 시작, 다른 Expert Advisors 잠금, 비활성화, 추세 필터링을 통한 평균화 및 손실 위치의 부분 마감이 하나의 도구에 내장되어 있습니다. 전체 그룹에서만 주문을 마감하는 그리드 전략과 달리 더 낮은 예금 부하로 손실을 줄일 수 있는 부분에서 마감 손실을 사용하여 손실과 함께 더 안전한 작업을 보장합니다. 주문이 복원되는 방법: 1 EA는 선택한 상품의 다른 창을 닫아 수익성이 없는 EA를 끕니다(선택 사항). 2 EA는 처리된 모든 주문에 대해 TakeProfit 및 StopLoss 수준을 재설정하고 해당 식별자가 있는 보류 주문을 삭제합니다. 3 EA는 수익성이 없는 주문의 일부를 충당하고 총 포지션 볼륨을 줄이기 위해 이익을 사용하기 위해 처리된 모든 수익성 있
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experts
Expert Advisor는 수익성이 없는 포지션을 회수하도록 설계된 시스템입니다.   작성자의 알고리즘은 손실 위치를 잠그고 여러 부분으로 분할하고 각 부분을 별도로 닫습니다. 손쉬운 설정, 하락 시 지연된 시작, 다른 Expert Advisors 잠금, 비활성화, 추세 필터링을 통한 평균화 및 손실 위치의 부분 마감이 하나의 도구에 내장되어 있습니다. 전체 그룹에서만 주문을 마감하는 그리드 전략과 달리 더 낮은 예금 부하로 손실을 줄일 수 있는 부분에서 마감 손실을 사용하여 손실과 함께 더 안전한 작업을 보장합니다. 주문이 복원되는 방법: 1 EA는 선택한 상품의 다른 창을 닫아 수익성이 없는 EA를 끕니다(선택 사항). 2 EA는 처리된 모든 주문에 대해 TakeProfit 및 StopLoss 수준을 재설정하고 해당 식별자가 있는 보류 주문을 삭제합니다. 3 EA는 수익성이 없는 주문의 일부를 충당하고 총 포지션 볼륨을 줄이기 위해 이익을 사용하기 위해 처리된 모든 수익성 있
AW Classic MACD EA
AW Trading Software Limited
3.5 (4)
Experts
완전 자동화된 거래 시스템. 신호로 사용되는 고전적인 표시기       MACD   는 진입점을 감지하기 위해 오실레이터와 추세 표시기를 결합합니다. 평균화, 첫 번째 및 마지막 바구니 주문을 마감하는 기능 및 자동 로트 계산 기능을 사용합니다. 고급 대시보드와 세 가지 유형의 알림이 있습니다. Problem solving ->   HERE  / MT5 version ->  HERE   /   Instruction  ->   HERE   이익: 완전 자동화된 거래 시스템 쉬운 설정과 직관적인 패널 인터페이스 캔들당 하나의 주문만 열 수 있는 기능 자동 로트 계산 내장 첫 번째 및 마지막 장바구니 주문을 마감하는 내장 시스템 세 가지 유형의 알림: 푸시, 이메일, 알림 전략: EA는 표시기에서 신호를 수신할 때 위치를 엽니다. - 제로 레벨: "0" 표시의 빠른 선이 아래에서 위로 교차할 때 - 구매 신호, BUY 주문 시작. 위에서 아래로 "0" 표시를 넘을 때 - 매도 신호, 매
Trend Predictor EA
AW Trading Software Limited
4.47 (15)
Experts
AW Trend Predictor EA - 추세 표시기 신호 AW Trend Predictor를 사용하여 거래하는 Expert Advisor입니다. 지표 전략 TakeProfit 및 StopLoss를 사용합니다. 다중 시간 프레임 필터링을 사용할 수 있습니다. 표시기에 의해 계산된 고정 StopLoss 또는 StopLoss가 있습니다. 시간 기반 작업 및 평균화가 기능적으로 가능합니다. Instruction and description ->  HERE  / MT5 version ->  HERE   이익: 현재 변동성을 기반으로 지표에 의해 계산된 고정 손절매 또는 동적 손절매를 사용합니다. 정시에 작동하여 미끄러짐과 최대 확산을 제한하는 기능이 있습니다. 모든 유형의 거래 수단에서 작동 수동으로 열린 위치 추적에 적합 모든 시간대에서 작동하며 M15보다 낮지 않은 시간대에서 작업하는 것이 좋습니다. 더 높은 기간 또는 긴 기간의 지표로 추세를 필터링하는 기능이 포함되어 있습니다.
AW Classic MACD EA mt5
AW Trading Software Limited
3.33 (3)
Experts
완전 자동화된 거래 시스템. 신호로 사용되는 고전적인 표시기       MACD   는 진입점을 감지하기 위해 오실레이터와 추세 표시기를 결합합니다. 평균화, 첫 번째 및 마지막 바구니 주문을 마감하는 기능 및 자동 로트 계산 기능을 사용합니다. 고급 대시보드와 세 가지 유형의 알림이 있습니다. Problem solving ->  HERE  / MT4 version ->  HERE   / Instruction  ->   HERE   이익: 완전 자동화된 거래 시스템 쉬운 설정과 직관적인 패널 인터페이스 캔들당 하나의 주문만 열 수 있는 기능 내장 자동 로트 계산 첫 번째 및 마지막 장바구니 주문을 마감하는 내장 시스템 세 가지 유형의 알림: 푸시, 이메일, 알림 전략: EA는 표시기에서 신호를 수신할 때 위치를 엽니다. - 제로 레벨: "0" 표시의 빠른 선이 아래에서 위로 교차할 때 - 구매 신호, BUY 주문 시작. 위에서 아래로 "0" 표시를 넘을 때 - 매도 신호, 매도
AW Double Grids MT5
AW Trading Software Limited
4.88 (8)
Experts
Advisor AW Double Grids MT5   - 정보 거래 패널과 간단한 설정을 갖춘 공격적이고 완전 자동화된 그리드 어드바이저입니다. 이 전략은 한 방향의 볼륨을 곱하는 동시 양방향 작업으로 구성됩니다. 내장된 자동 로트 계산, 포지션 볼륨 증가의 다양한 변형 및 기타 기능이 구현됩니다. 지침 ->   여기   /   문제 해결 ->   여기   / MT4 버전 ->   여기 고문의 거래 방식: AW Double Grids는 반대 방향으로 진행되는 한 쌍의 주문을 통해 양방향 거래를 수행합니다. AW Double Grids는   반대 방향으로 두 개의 주문을 열어 거래를 시작합니다. 수익성 있는 주문을 마감한 후, 어드바이저는 다시 두 개의 주문을 열어 열린 방향의 볼륨을 곱합니다. 열린 주문이 있는 경우, 어드바이저는 설정에 따라 TakeProfit을 포인트로 변경할 수 있습니다. TakeProfit은 동적이거나 고정될 수 있습니다. 입력 매개변수: 주요 설정 Siz
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Experts
Advisor AW Double Grids MT4   - 정보 거래 패널과 간단한 설정을 갖춘 공격적이고 완전 자동화된 그리드 어드바이저입니다. 이 전략은 한 방향의 볼륨을 곱하는 동시 양방향 작업으로 구성됩니다. 내장된 자동 로트 계산, 포지션 볼륨 증가의 다양한 변형 및 기타 기능이 구현됩니다. 지침 ->   여기   /   문제 해결 ->   여기   / MT5 버전 ->   여기 고문의 거래 방식: AW Double Grids는 반대 방향으로 진행되는 한 쌍의 주문을 통해 양방향 거래를 수행합니다. AW Double Grids는   반대 방향으로 두 개의 주문을 열어 거래를 시작합니다. 수익성 있는 주문을 마감한 후, 어드바이저는 다시 두 개의 주문을 열어 열린 방향의 볼륨을 곱합니다. 열린 주문이 있는 경우, 어드바이저는 설정에 따라 TakeProfit을 포인트로 변경할 수 있습니다. TakeProfit은 동적이거나 고정될 수 있습니다. 입력 매개변수: 주요 설정 Siz
AW Workpad MT5
AW Trading Software Limited
유틸리티
AW Workpad는 수동 및 반자동 거래를 위해 설계된 다기능 거래 컨트롤 패널입니다. 예약 주문, 시장 포지션을 관리하고 광범위한 통계 데이터를 제공하며 고전적인 지표 그룹의 다중 기간 분석을 제공합니다. 이 유틸리티는 5개의 탭으로 표시됩니다.   Positions, Pending, Close, Indicators, Info .  각 탭에는 현재 시장 상황에 대한 주문 또는 정보를 처리하기 위한 자체 기능 그룹이 있습니다. MT4 버전 ->   여기   / 문제 해결 ->   여기     기능 또는 이점: 이 유틸리티는 모든 시간대와 기호(통화, 지수, 석유, 금속, 주식)에서 작동합니다. 각 패널의 모든 요소에는 추가로 레이블이 지정되어 있어 요소 위로 마우스를 가져가기만 하면 됩니다. AW Workpad 거래 패널에는 유연한 설정과 직관적인 패널 인터페이스가 있습니다. 가장 필요한 모든 기능을 하나의 제품에 담았습니다. 트레이딩 패널 탭: Positions - 이 탭에서는
AW Grids Maker MT5
AW Trading Software Limited
4.33 (3)
유틸리티
"AW_Grids_Maker"는 보류 중인 주문으로부터 그리드를 구축하는 데 사용됩니다. 이 유틸리티는 범용적이며, 유연한 설정과 직관적인 패널 인터페이스를 제공합니다. 이 프로그램은 필요한 단계를 거쳐 STOP 및 LIMIT 주문으로부터 네트워크를 구축하며, 포지션 볼륨 배수를 사용합니다. MT4 버전 -> 여기 / 문제 해결 -> 여기 장점: 모든 유형의 보류 주문을 사용합니다. 간단하고 유연한 구성. 잘 디자인되고 다기능적인 유틸리티 패널입니다. 잘 고안된 정보 모듈 작업의 특징: 피라미딩, 클래식 평균 또는 마팅게일에 적합합니다. 그리드 개설, 주문 추적 및 마감을 자동화합니다. 이는 거래 시스템의 필수적인 부분이 될 수도 있고 독립적인 전략이 될 수도 있습니다. 조정 가능한 거리와 거래량을 통해 모든 유형의 주문 네트워크를 구축하면 계수가 증가합니다. 패널에 대한 자세한 설명: 트레이더는 "Open_Buy" 버튼을 사용하여 보류 중인 매수 지정가 주문과 매수 정지 주문을
AW Turtles Indicator MT5
AW Trading Software Limited
4.48 (27)
지표
이 지표는 Turtle 시스템에 따라 작동하며 일반적으로 20개와 55개 양초의 시간 간격을 가정합니다. 특정 시간 간격에 걸쳐 추세가 모니터링됩니다. 지지선이나 저항선이 무너지는 순간 진입이 이루어집니다. 출구 신호는 동일한 시간 간격의 추세와 반대 방향의 가격 돌파입니다. 장점: 상품: 통화쌍, 주식, 상품, 지수, 암호화폐 기간: 기본적으로 D1이며 모든 기간 작업에도 적합합니다. 거래시간 : 24시간 내내 자금 관리 전략: 거래당 위험은 1% 이하 추가 주문을 사용할 경우 각 추가 포지션에 대한 위험은 0.25%입니다. MT4 indicator version ->  HERE / AW Turtles EA MT5 ->  HERE  /  More products ->  HERE 참가 규칙: 1) 단기 입학: 진입 조건은 20일 최고가 또는 최저가를 돌파하는 것입니다. 이전 신호가 성공하면 거래를 건너뜁니다. 메모! 이전 거래가 수익으로 종료된 경우 해당 항목을 건너뜁니다. 갑
FREE
AW Trend Predictor MT5
AW Trading Software Limited
4.76 (54)
지표
하나의 시스템에서 추세와 고장 수준의 조합입니다. 고급 지표 알고리즘은 시장 노이즈를 필터링하고 추세, 진입점 및 가능한 출구 수준을 결정합니다. 표시기 신호는 통계 모듈에 기록되어 가장 적합한 도구를 선택하여 신호 기록의 효율성을 보여줍니다. 이 표시기는 이익 실현 및 손절매 표시를 계산합니다. 매뉴얼 및 지침 ->   HERE   / MT4 버전 ->   HERE 지표로 거래하는 방법: Trend Predictor로 거래하는 것은 3단계로 간단합니다. 1단계 - 포지션 열기 70% 이상의 성공률로 매수 신호를 받았습니다. 2단계 - StopLoss 결정 반대 신호로 트렁크 선택 3단계 - 이익 실현 전략 정의 전략 1: TP1 도달 시 전체 포지션 청산 전략 2: TP1 도달 시 포지션의 50% 청산 및 TP2 도달 시 나머지 50% 청산 전략 3: 추세 반전 시 전체 포지션 청산 이익: 결과를 다시 그리지 않음, 신호는 엄격하게 양초가 닫힐 때 어드바이저에서 사용할 수 있습니
AW Momentum EA MT5
AW Trading Software Limited
5 (1)
Experts
완전 자동화된 거래 시스템. 현재 가격 움직임의 방향으로 작업하십시오. 가격 움직임이 지속되는 방향으로 모멘텀 지표 레벨의 고장은 신호로 사용됩니다. 거래에서 평균화를 사용하고 바스켓의 첫 번째 및 마지막 주문을 청산하는 기능을 사용합니다. 고급 대시보드와 세 가지 유형의 알림이 있습니다. 문제 해결 ->   HERE   / MT4 버전 ->   HERE   / 지침   ->       여기     이익: 바구니 주문의 고급 필터링 쉬운 설정 및 직관적인 패널 인터페이스 완전 자동화된 거래 시스템 모든 유형의 악기 및 모든 기간에 적합 세 가지 유형의 알림이 있습니다. 내장 오토롯트 전략: 포지션 오픈 EA는 오실레이터 레벨이 무너지면 롱 포지션을 엽니다. 아래에서 위로 Momentum의 위쪽 경계선입니다. EA는 위에서 아래로 모멘텀 수준의 하단 경계 돌파에 짧은 위치를 엽니다. 포지션 청산 포지션을 청산하려면 가상 TakeProfit을 포인트로 사용하십시오. Virtual T
AW Classic MACD MT5
AW Trading Software Limited
4.7 (30)
지표
Modified oscillator MACD. A classic indicator that combines a trend indicator with an oscillator to detect entry points. Has a multi-timeframe panel and 3 types of notifications Benefits: Works on all instruments and timeseries Trend indicator with   oscillator for inputs Multi-period panel on all timeframes Pluggable arrows when signals appear Three types of notifications: push, email, alert MT4 version ->  HERE  / Our news ->  HERE     How the indicator works: AW Classic MACD - Indicator of
FREE
AW Trend Predictor
AW Trading Software Limited
4.62 (34)
지표
하나의 시스템에서 추세와 고장 수준의 조합입니다. 고급 지표 알고리즘은 시장 노이즈를 필터링하고 추세, 진입점 및 가능한 출구 수준을 결정합니다. 표시기 신호는 통계 모듈에 기록되어 가장 적합한 도구를 선택하여 신호 기록의 효율성을 보여줍니다. 이 표시기는 이익 실현 및 손절매 표시를 계산합니다. 매뉴얼 및 설명 ->   여기   / MT5 버전 ->   여기 지표로 거래하는 방법: Trend Predictor로 거래하는 것은 3단계로 간단합니다. 1단계 - 포지션 열기 70% 이상의 성공률로 매수 신호를 받았습니다. 2단계 - StopLoss 결정 반대 신호로 트렁크 선택 3단계 - 이익 실현 전략 정의 전략 1: TP1 도달 시 전체 포지션 청산 전략 2: TP1 도달 시 포지션의 50% 청산 및 TP2 도달 시 나머지 50% 청산 전략 3: 추세 반전 시 전체 포지션 청산 이익: 결과를 다시 그리지 않음, 신호는 엄격하게 양초가 닫힐 때 어드바이저에서 사용할 수 있습니다. 이
AW Turtles Indicator
AW Trading Software Limited
4.62 (13)
지표
이 지표는 Turtle 시스템에 따라 작동하며 일반적으로 20개와 55개 양초의 시간 간격을 가정합니다. 특정 시간 간격에 걸쳐 추세가 모니터링됩니다. 지지선이나 저항선이 무너지는 순간 진입이 이루어집니다. 출구 신호는 동일한 시간 간격의 추세와 반대 방향의 가격 돌파입니다. 장점: 상품: 통화쌍, 주식, 상품, 지수, 암호화폐 기간: 기본적으로 D1이며 모든 기간 작업에도 적합합니다. 거래시간 : 24시간 내내 자금 관리 전략: 거래당 위험은 1% 이하 추가 주문을 사용할 경우 각 추가 포지션에 대한 위험은 0.25%입니다. MT5 indicator version ->  HERE  /  AW Turtles EA MT4 ->  HERE  /  More products ->  HERE 참가 규칙: 1) 단기 입학: 진입 조건은 20일 최고가 또는 최저가를 돌파하는 것입니다. 이전 신호가 성공하면 거래를 건너뜁니다. 메모! 이전 거래가 수익으로 종료된 경우 해당 항목을 건너뜁니다
FREE
AW Super Trend MT5
AW Trading Software Limited
4.83 (6)
지표
AW Super Trend -가장 인기 있는 클래식 트렌드 지표 중 하나입니다. 그것은 간단한 설정을 가지고 있으며 추세로 작업할 수 있을 뿐만 아니라 이 표시기로 계산되는 손절매 수준도 표시합니다. 이익: 악기:       통화 쌍   , 주식, 상품, 지수, 암호 화폐. 기간: М15 이상. 거래 시간: 24시간 내내. 현재 추세의 방향을 보여줍니다. 손절매를 계산합니다. 거래를 할 때 사용할 수 있습니다. 세 가지 유형의 알림: 푸시, 이메일, 경고. MT4 버전 ->   여기   / 뉴스 -   여기     기능: 표시기는 해당 색상으로 현재 추세 방향을 표시합니다. - 파란색은 현재 기간에 사용된 기호의 상승 추세를 나타냅니다. - 선의 빨간색은 선택한 기호에서 사용된 기간의 하락 추세를 나타냅니다. 표시기를 사용하여 StopLoss를 설정할 수 있습니다. 표시선은 막대 위에 표시되지 않고 막대를 기준으로 약간 이동하여 표시됩니다. 추세선이 표시되는 이 곳은 트레이더가 손
FREE
AW Breakout Catcher EA MT5
AW Trading Software Limited
5 (1)
Experts
지표 신호에 대한 고문 거래 AW Breakout Catcher는 동적 지원 및 저항 수준의 전략 돌파를 위해 노력하고 있습니다. 주문에는 StopLoss 및 TakeProfit이 고정되어 있습니다. 선택적으로 평균화를 사용할 수 있습니다. 선택한 기간에 작동하는 기능과 3가지 유형의 알림이 있습니다. 장점: 모든 유형의 거래 상품 및 모든 시간대에서 작동 그것은 제 시간에 작동하여 미끄러짐과 최대 확산을 제한하는 기능을 가지고 있습니다. 쉬운 설정과 직관적인 패널 인터페이스 수동으로 열린 위치 추적에 적합 다양한 사용자 정의 옵션 손절매 및 이익 실현 선택적으로 평균화를 사용할 수 있습니다. 사용법 및 설명 ->   여기   / MT4 버전 ->   여기 입력 설정: 주요 설정 성공률 - 주문을 여는 성공률입니다. 표시기가 지정한 것보다 작으면 고문이 주문을 열지 않습니다. 주문 로트 - 개설할 주문량 자동 로트 계산 활성화 - 자동 로트 계산을 사용합니다. 이 기능을 사용하면
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
Experts
라운드락은 동적 포지션 잠금 기능을 갖춘 스마트 어드바이저입니다. 라운드락은 동적 포지션 잠금 기능을 갖춘 지능형 어드바이저로, 점진적인 포지션 성장과 시장 상황에 대한 동적 적응을 통해 양방향 주문 잠금 전략을 구현하는 고급 트레이딩 어드바이저입니다. 라운드 잠금 의 장점 : 포지션 잠금을 통한 위험 관리 시장의 추세 영역에서 볼륨의 역동적인 성장, 제한에 따라 유연한 동작 설정 평면 및 추세 단계에 적합하며 각 상황에서 결과를 최적화합니다. 보호 메커니즘을 통한 평균화 전략 및 그리드 접근 방식의 자동화. MT4 버전 -> 여기 / 문제 해결 -> 여기 자문사는 반대 방향으로 두 개의 주문을 개시합니다. 그중 하나가 이익으로 마감되면 두 개의 주문이 다시 개시되고, 주문량은 Multiplier_Volume 배수의 볼륨과 자문사가 개시한 주문 수에 따라 증가합니다. 새로 개시된 각 쌍에서 주문은 동일한 볼륨으로 개시되며 서로 잠금됩니다. 동일한 유형의 주문 수가 Limit_for
AW Trend Predictor EA MT5
AW Trading Software Limited
5 (2)
Experts
AW Trend Predictor EA - 추세 표시기 신호 AW Trend Predictor를 사용하여 거래하는 Expert Advisor입니다. 지표 전략 TakeProfit 및 StopLoss를 사용합니다. 다중 시간 프레임 필터링을 사용할 수 있습니다. 표시기에 의해 계산된 고정 StopLoss 또는 StopLoss가 있습니다. 시간 기반 작업 및 평균화가 기능적으로 가능합니다. 지침 및 설명 ->   HERE   / MT4 버전 ->   HERE 이익: 현재 변동성을 기반으로 지표에 의해 계산된 고정 손절매 또는 동적 손절매를 사용합니다. 정시에 작동하여 미끄러짐과 최대 확산을 제한하는 기능이 있습니다. 모든 유형의 거래 수단에서 작동 수동으로 열린 위치 추적에 적합 모든 시간대에서 작동하며 M15보다 낮지 않은 시간대에서 작업하는 것이 좋습니다. 더 높은 기간 또는 긴 기간의 지표로 추세를 필터링하는 기능이 포함되어 있습니다. 선택적으로 평균화를 사용할 수 있습니다.
AW Smart Grids MT5
AW Trading Software Limited
5 (1)
Experts
EA는 장기간에 걸쳐 MA에서 충동적인 반등이 완료된 후 가격이 평균으로 돌아오는 거래를 합니다. 필요한 경우 평균화를 사용할 수 있습니다. 고급 패널과 모든 유형의 알림이 있습니다. 문제 해결 ->   HERE   / MT4 버전 ->   HERE 이익: 바구니 주문의 고급 필터링 수동 주문을 추가할 수 있는 완전 자동화된 거래 시스템 쉬운 설정 및 직관적인 패널 인터페이스 강력한 거래 잠재력과 손쉬운 설정 내장 오토롯트 입력 설정: . Main settings Size_of_the_first_order - 첫 번째 주문을 여는 볼륨. Autolot 계산 활성화가 비활성화된 경우 사용됩니다. Enable_Autolot_calculation - 자동 슬롯을 활성화합니다. autolot을 사용하는 경우 첫 번째 주문의 크기를 사용할 수 없습니다. 첫 번째 주문에 사용됩니다. Autolot_deposit_per_0.01 lots - autolot 사용 시 0.01당 입금액 Orders_
AW Gold Trend Trading EA MT5
AW Trading Software Limited
5 (2)
Experts
능동적인 전략과 고급 평균화 시스템을 갖춘 완전 자동화된 추세 EA. 더 큰 신호 보안을 위해 오실레이터를 사용하는 추세 필터에 따라 주문이 열립니다. 간단하고 명확한 설정이 있습니다. EA는 모든 악기와 기간에 사용하기에 적합합니다. 장점: 수동 주문을 추가할 수 있는 자동화된 시스템 조정 가능한 중복 복구 알고리즘 한 방향 또는 양방향 거래 능력 반대 방향으로 이동할 때 평균화 사용 플러그형 자동 볼륨 계산 추세 표시기의 기간 조정 모든 유형의 알림을 보내는 내장 기능 MT4 버전 ->   HERE   / 문제해결 ->   HERE 입력 변수: MAIN SETTING Size of the first order - Volume of orders to open Enable Autolot calculation - Use automatic lot calculation. Autolot allows you to save risk settings when changing the deposit
Shepherd Safety EA
AW Trading Software Limited
4.92 (13)
유틸리티
The work of the utility is directed at opening new market orders, maintaining them, transferring the unprofitable orders into profit using an internal loss handling algorithm, trend filtering and various types of trailing stop and take profit. Suitable for any instruments and timeframes. The algorithm works separately for buys and sells, which allows simultaneously working in both directions as well. For the event when the additional orders opened by the utility do not become profitable, a StopO
AW Super Trend
AW Trading Software Limited
3.67 (3)
지표
AW 슈퍼 트렌드 - 이것은 가장 인기 있는 클래식 트렌드 지표 중 하나입니다. 그것은 간단한 설정을 가지고 있으며 추세로 작업할 수 있을 뿐만 아니라 이 표시기로 계산되는 손절매 수준도 표시합니다. 이익: 악기:       통화 쌍   , 주식, 상품, 지수, 암호 화폐. 기간: М15 이상. 거래 시간: 24시간 내내. 현재 추세의 방향을 보여줍니다. 손절매를 계산합니다. 거래를 할 때 사용할 수 있습니다. 세 가지 유형의 알림: 푸시, 이메일, 경고. MT5 버전 ->   여기   / 뉴스       ->   여기 기능: - 표시기는 해당 색상으로 현재 추세 방향을 표시합니다. - 파란색은 현재 기간에 사용된 기호의 상승 추세를 나타냅니다. - 선의 빨간색은 선택한 기호에서 사용된 기간의 하락 추세를 나타냅니다. 표시기를 사용하여 StopLoss를 설정할 수 있습니다. 표시선은 막대 위에 표시되지 않고 막대를 기준으로 약간 이동하여 표시됩니다. 추세선이 표시되는 이 곳은 트
FREE
AW Three MA MT5
AW Trading Software Limited
4.5 (2)
Experts
두 이동 평균의 교차점에서 거래하는 Expert Advisor는 세 번째 이동 평균을 사용하여 현재 추세 방향을 필터링합니다. 유연하지만 동시에 간단한 입력 설정이 있습니다. 문제 해결 ->   HERE   / MT4 버전 ->   HERE   / 지침   ->     여기     이익: 직관적인 쉬운 설정 모든 유형의 악기 및 모든 기간에 적합 세 가지 유형의 알림이 있습니다. 첫 번째 주문을 마지막 주문과 겹치는 플러그형 시스템 거래량을 자동으로 계산하는 기능 전문가 고문 전략. EA는 3개의 이동 평균을 사용하여 포지션을 엽니다. 주요한 것은 빠르고 느린 두 개의 움직이는 것입니다. 세 번째는 시장 소음을 걸러내는 슬라이드입니다. 빠르게 움직이는 것이 느린 것을 아래에서 위로 교차하면 이것은 매수 신호입니다. 빠르게 움직이는 것이 느린 것을 위에서 아래로 교차하면 이것은 매도 신호입니다. 세 번째 슬라이딩을 사용하는 경우: 빠르고 느린 이동 평균이 필터링된 이동 평균(하향 추세
AW Classic MACD
AW Trading Software Limited
4.8 (5)
지표
Modified oscillator MACD. A classic indicator that combines a trend indicator with an oscillator to detect entry points. Has a multi-timeframe panel and 3 types of notifications Benefits: Works on all instruments and timeseries Trend indicator with   oscillator for inputs Multi-period panel on all timeframes Pluggable arrows when signals appear Three types of notifications: push, email, alert MT5 version ->  HERE  / Our news ->  HERE   How the indicator works: AW Classic MACD - Indicator of
FREE
AW RSI based EA
AW Trading Software Limited
5 (4)
Experts
EA는 과매도 또는 과매수 상태에서 발생하는 가격 수익에 대해 거래하고 RSI 오실레이터에서 신호를 받으면 포지션을 엽니다. 시스템에는 많은 시나리오와 유연한 구성이 있습니다. 평균화, 첫 번째 및 마지막 바스켓 주문 마감 기능 및 자동 로트 계산 기능을 사용합니다. 고급 대시보드와 세 가지 유형의 알림이 있습니다. Problem solving ->  HERE  /  MT5 version ->  HERE  /  Instruction  ->   HERE   이점: 쉬운 설정 및 직관적인 패널 인터페이스 구성 가능한 표시기 신호 모든 유형의 악기 및 모든 기간에 적합 필요한 경우 평균화 사용 내장된 자동 로트 계산 첫 번째 및 마지막 바구니 주문을 마감하기 위한 내장 시스템 세 가지 유형의 알림: 푸시, 이메일, 경고 전략: EA는 과매도 또는 과매수 상태에서 발생하는 가격 수익에 따라 거래하고 RSI 오실레이터에서 신호를 받으면 포지션을 엽니다. 거래 행동을 위한 다양한 옵션 구현
AW Breakout Catcher MT5
AW Trading Software Limited
5 (8)
지표
가격 수준 분석, 고급 통계, TakeProfit 계산 및 3가지 유형의 알림. 이익: 결과를 다시 그리지 마십시오 촛불이 닫힐 때 엄격하게 신호를 보냅니다. 거짓 고장 필터링 알고리즘 어떤 트렌드 전략과도 잘 어울립니다. 모든 도구 및 시계열에서 작동 매뉴얼 및 지침 ->   HERE   / 문제 해결 ->   HERE   / MT4 버전 ->   HERE 지표로 거래하는 방법 AW Breakout Catcher와 거래하는 간단한 3단계: 1단계 - 포지션 열기 70% 이상의 성공률로 매수 신호를 받았습니다. 2단계 - StopLoss 결정 반대 신호로 트렁크 선택 3단계 - 이익 실현 전략 정의 전략 1: TP1 도달 시 전체 포지션 청산 전략 2: TP1 도달 시 포지션의 50% 청산 및 TP2 도달 시 나머지 50% 청산 전략 3: 반대 신호에서 전체 포지션 청산 통계 모듈 더 나은 쌍 선택을 위해 내장된 통계 계산을 사용하십시오. 거래 계산 - 통계가 제공되는 총 신호 수
AW Three MA EA
AW Trading Software Limited
1.5 (2)
Experts
두 이동 평균의 교차점에서 거래하는 Expert Advisor는 세 번째 이동 평균을 사용하여 현재 추세 방향을 필터링합니다. 유연하지만 동시에 간단한 입력 설정이 있습니다. 문제 해결 ->   HERE   / MT5 버전 ->   HERE   / 지침   ->       여기     이익: 직관적인 쉬운 설정 모든 유형의 악기 및 모든 기간에 적합 세 가지 유형의 알림이 있습니다. 첫 번째 주문을 마지막 주문과 겹치는 플러그형 시스템 거래량을 자동으로 계산하는 기능 전문가 고문 전략. EA는 3개의 이동 평균을 사용하여 포지션을 엽니다. 주요한 것은 빠르고 느린 두 개의 움직이는 것입니다. 세 번째는 시장 소음을 걸러내는 슬라이드입니다. 빠르게 움직이는 것이 느린 것을 아래에서 위로 교차하면 이것은 매수 신호입니다. 빠르게 움직이는 것이 느린 것을 위에서 아래로 교차하면 이것은 매도 신호입니다. 세 번째 슬라이딩을 사용하는 경우: 빠르고 느린 이동 평균이 필터링된 이동 평균(하향
AW Momentum EA
AW Trading Software Limited
4 (4)
Experts
완전 자동화된 거래 시스템. 현재 가격 움직임의 방향으로 작업하십시오. 가격 움직임이 지속되는 방향으로 모멘텀 지표 레벨의 고장은 신호로 사용됩니다. 거래에서 평균화를 사용하고 바스켓의 첫 번째 및 마지막 주문을 청산하는 기능을 사용합니다. 고급 대시보드와 세 가지 유형의 알림이 있습니다. 문제 해결 ->   HERE   / MT5 버전 ->   HERE   / 지침   ->   여기     이익: 바구니 주문의 고급 필터링 쉬운 설정 및 직관적인 패널 인터페이스 완전 자동화된 거래 시스템 모든 유형의 악기 및 모든 기간에 적합 세 가지 유형의 알림이 있습니다. 내장 오토롯트 전략: 포지션 오픈 EA는 오실레이터 레벨이 무너지면 롱 포지션을 엽니다. 아래에서 위로 Momentum의 위쪽 경계선입니다. EA는 위에서 아래로 모멘텀 수준의 하단 경계 돌파에 짧은 위치를 엽니다. 포지션 청산 포지션을 청산하려면 가상 TakeProfit을 포인트로 사용하십시오. Virtual TakeP
AW Parabolic SAR EA
AW Trading Software Limited
Experts
완전 자동화된 거래 로봇. 잘 알려진 Parabolic SAR 표시기는 신호를 식별하는 데 사용됩니다. 또한 EA는 평균화 기능, 첫 번째 및 마지막 바스켓 주문 마감 기능, 자동 로트 계산 기능을 구현합니다. 고급 정보 패널과 세 가지 유형의 알림이 있습니다. 어드바이저에서 표시기 신호를 조정하는 기능. Problem solving ->  HERE  /   MT5 version ->  HERE   / Instruction  ->   HERE   이익: 모든 악기 및 기간에 사용할 수 있습니다. 구성 가능한 내장 표시기 매개변수 쉬운 설정 및 직관적인 패널 인터페이스 캔들당 하나의 주문만 여는 기능 내장된 자동 로트 계산 첫 번째 및 마지막 바구니 주문을 마감하기 위한 내장 시스템 세 가지 유형의 알림: 푸시, 이메일, 경고 이점: EA는 표시기 신호에 따라 포지션을 엽니다. 추세가 교차되면 표시기에서 신호가 수신되며 이때 위치가 열립니다. 하락 추세 시작 신호를 받으면 SELL
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변