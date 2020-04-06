AW Donchian Trend EA - 트렌드 지표 AW Donchian Trend의 신호에 따라 거래하는 어드바이저. 지표 전략인 TakeProfit과 StopLoss를 사용하며, 어드바이저에는 Trailing, Overlapping, Breakeven 기능이 내장되어 있습니다. 다중 타임프레임 필터링, 자동 로트 계산을 사용하여 예치금에서 위험 비율을 절약할 수 있습니다. 기능적으로 시간과 다양한 평균화 옵션으로 작업할 수 있습니다.

상담자의 지시사항 및 설명 -> 여기 / MT5 버전 -> 여기

장점:

다양한 StopLoss 시나리오도 손익분기점에 도달합니다.

TakeProfit 또는 Trailing 작업의 변형

내장된 시간 제어 기능

모든 유형의 거래 도구에 적용 가능

자동 로트 계산 및 오버랩,

사용자 정의 가능한 다중 시간대 필터

선택적으로 평균화를 사용할 수 있습니다.

포지션 개설을 위한 전략:

1) "Success_Rate". 더 정확한 신호에 대한 작업 성공률을 지정합니다. 값이 지정된 값보다 낮으면 어드바이저가 신호를 무시합니다.

2) "새로운 신호에 한해 첫 주문". 새로운 신호나 추세 방향에 대한 주문 개시. "참" 옵션을 선택 하면 어드바이저는 현재 신호에 대해 한 번만 거래합니다. "거짓"을 선택하면 어드바이저는 현재 신호의 전체 기간 동안 거래합니다.

3) " Can_EA_work_in_both_directions_at_the_same_time". 두 방향으로 동시에 거래하거나 차례로 거래합니다. "true" 옵션을 선택하면 어드바이저가 양방향으로 거래가 가능하며, "거짓" 모드에서는 고문이 한 방향으로만 거래하고, 현재 방향이 마감된 경우에만 다른 방향의 거래가 가능합니다.

4) " 바당 1개 주문" - 캔들당 1개의 주문만 열 수 있고, 제한 없이 작동합니다. "거짓" 옵션을 선택하면, 어드바이저는 오픈 신호를 받자마자 새로운 주문을 오픈합니다. "참" 옵션을 선택하면, 어드바이저는 캔들당 한 방향의 주문을 하나만 오픈합니다.

5) " 추가 Donchian 트렌드 필터링 사용" - 플러그 가능 다중 시간대 및 다중 기간 추세 필터. 진입점은 현재 차트 타임프레임을 사용합니다. 필터링을 위해서는 더 큰 타임프레임을 사용해야 합니다. 주문은 두 신호가 일치할 때만 열립니다.

주문 마감에 대한 변형:

- 이익실현으로 마감: TakeProfit 전략 설정.

TP1_Close_position_on_TP1 - 지표 값 TP1에 도달하면 전체 포지션을 닫습니다.

Close_position_on_TP2 - TP2가 종료되면 전체 포지션을 닫습니다. 지표값 도달했습니다.

도달했습니다. Use_TP_in_Points - 각 주문에 대해 고정된 TakeProfit을 사용합니다. 이 옵션을 선택할 때는 다음을 지정해야 합니다. 이익 실현 변수의 크기 "포인트로 이익을 취하세요(사용 시)".

-트레일링에 대한 마감 - 가격이 "Trailing Start in points" 변수에서 지정한 거리를 통과할 때 활성화되고, "Trailing Step in points" 변수에서 지정한 거리를 통해 단방향으로 움직이는 경우 가격 뒤로 끌어올려집니다.

-손익분기점 - 가격이 개장가를 넘어서서 이익에 도달하자마자 "Profit_in_points_to_add_Breakeven" 포인트에서, 어드바이저는 지정된 이익으로 개시 가격 마크에 손절매를 설정합니다. 따라서 가격은 개시 가격 아래로 떨어지지 않습니다.



- StopLoss로 마감: StopLoss 전략 설정.

Exit_on_opposite_signal - 추세가 반전되거나 반대 신호가 있을 때 종료합니다.

Use_SL_in_Points - 각 주문에 대해 고정된 StopLoss를 사용합니다. 이 옵션을 선택하는 경우 크기를 지정해야 합니다. 변수 "의 StopLoss StopLoss_in_Points_(사용시)".

Use_SL_from_Indicator - AW Donchian Trend 지표의 신호에 따라 StopLoss를 사용합니다.

Without_StopLoss - 사용하지 않는 동작 모드 손절매.

추가 기능:

- 자동 위험 관리 설정: 주문 크기: 자문사는 고정된 거래량으로 거래합니다.

Enable_Autolot_size_calculation: 자문가는 특정 비율의 위험을 감수합니다. -오버랩 기능: 마지막_주문과_첫_주문_겹치기 사용: 카트를 부분적으로 닫으면 전체 카트를 닫는 것보다 더 일찍 닫을 수 있습니다.

-시간별 작업 :

고문은 운영 시간을 제한할 수 있는 능력이 있습니다. 즉, 새로운 주문은 귀하가 지정한 시간 범위 내에서만 열립니다.



