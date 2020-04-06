AW Donchian Trend EA

AW Donchian Trend EA - トレンドインジケーター AW Donchian Trend のシグナルに基づいて取引するアドバイザー。インジケーター戦略 TakeProfit と StopLoss を使用し、さらにアドバイザーには Trailing、オーバーラップ、損益分岐点機能が組み込まれています。マルチタイムフレーム フィルタリング、自動ロット計算を使用して、デポジットからリスク パーセンテージを節約できます。機能的には、時間やさまざまな平均化オプションで作業できます。

アドバイザーの指示と説明 ->  ここ  / MT5バージョン ->  ここ  

利点:

  • 異なるストップロスシナリオも損益分岐点であり、
  • テイクプロフィットやトレーリングのバリエーション
  • 内蔵時間制御、
  • あらゆるタイプの取引商品に対応
  • 自動ロット計算と重複、
  • カスタマイズ可能なマルチタイムフレームフィルター、
  • オプションで平均化を使用できます。

ポジションを開くための戦略:

1) 「S uccess_Rate 」。より正確なシグナルを処理するための成功率を指定します。値が指定された値より低い場合、アドバイザーはシグナルを無視します。

2) 「新しいシグナルのみで最初の注文」  新しいシグナルまたはトレンドの方向で注文を開きます。オプション「true」を選択した場合アドバイザーは現在のシグナルに対して 1 回だけ取引を行います。「false」を選択した場合、アドバイザーは現在のシグナルの期間全体にわたって取引を行います。

3) 「 Can_EA_work_in_both_directions_at_the_same_time」。2方向または順番に同時に取引します。オプション「true」を選択すると、アドバイザーは 両方向に取引できますが、「false」モードではアドバイザーは一方向にのみ取引し、現在の方向が閉じられている場合にのみ別の方向を開くことができます。

4) 「バーごとに 1 つの注文」   - キャンドル 1 つにつき 1 つの注文しか開けないという制限、または制限なしで作業する制限。   「偽」オプションを選択すると、アドバイザーはオープンのシグナルを受信するとすぐに新しい注文を開きます。「真」オプションを選択すると、アドバイザーはキャンドルごとに 1 つの方向の注文を 1 つだけ開きます。

5) 「  追加のドンチャントレンドフィルタリングを使用する"   - プラグイン可能 複数の時間枠と複数の期間のトレンド フィルター。  エントリーポイントは現在のチャートの時間枠を使用します。フィルタリングするには、より長い時間枠を使用する必要があります。注文は 2 つのシグナルが一致した場合にのみ開かれます。

クローズ注文のバリエーション:

- 利益確定によるクローズ：利益確定戦略の設定。

  • Close_position_on_TP1 - インジケーター値 TP1 に達したら、ポジション全体をクローズします。
  • Close_position_on_TP2 - TP2が成立したらポジション全体をクローズする 指標値 に到達しました。
  • Use_TP_in_Points - 各注文に固定のテイクプロフィットを使用します。このオプションを選択する場合は、  利益確定 変数のサイズ  「TakeProfit_in_Points_(if_used)」。

-トレーリング終了-  価格が変数「トレーリング スタート (ポイント単位)」で指定された距離を通過するとアクティブになり、その後、変数「トレーリング ステップ (ポイント単位)」で指定された距離を一方向の動きが継続する場合は、価格の後ろに引き上げられます。

-とんとん -  価格が始値を上回り、利益に達するとすぐに  「Profit_in_points_to_add_Breakeven」ポイントでは、アドバイザーは指定された利益で始値マークに StopLoss を設定します。したがって、価格は始値を下回りません。   

-ストップロスによるクローズ：ストップロス戦略を設定します。

  • Exit_on_opposite_signal - トレンドが反転したとき、または反対のシグナルがあったときに終了します。
  • Use_SL_in_Points - 各注文に固定の StopLoss を使用します。  このオプションを選択する場合は、サイズを指定する必要があります 変数   「StopLoss_in_Points_(if_used)」。
  • Use_SL_from_Indicator - AW Donchian Trend インジケーターからのシグナルに基づいて StopLoss を使用します。
  • ストップロスなし  - 使用しない動作モード ストップロス。

追加機能:

-自動リスク管理設定:

Size_of_the_order: アドバイザーは固定ボリュームで取引します。
Enable_Autolot_size_calculation: アドバイザーは一定の割合でリスクを負います。

-オーバーラップ機能:

重複する最後の順序と最初の順序を使用します:  カートを部分的に閉じると、カート全体を閉じるよりも早く閉じることができます。

-時間別に作業:

アドバイザーには、稼働時間を制限する機能があります。つまり、新しい注文は指定した時間範囲内でのみ開かれます。


