AW Donchian Trend EA - un consulente che fa trading sui segnali dell'indicatore di tendenza AW Donchian Trend. Utilizza le strategie dell'indicatore TakeProfit e StopLoss, inoltre, il consulente ha una funzione Trailing, overlapping e breakeven integrata. Può utilizzare il filtraggio multi-timeframe, il calcolo automatico del lotto per salvare la percentuale di rischio dal deposito. Funzionalmente, è possibile lavorare in base al tempo e a diverse opzioni di media.

Istruzioni e descrizione del consulente -> QUI / Versione MT5 -> QUI   

Vantaggi:

  • Anche diversi scenari StopLoss sono in pareggio,
  • Varianti del lavoro con TakeProfit o Trailing,
  • Controllo del tempo incorporato,
  • Funziona su tutti i tipi di strumenti di trading,
  • Calcolo automatico dei lotti e sovrapposizione,
  • Filtro multi-intervallo di tempo personalizzabile,
  • Facoltativamente è possibile utilizzare la media.

Strategie per l'apertura delle posizioni:

1) "Success_Rate". Specifica il tasso di successo per lavorare su segnali più accurati, se il valore è inferiore a quello specificato, il consulente ignorerà i segnali.

2) "Primo_ordine_solo_su_nuovo_segnale".   Apertura di ordini su un nuovo segnale o nella direzione del trend. Se si seleziona l'opzione "true" , l'advisor effettuerà trading solo una volta per il segnale corrente. Se si seleziona "false", l'advisor effettuerà trading per l'intera durata del segnale corrente.

3) "Can_EA_work_in_both_directions_at_the_same_time". Negoziare simultaneamente in due direzioni o a turno. Quando si sceglie l'opzione "true" il consulente   sarà possibile fare trading in entrambe le direzioni, in modalità "falso" il consulente farà trading solo in una direzione, l'apertura di un'altra direzione è possibile solo quando quella corrente è chiusa.

4) " Un_ordine_per_barra" - Limitazione per l'apertura di non più di un ordine per candela, oppure lavoro senza limitazioni.   Quando si sceglie l'opzione "false", il consulente apre nuovi ordini non appena riceve un segnale di apertura. Quando si sceglie l'opzione "true", il consulente non apre più di un ordine di una direzione per candela.

5) "   Usa_un_filtro_aggiuntivo_Donchian_Trend"   - Collegabile   filtro di tendenza multi-timeframe e multi-periodo. Il punto di ingresso utilizza l'attuale timeframe del grafico. Per il filtraggio, è necessario utilizzare un timeframe più ampio. Gli ordini verranno aperti solo quando due segnali corrispondono.

Varianti per gli ordini di chiusura:

- Chiusura tramite take profit: impostazione della strategia TakeProfit.

  • Close_position_on_TP1 - Chiude l'intera posizione quando viene raggiunto il valore dell'indicatore TP1.
  • Close_position_on_TP2 - Chiude l'intera posizione quando il TP2 valore indicatore è raggiunto.
  • Use_TP_in_Points - Utilizza un TakeProfit fisso per ogni ordine. Quando scegli questa opzione, devi specificare il   PrendiProfit   dimensione nella variabile   "Prendi_Profitto_in_Punti_(se_utilizzato)".

-Chiusure in Trailing -   viene attivato quando il prezzo supera la distanza specificata nella variabile "Trailing Start in punti", quindi viene tirato dietro al prezzo in caso di continuazione del movimento unidirezionale attraverso la distanza specificata nella variabile "Trailing Step in punti".

-Pareggiare -   non appena il prezzo ha superato il prezzo di apertura e ha raggiunto il profitto   "Profit_in_points_to_add_Breakeven" , il consulente imposterà StopLoss al prezzo di apertura con il profitto specificato. Quindi, il prezzo non scenderà al di sotto del prezzo di apertura.   

- Chiusura tramite StopLoss: impostazione della strategia StopLoss.

  • Exit_on_opposite_signal - Esci quando il trend si inverte o quando c'è un segnale opposto.
  • Use_SL_in_Points - Utilizza uno StopLoss fisso per ogni ordine. Quando si sceglie questa opzione, è necessario specificare la dimensione StopLoss nella variabile "StopLoss_in_Punti_(se_utilizzato)".
  • Use_SL_from_Indicator - Utilizza StopLoss in base ai segnali dell'indicatore AW Donchian Trend.
  • Senza_StopLoss - Modalità operativa senza utilizzo   StopLoss.

Caratteristiche aggiuntive:

-Impostazione automatica della gestione del rischio:

Size_of_the_order: il consulente negozierà un volume fisso.
Enable_Autolot_size_calculation: il consulente rischierà una certa percentuale.

-Funzione di sovrapposizione:

Usa_sovrapposizione_di_ultimi_e_primi_ordini: chiudere il carrello in più parti, consentirà di effettuare chiusure prima rispetto all'intero carrello.

-Lavora per tempo:

Il consulente ha la possibilità di limitare il tempo operativo. Ciò significa che i nuovi ordini saranno aperti solo nell'intervallo di tempo specificato.


