AW Donchian Trend EA - советник торгующий по сигналам трендового индикатора AW Donchian Trend. Использует индикаторные стратегии TakeProfit и StopLoss, помимо этого в советник встроена функция Трейлинга, перекрытия и безубытка. Может использовать мультитаймфреймовую фильтрацию, автоматический расчет лота для сохранения процента риска от депозита. Функционально возможна работа по времени и разные варианты усреднения.

Инструкция и описание советника -> ЗДЕСЬ / MT5 версия -> ЗДЕСЬ

Преимущества:

Разные сценарии StopLoss также безубыток,

Вариации работы с Take Profit или Trailing,

Встроена регулировка работы по времени,

Работает на всех типах торговых инструментах,

Автоматический расчет лота и перекрытие,

Настраиваемый мультатаймфреймой фильтр,

Опционально может использовать усреднение.

Стратегии для открытия позиций:

1) "Success Rate". Укажите рейтинг успешности для работы по более точным сигналам, при значении ниже указанного советник будет игнорировать сигналы.

2) "First order on new signal only". Открытие ордеров по новому сигналу или по направлению тренда. Если выбран вариант "true", то советник будет торговать только один раз за текущий сигнал. При выборе "false" советник будет торговать на всем протяжение текущего сигнала.

3) "Can EA work in both direction in same time". Торговля одновременно в двух направления или по очередно. При выборе варианта "true" советник сможет торговать в обе стороны, при "false" режиме советник будет вести торговлю только в одном направлении, открытие другого направления возможно только при закрытии текущего.

4) " One order per bar" - Ограничение для открытие не более одного ордера за одну свечу, или работа без ограничения. При выборе варианта "false" советник открывает новые ордера, как только поступает сигнал для открытия. При выборе варианта "true" советник открывает не более одного ордера одного направления за одну свечу.

5) "Use additional Donchian Trend filtering" - Подключаемый мультитаймфреймовый и мультипериодный трендовый фильтр. Для точки входа используется таймфрейм текущего чарта. Для фильтрации необходимо использовать таймфрейм большего диапазона. Ордера будут открываться только при соответсвии двух сигналов.

Вариации для закрытия ордеров:

-Закрытия по тейкпрофиту: Настройка стратегии TakeProfit.

Close position on TP1 - Закрыть всю позицию при достижении индикаторного значения TP1.

Close position on TP2 - Закрыть всю позицию при достижении индикаторного значения TP2.

TP2. Use TP in Points - Использовать фиксированный TakeProfit для каждого ордера. При выборе этого варианта необходимо указать размер TakeProfit в переменной "TakeProfit in Points (if used)".

-Закрытия по Trailing - включается при прохождении цены указанного в переменной «Trailing Start in points» расстояния, затем подтягивается за ценой в случае продолжении однонаправленного движения через расстояние указанное в переменной «Trailing Step in points»

-Безубыток - как только цена прошла выше цены открытия и достигла профита на «Profit in points to add Breakeven»пунктов, советник установит StopLoss на отметке цены открытия с указанным профитом. Таким образом цена не опуститься ниже цены открытия.



-Закрытие по StopLoss: Настройка стратегии StopLoss.

Exit on opposite signal - Выход при развороте тренда или при противоположном сигнале.

Use SL in Points - Использовать фиксированный StopLoss для каждого ордера. При выборе этого варианта необходимо указать размер StopLoss в переменной " StopLoss in Points (if used)".

Use SL from Indicator - Использовать StopLoss по сигналам индикатора Donchian Trend.

Without StopLoss - Режим работы без использования StopLoss.

Дополнительные возможности:

-Автоматическая настройка управления рисками: Size of the first order: советник будет торговать фиксированным объемом

Enable Autolot calculation: советник будет рисковать определенным процентом -Функция оверлап: Use overlap last and first orders: закрывать корзину по частям, позволит сделать закрытия раньше, чем для целой корзины

-Работа по времени:

В советнике есть возможность ограничивать время работы. Это значит что новые ордера будут открываться только в указанный вами временной диапазон.



