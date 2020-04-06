AW Donchian Trend EA

AW Donchian Trend EA - советник торгующий по сигналам трендового индикатора AW Donchian Trend. Использует индикаторные стратегии TakeProfit и StopLoss, помимо этого в советник встроена функция Трейлинга, перекрытия и безубытка. Может использовать мультитаймфреймовую фильтрацию, автоматический расчет лота для сохранения процента риска от депозита. Функционально возможна работа по времени и разные варианты усреднения.

Инструкция и описание советника -> ЗДЕСЬ / MT5 версия -> ЗДЕСЬ 

Преимущества:

  • Разные сценарии StopLoss также безубыток,
  • Вариации работы с Take Profit или Trailing,
  • Встроена регулировка работы по времени,
  • Работает на всех типах торговых инструментах,
  • Автоматический расчет лота и перекрытие,
  • Настраиваемый мультатаймфреймой фильтр,
  • Опционально может использовать усреднение.

Стратегии для открытия позиций:

1) "Success Rate". Укажите рейтинг успешности для работы по более точным сигналам, при значении ниже указанного советник будет игнорировать сигналы. 

2) "First order on new signal only". Открытие ордеров по новому сигналу или по направлению тренда. Если выбран вариант "true", то советник будет торговать только один раз за текущий сигнал. При выборе "false" советник будет торговать на всем протяжение текущего сигнала. 

3) "Can EA work in both direction in same time". Торговля одновременно в двух направления или по очередно. При выборе варианта "true" советник сможет торговать в обе стороны, при "false" режиме советник будет вести торговлю только в одном направлении, открытие другого направления возможно только при закрытии текущего.

4) " One order per bar" - Ограничение для открытие не более одного ордера за одну свечу, или работа без ограничения. При выборе варианта "false" советник открывает новые ордера, как только поступает сигнал для открытия. При выборе варианта "true" советник открывает не более одного ордера одного направления за одну свечу. 

5) "Use additional Donchian Trend filtering" - Подключаемый мультитаймфреймовый и мультипериодный трендовый фильтр.  Для точки входа используется таймфрейм текущего чарта. Для фильтрации необходимо использовать таймфрейм большего диапазона. Ордера будут открываться только при соответсвии двух сигналов. 

Вариации для закрытия ордеров:

-Закрытия по тейкпрофиту: Настройка стратегии TakeProfit.

  • Close position on TP1 - Закрыть всю позицию при достижении индикаторного значения TP1. 
  • Close position on TP2 - Закрыть всю позицию при достижении индикаторного значения TP2. 
  • Use TP in Points - Использовать фиксированный TakeProfit для каждого ордера. При выборе этого варианта необходимо указать размер TakeProfit в переменной "TakeProfit in Points (if used)".

-Закрытия по Trailing -  включается при прохождении цены указанного в переменной «Trailing Start in points» расстояния, затем подтягивается за ценой в случае продолжении однонаправленного движения через расстояние указанное в переменной «Trailing Step in points» 

-Безубыток - как только цена прошла выше цены открытия и достигла профита на «Profit in points to add Breakeven»пунктов, советник установит StopLoss на отметке цены открытия с указанным профитом. Таким образом цена не опуститься ниже цены открытия. 

-Закрытие по StopLoss: Настройка стратегии StopLoss.

  • Exit on opposite signal - Выход при развороте тренда или при противоположном сигнале. 
  • Use SL in Points - Использовать фиксированный StopLoss для каждого ордера. При выборе этого варианта необходимо указать размер  StopLoss  в переменной "StopLoss in Points (if used)".
  • Use SL from Indicator - Использовать StopLoss по сигналам индикатора Donchian Trend.  
  • Without StopLoss - Режим работы без использования StopLoss.

Дополнительные возможности:

-Автоматическая настройка управления рисками: 

Size of the first order: советник будет торговать фиксированным объемом
Enable Autolot calculation: советник будет рисковать определенным процентом

-Функция оверлап:

Use overlap last and first orders: закрывать корзину по частям, позволит сделать закрытия раньше, чем для целой корзины

-Работа по времени:

В советнике есть возможность ограничивать время работы. Это значит что новые ордера будут открываться только в указанный вами временной диапазон. 


Рекомендуем также
Xgrid Scalper MT4
Prafull Manohar Nikam
Эксперты
This trading robot is strictly made for 10K Capital Trading Account and EURUSD H1. DO NOT use it on smaller accounts, because it has minimum free margin limit i.e. Free Margin > 500 (this value is in "actual money" not in "percentage"!) This is a Simple Grid Trading System which works on ADX indicator's volatility and with High Winrate. IMPORTANT: Default input settings are the bare minimum settings (not ideal) instead use the recommended settings (OR find your own best settings) provided in th
Exp4 THE X FULL Universal EA for MT4
Vladislav Andruschenko
4.06 (17)
Эксперты
Универсальный советник по индикаторам для  MetaTrader 4 с большим набором функций, работающий на стандартных индикаторах. Конструктор стратегий в 1 советнике.  Множество торговых индикаторов из стандартного набора MetaTrader. Возможность выбрать 1 из 20 сигналов и 5 из 20 фильтров. Более сотни параметров для индивидуальной настройки под Ваши требования. У каждого сигнала вы можете настроить параметры индикатора, выбрать таймфрейм, указать сигнальный бар. Ссылки: Советник The X для терминалов Met
PowerMax Pro EA
Sergey Belov
Эксперты
PowerMax Pro - это автоматический советник работающий на любых типах счетов и с любым типом спреда. Советник всегда выставляет TakeProfit и благодаря этому, если возникнут перебои с интернетом, то сделки будут закрыты вовремя и по выгодной цене. Таймфрейм на графике не имеет значения, можно ставить любой. Рабочий таймфрейм задается в настройках советника. Для защиты депозита и ограничения возможных потерь в советнике реализованы две опции: возможность выставлять StopLoss после последнего ордера
Intensive
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Алгоритм советника определяет свечные фигуры дневных графиков, которые задают направление торговли внутри дня. Торговый эксперт определяет продолжительность нахождение цены в зонах перекупленности/перпроданности и начинает работу в сторону предполагаемого трендового движения. Каждая открываемая позиция имеет жесткие стоп-лосс и тейк-профит. В рынке может находиться только одна активная позиция. Разработка и тестирование советника производились на котировках 99% качества. Советник имеет встроенны
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Эксперты
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
RoundLock EA
AW Trading Software Limited
4.33 (3)
Эксперты
Round Lock — умный советник с динамическим локированием позиций Round Lock — интеллектуальный советник с функцией динамической локировки позиций, продвинутый торговый советник, реализующий двустороннюю стратегию блокировки ордеров с постепенным ростом позиции и динамической адаптацией к рынку. Преимущества Round Lock : Контроль риска через локирование позиций, Динамический рост объёмов на трендовых участках рынка, Гибкая настройка поведения в зависимости от лимитов, Подходит для флэтовых и тренд
Avatar EA1 Trend Following
Thiti Bunsin
Эксперты
Automated trading tools [Expert Advisor] using the   Trend Following Strategy   combined with   vertical Griding entry points   on the EURUSD currency pair. The trend following strategy is a simple but powerful strategy that has been widely adapted to create expert advisors for trading, espectially in Forex market. In this Expert Advisor [EA], Trend following strategies are combined with vertical grid entry methods to ensure that trades move in the right direction and close with a profit at the
BreakoutGenius EA
Jan Burkhard
Эксперты
BreakoutGenius EA: Revolutionizing Trading Welcome to the BreakoutGenius EA, your reliable trading partner. This Expert Advisor uniquely combines the precision of the MACD indicator with an advanced breakout strategy to deliver consistent and stable returns in the financial markets. Innovative Trading Strategy : At the heart of our EA is the unique combination of an optimized MACD indicator with a sophisticated breakout strategy. This method has been carefully developed and perfected over years
Grid Averaging Pro MT4
Mean Pichponreay
Эксперты
Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English   :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descr
Easy HFT prop firm EA
Florent Moreau
3.4 (5)
Эксперты
Unlock the Gateway to Prop Trading Success with 'Easy HFT EA' – Your High-Octane EA Companion! Designed with precision for the ambitious trader, this Expert Advisor stands out in the bustling market of high-frequency trading tools. Crafted for those aiming to conquer the stringent challenges of proprietary trading firms, 'Easy HFT EA' is your secret weapon to breeze through evaluation phases in record time. This EA is engineered for efficiency and speed, ensuring you stand out amongst the compe
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Эксперты
Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
Gegatrade Pro
David Zouein
4.66 (95)
Эксперты
Советник Gegatrade Pro - это система усреднения стоимости со сложным алгоритмом. Он использует встроенный компонент “ News WatchDog ” для предотвращения торговли во время выхода новостей. Торговая стратегия Советник Gegatrade Pro работает, исходя из того, что цена большую часть времени движется между верхними и нижними границами торгового канала. Gegatrade Pro открывает первую сделку, рассчитывая на то, что цена вернется к среднему значению и возьмет указанную прибыль. Если цена покидает торгов
Scalper Grid
Sze Yu Ma
4.67 (3)
Эксперты
Features Summary   This EA leverages strategies and algorithms of the two popular strategies, scalping and grid trading. After tuning it not only takes advantage of scalper’s high win rate, but also grid system’s high resilience in the case of an unexpected trend.  Phased setup allows you to fine-tune volume, take-profit etc. strategies differently at different level of grid and equity. It also allow the EA to get out of a trending market easily by adjusting the TP target automatically. When Tim
DJ30 Picsou
Julien Jean Bernard Lajardie
Эксперты
DJ30 Auto-Adaptative MA EA - Expert Advisor for DJ30 Trading The DJ30 Auto-Adaptative MA EA is a robust trading tool specifically designed for the DJ30 index on the 30-minute timeframe. This Expert Advisor combines a proven moving average strategy with an innovative auto-adaptive Stop Loss system, providing a balance between risk management and trade optimization. Key Features: Auto-Adaptative Stop Loss : The EA automatically adjusts Stop Loss levels in real-time based on the Average True Range
Mirathor
Yury Emeliyanov
Эксперты
Mirathor — интеллектуальная торговая система нового поколения Mirathor — это полностью автоматизированный экспертный советник, созданный для стабильной алгоритмической торговли в меняющихся рыночных условиях. Он объединяет ценовые модели , динамические уровни , анализ структуры рынка и адаптивное управление рисками , формируя систему, способную работать на любых типах счетов и с минимальным участием трейдера. Советник оптимизирован под GBPUSD M30 , однако алгоритм демонстрирует высокую устойчив
Gold Matrix Pro
Steve Zoeger
Эксперты
Gold Matrix pro Welcome to the Gold Matrix Ea pro. The Robot is based on one standard Indicator. No other Indicator required =============================================================================================== This Robot is fully automated and has been created for everyone. The Robot works also on cent accounts. =============================================================================================== =>   works on all Time Frames from 1Minute to 1Day => On the lower Frames th
Gold Scanner EA
Md Atiqul Islam
Эксперты
Gold Scannar CI Averaging Martingale EA   Smart. Adaptive. Powerful. Built for Professionals. The CCI Averaging With TP, Equity Protect, Martingale EA is a fully automated Expert Advisor designed for traders who want to capitalize on market momentum shifts using CCI (Commodity Channel Index) signals. It intelligently scales into positions using an adaptive martingale strategy , with built-in hedging logic and equity protection for enhanced risk control. This EA is ideal for traders who underst
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Coloured Bollinger Bands
Moegamat Luqmaan Titus
Индикаторы
Coloured Bollinger Bands The Coloured Bollinger Bands indicator is an enhanced version of the standard Bollinger Bands, offering customizable features to suit your trading needs. It uses the classic Simple Moving Average (SMA) as the middle band, and allows you to easily change the appearance of the bands, including the option to select colors and line types, ensuring better visual clarity and adaptability on your charts
FREE
Fibo Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Эксперты
Fibo Eagle EA for MT4 - Fibonacci-Based Grid Trading Expert Advisor Overview FiboEagleEA is a sophisticated Expert Advisor (EA) designed for traders who want an automated trading system powered by the Fibonacci sequence. This EA integrates grid trading principles with advanced money management tools, delivering a blend of precision, adaptability, and profitability potential. Whether you're new to trading or a seasoned professional, FiboEagleEA adjusts to various market conditions, making it a ve
Expert Advisor WATCHFUL SCALPER
Sergiy Podolyak
1 (1)
Эксперты
Для этого советника нужен брокер с исполнением Market Execution (счета типа ECN, NDD, STP), с низким спредом, StopLevel нулевой (или близок к этому), желательно без комиссии (влияет на величину прибыли), время исполнения ордеров исчисляется в миллисекундах, а не в минутах, реквоты и проскальзывания не слишком часто. Депозит: Минимальный депозит 50$ (MinLot = 0.01) или 500$ (MinLot = 0.1) Рекомендованные валютные пары: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD Нет Мартингейла / Нет с
FREE
CJ News Trading MT4
Nguyen Duc Tam
Эксперты
Trading has never been easier! Let's check this out! MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/72185 Strategy There are some news within a day that can make the price jumps up or down very quickly and that is a good opportunity for traders to get some profits. Looking to scalp a news release? Here's how you can do it: Open two stop orders (a buy stop and a sell stop) 3 to 5 minutes before the news release. Place them about 15 to 20 pips away from the current market price. When the ne
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Эксперты
!! ПОЖАЛУЙСТА, ОБНОВИТЕ ДО ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ 2.05 ДЛЯ ЕЩЕ БОЛЕЕ БЫСТРОЙ РАБОТЫ!! УМНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ HFT ТОЛЬКО ЧТО ПРОШЛО ИСПЫТАНИЕ НА 100К KORTANA FX В ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ РЫНКА 29.01.2024 НЕСМОТРЯ НА ТАКУЮ НИЗКУЮ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ПОЖАЛУЙСТА, ПРОВЕРЬТЕ РАЗДЕЛ СКРИНШОТОВ, Я ТАМ РАЗМЕСТИЛ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВАЖНО НЕ УПУСТИТЕ ЭКСКЛЮЗИВНУЮ СКИДКУ KORTANA FX %40 ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ДО 29.01.2024. Раскройте свой торговый потенциал с помощью Smart Funded HFT EA!   НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ В VPS / НЕТ НАСТРОЕК /
EA Legion
Svyatoslav Kucher
3.67 (3)
Эксперты
EA Legion -   автоматический советник, использующий усреднение ордеров для предотвращения убытков, после похода цены в противоположную, от первоначального входа, сторону. Главной особенностью советника является возможность открытия множества позиций, которые состоят из серии ордеров. За каждой позицией ведется контроль, и советник может закрывать их по достижению прибыли, по сигналам, либо все позиции вместе по совокупной прибыли. Само усреднение ордеров серии, также не стандартно, и состоит из
Magic Flash
Ho Wai Kee
Эксперты
Magic Flash is going to be a strong investent weapon for you.  Follow your established personal settings.  This EA can be turned into a fast and efficient but relatively high-risk EA,  it can also become a medium or low risk but slower profit.  High growth in a short period of time when in the right market conditions.  But if the market conditions are not right, the "Martingale Stop Loss" function to decisively leave the scene.  This EA is very varied and malleable.  This EA is built on the Sc
Vigorous EA
Ryan Brown
5 (1)
Эксперты
The Vigorous EA is one of our best EA’s! It has been successfully backtested +21 years.  It scalps the EURUSD pair up to 100 times a week and makes a profit EVERY day! If you’re looking for an EA that makes a consistent profit every day, this is it! Trades the EURUSD every day Profitable backtests for the past 21 years Projected monthly profit of 1-3% a month (default settings) Recommended starting account size is $5k Recommended leverage is 250:1 50-100 scalp trades a week How does Vigorou
Benj hybrid EA mararm
Benjamin Allip
Эксперты
BENJ HYBRID EA (Martingale Arm) Your Professional Trading Cockpit: Mapped ATR • Dual-Limit Logic • Daily P&L Guard Important notice: After purchase, please contact via Telegram @CryptomanPh for installation guide and setting, and updated version (for lifetime purchase only). Why Traders Choose BENJ HYBRID EA BENJ HYBRID EA is more than a simple trading robot—it’s a complete execution, analytics, and risk management system . Built for serious traders, this EA blends institutional-grade autom
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Эксперты
Multi Gold Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners WOW!!! Special Price : $650 for 99 copies only, Normal Price $2,999 !!! Special Promotion every week. The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOL
Multi Indicator Signal
Biswarup Banerjee
5 (1)
Эксперты
Multi Indicator Strategy EA MT4 — это сложный торговый инструмент для MetaTrader 4, предназначенный для автоматизации входов и выходов из сделок с использованием девяти технических индикаторов: ADX, Bollinger Bands, CCI, MACD, Moving Average, RSI, Stochastic, Awesome Oscillator и RVI. Благодаря обширным возможностям настройки, включая множество стратегий входа/выхода и режимы комбинаций AND/OR/NA, этот советник предоставляет трейдерам непревзойденную гибкость. Тщательно протестированный, EA обес
Fibo Grip
Marta Gonzalez
Эксперты
FIBO GRIP It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor, which allows you to presize the trade according to the preferences of the trader.        Is a revolution in the  customization of the trading. The algorithms developed for the identification of areas of change the trend. You can download the demo and test it yourself.  Very stable growth curve as result of smart averaging techniques. "Safety first" approach in development. Stress-tests on historical data on  m
С этим продуктом покупают
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить   Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Эксперты
Технология на основе искусственного интеллекта с ChatGPT Turbo Infinity EA — это продвинутый торговый экспертный советник, разработанный для GBPUSD и XAUUSD. Он ориентирован на безопасность, постоянную прибыль и бесконечную прибыльность. В отличие от многих других советников, которые полагаются на высокорисковые стратегии, такие как мартингейл или сеточная торговля. Infinity EA использует дисциплинированную, прибыльную стратегию скальпинга, основанную на нейронной сети, встроенной в машинное об
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT5:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT4, и вы сможете получить Quantum StarMan бесплатно!*** За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Правило  
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Эксперты
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Эксперты
Goldex AI:  сегодняшний успех станет завтрашним плодом СУПЕРСКИДКА В ТЕЧЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ! ПОСЛЕДНИЕ 2 ЭКЗЕМПЛЯРА ЗА 299 USD ДО ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНЫ. Живые сигналы > IC Markets Real: Goldex AI Набор высокого риска Руководство и файлы конфигурации: Свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации. Цена: Стартовая цена $899 и будет увеличиваться на $199 после каждых десяти продаж. Доступные копии: 2 Goldex AI - продвинутый торговый робот с нейронными сетями, т
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Эксперты
Советник является системой, предназначенной для восстановления убыточных позиций. Авторский алгоритм локирует убыточную позицию, дробит ее на множество отдельных частей, и закрывает каждую из них отдельно. Простая настройка, отложенный запуск при просадке, локирование, отключение других советников, усреднение с фильтрацией тренда и частичное закрытие убыточной позиции встроенные в один инструмент Именно использование закрытия убытков частями позволяет уменьшать убытки с меньшей загрузкой депозит
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Эксперты
Scalp Unscalp — это краткосрочная двунаправленная скальпинг-система, которая стремится быстро извлечь прибыль за счёт точных входов. Сигнал Scalp Unscalp в реальном времени скоро появится! Текущая цена будет повышена. Ограниченная цена 99 USD Без сетки, без мартингейла. Каждая сделка открывается отдельно Доступен фиксированный стоп-лосс с виртуальной системой динамического трейлинг-стопа Интерактивная торговая панель и точные настройки размера лота Рекомендуется График: EURUSD, GBPUSD, USDCHF,
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Эксперты
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) ЗАПУСК ПРОМО: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность уста
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Эксперты
AlphaCore System   - это профессиональный торговый советник для MetaTrader 5, использующий стратегию торговли на основе динамического анализа локальных экстремумов и статистического прогнозирования пробоев. === Купите AlphaCore System MT4, и вы сможете получить AlphaCore System для MT5 бесплатно! === За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Торговая концепция Советник работает по методологии   адаптивных ценовых коридоров . Система непрерывно отслеживает формирование локал
DCA CycleMax
Jin Sangun
Эксперты
Введение в DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Обзор DCA CYCLEMAX — это мощная полуавтоматическая программа торговли по сетке (EA), оптимизированная для активов с сильными однонаправленными трендами на рынке. Она особенно эффективна для активов с высокой волатильностью и устойчивыми трендами в одном направлении, таких как золото (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) и криптовалюты. Используя стра
SNeox AI
Anastasiya Morozova
Эксперты
SNeox AI — автоматический мультивалютный торговый робот для стабильной долгосрочной торговли на рынке Forex. Советник разработан на базе проверенных алгоритмов анализа рыночной цены и волатильности и ориентирован на аккуратную торговлю с контролируемыми рисками. ВНИМАНИЕ! Новогодняя акция, первые 15 покупок - 99$ Следующие 15 - 159$ Финальная цена - 229$ Торопитесь воспользоваться предложением! MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/158518 Торговые инструменты: EURUSD GBPUSD NZDUS
The Golden Way
Lin Lin Ma
Эксперты
The Golden Way — это автоматическое торговое программное обеспечение для платформы MT4. Оно использует комплексную гибридную стратегию, которая работает благодаря совместному действию нескольких субстратегий. Это позволяет точно выявлять возможности для покупки (лонгов) и продажи (шортов) на рынке золота (XAUUSD), помогая вам своевременно воспользоваться торговыми моментами при различных рыночных условиях. Основываясь на продуманной торговой логике, The Golden Way обеспечивает профессиональные
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Эксперты
Ziwox Fundamental trader Ziwox Fundamental trader — это торговый помощник, который помогает трейдерам финансовых рынков принимать взвешенные решения на основе информационных данных советника. Этот советник использует онлайн-источники для сбора всей необходимой информации, такой как фундаментальное смещение валют, отношение розничных трейдеров в реальном времени к паре, прогноз банка и института, данные отчета COT и другие данные в сложной панели советника. Вкратце, это интегрированный источник
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Эксперты
HFT Prop Firm EA, также известный как Green Man из-за своего отличительного логотипа, является экспертом-советником (EA), специально созданным для преодоления проблем или оценок со стороны проприетарных торговых компаний (prop firms), которые разрешают стратегии высокочастотной торговли (HFT). На ограниченный период: бесплатные утилиты стоимостью $198 при покупке HFT Prop Firm EA Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 Мониторинг производительности при прохождении HFT Ch
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Эксперты
Javier Gold Scalper: Наша технология на вашей стороне! Руководство и файлы конфигурации: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступные копии: 5 Торговля золотом, одним из самых волатильных активов на финансовом рынке, требует высокой точности, тщательного анализа и крайне эффективного управления рисками. Javier Gold Scalper был разработан именно для объединения этих основ в надеж
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
Эксперты
GOLDMINER MT4 PRO is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GOLDMINER MT4 PRO is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient d
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Эксперты
CyNera: Ваш трейдинг, наши технологии Руководство и файлы набора: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы набора Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступно копий: 4 Торговля золотом, одним из самых волатильных инструментов на рынке, требует точности, глубокого анализа и эффективного управления рисками. Экспертный советник CyNera безупречно интегрирует все эти элементы в сложную систему, разработанную для оптимальной торговли золо
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Эксперты
Cоветник AW Double Grids MT4 - это агрессивный, полностью автоматизированный сеточный советник, с информационно торговой панелью и простой настройкой. Стратегия заключается в одновременной двухсторонней работе, мультиплицируя объем одного направления. Встроенный автоматический расчет лота, реализованы разные вариации увеличения объема позиций, и другие функции.  Инструкция ->   ЗДЕСЬ   /  Решение проблем - >  ЗДЕСЬ  /  МТ5 версия  - >   ЗДЕСЬ   Как торгует советник: AW Double Grids ведет двухст
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Эксперты
KonokaSystemNEO - одна из трех сестер ( NEO, JOY, FUN ), основанных на KonokaSystem, с новой индивидуальностью и является оригинальным советником. Торговый стиль - дневная торговля с полуночи до середины дня по японскому времени. Валютная пара - "USDJPY", вход осуществляется по цене открытия M5. Каждая из трех сестер имеет свою логику и оснащена двумя типами входов и двумя типами выходов. Никакой логики сетки или мартингейла не используется. Внутренняя логика повторяет прибыль и убыток, проглат
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Эксперты
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Эксперты
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Infinity Trader EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Infinity Trader EA Live
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Эксперты
ThraeX – скальпирование на M1. (DAX, XAU, etc) Вдохновлённый дисциплиной и точностью римской эпохи, ThraeX — это специализированный экспертный советник для MetaTrader 4, разработанный специально для высокочастотной торговли с использованием 1-минутного графика. Он предназначен для обработки быстрых колебаний рынка, стремясь выявлять и реагировать на краткосрочные ценовые движения с высокой скоростью и адаптивностью. Ключевые характеристики: ️ Логика скальпинга для M 1 – Предназначен для высокоч
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
Эксперты
Gold Zenith — премиальный советник для золота (XAUUSD) Gold Zenith — премиальный советник для золота (XAUUSD) Gold Zenith — мощный и дисциплинированный алгоритм для XAUUSD (золото). Он не использует опасные методы (сетка, мартингейл и т. п.), а каждая сделка защищена стоп-лоссом. Логика: поиск трендового движения и работа на откатах, при этом открывается только одна сделка по сигналу. Никаких сложных настроек — по умолчанию всё готово к работе: добавьте советник на график и торгуйте. Почему это
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (61)
Эксперты
Festive sale -40% is active! Enjoy :) Happy New Year and Marry Christmas !   Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread prote
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновление: полностью обновлена премиальная
Другие продукты этого автора
AW Recovery EA MT5
AW Trading Software Limited
4.18 (39)
Эксперты
Советник является системой, предназначенной для восстановления убыточных позиций.   Авторский алгоритм локирует убыточную позицию, дробит ее на множество отдельных частей, и закрывает каждую из них отдельно. Простая настройка, отложенный запуск при просадке, локирование, отключение других советников, усреднение с фильтрацией тренда и частичное закрытие убыточной позиции встроенные в один инструмент Именно использование закрытия убытков частями позволяет уменьшать убытки с меньшей загрузкой депо
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Эксперты
Советник является системой, предназначенной для восстановления убыточных позиций. Авторский алгоритм локирует убыточную позицию, дробит ее на множество отдельных частей, и закрывает каждую из них отдельно. Простая настройка, отложенный запуск при просадке, локирование, отключение других советников, усреднение с фильтрацией тренда и частичное закрытие убыточной позиции встроенные в один инструмент Именно использование закрытия убытков частями позволяет уменьшать убытки с меньшей загрузкой депозит
AW Double Grids MT5
AW Trading Software Limited
4.88 (8)
Эксперты
Cоветник AW Double Grids MT5 - это агрессивный, полностью автоматизированный сеточный советник, с информационно торговой панелью и простой настройкой. Стратегия заключается в одновременной двухсторонней работе, мультиплицируя объем одного направления. Встроенный автоматический расчет лота, реализованы разные вариации увеличения объема позиций, и другие функции.  Инструкция -> ЗДЕСЬ / Решение проблем ->  ЗДЕСЬ  / МТ4 версия ->  ЗДЕСЬ   Как торгует советник: AW Double Grids ведет двухстороннюю тор
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Эксперты
Cоветник AW Double Grids MT4 - это агрессивный, полностью автоматизированный сеточный советник, с информационно торговой панелью и простой настройкой. Стратегия заключается в одновременной двухсторонней работе, мультиплицируя объем одного направления. Встроенный автоматический расчет лота, реализованы разные вариации увеличения объема позиций, и другие функции.  Инструкция ->   ЗДЕСЬ   /  Решение проблем - >  ЗДЕСЬ  /  МТ5 версия  - >   ЗДЕСЬ   Как торгует советник: AW Double Grids ведет двухст
AW Classic MACD EA
AW Trading Software Limited
3.5 (4)
Эксперты
Полностью автоматизированная торговая система. В качестве сигналов используется классический индикатор   MACD , соединяющий в себе трендовый индикатор с осциллятором для обнаружения точек входа. Использует усреднение, функцию закрытия первого и последнего ордеров корзины и функцию автоматического расчета лота. Имеет продвинутую информационную панель и три типа уведомлений. Решение проблем ->  ЗДЕСЬ  / MT5 версия ->  ЗДЕСЬ   / Инструкция   ->  ЗДЕСЬ   Преимущества: Полностью автоматизированная то
AW Classic MACD EA mt5
AW Trading Software Limited
3.33 (3)
Эксперты
Полностью автоматизированная торговая система. В качестве сигналов используется классический индикатор   MACD , соединяющий в себе трендовый индикатор с осциллятором для обнаружения точек входа. Использует усреднение, функцию закрытия первого и последнего ордеров корзины и функцию автоматического расчета лота. Имеет продвинутую информационную панель и три типа уведомлений. Решение проблем ->  ЗДЕСЬ  / MT4 версия ->  ЗДЕСЬ   / Инструкция   ->  ЗДЕСЬ   Преимущества: Полностью автоматизированная т
AW Trend Predictor MT5
AW Trading Software Limited
4.76 (54)
Индикаторы
Сочетание тренда и пробоя уровней в одной системе. Продвинутый алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, определяет тренд, точки входа, а также возможные уровни выхода из позиции. Сигналы индикатора записываются в статистический модуль, который позволяет выбирать наиболее подходящие инструменты, показывая эффективность истории сигналов. Индикатор рассчитывает отметки ТейкПрофитов и стоплосса. Руководство пользователя ->  ЗДЕСЬ  / MT4 версия ->  ЗДЕСЬ Как торговать с индикатором: Торговля с Tr
AW Turtles Indicator MT5
AW Trading Software Limited
4.48 (27)
Индикаторы
Индикатор работает по системе Черепах и классически предполагает временной интервал 20 и 55 свеч. На заданном временном интервале отслеживается тренд. Вход осуществляется в момент пробоя уровня поддержки или сопротивления. Сигнал выхода – пробой цены в обратном направлении тренда того же временного интервала.  Преимущества: Инструменты: Валютные пары, акции, сырьевые товары, индексы, криптовалюты Таймфрейм: Классически D1, также подходит для работы с любыми таймфреймами Время торговли: круглосу
FREE
Trend Predictor EA
AW Trading Software Limited
4.47 (15)
Эксперты
AW Trend Predictor EA - советник торгующий по сигналам трендового индикатора AW Trend Predictor. Использует индикаторные стратегии TakeProfit и StopLoss. Может использовать мультитаймфреймовую фильтрацию. Имеет фиксированный StopLoss или StopLoss рассчитываемый индикатором. Функционально возможна работа по времени и усреднение. Инструкция и описание советника ->  ЗДЕСЬ  / MT5 версия ->  ЗДЕСЬ   Преимущества: Использует фиксированный StopLoss или динамический StopLoss рассчитываемый индикатором п
AW Gold Trend Trading EA MT5
AW Trading Software Limited
5 (2)
Эксперты
Полностью автоматизированный трендовый советник с активной стратегией и продвинутой системой усреднения. Открытие ордеров происходит по трендовому фильтру с использованием осцилляторов для большей безопасности сигналов. Имеет простую и понятную настройку. Советник подходит для использования на любых инструментах и таймфреймах Преимущества: Автоматизированная система с возможность добавления ручных ордеров Регулируемый алгоритм восстановления перекрытием Возможность торговать в одном или в обоих
AW Trend Predictor
AW Trading Software Limited
4.62 (34)
Индикаторы
Сочетание тренда и пробоя уровней в одной системе. Продвинутый алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, определяет тренд, точки входа, а также возможные уровни выхода из позиции. Сигналы индикатора записываются в статистический модуль, который позволяет выбирать наиболее подходящие инструменты, показывая эффективность истории сигналов. Индикатор рассчитывает отметки ТейкПрофитов и стоплосса. Руководство пользователя -> Здесь  / MT5 версия -> Здесь Как торговать с индикатором: Торговля с Tren
AW Grids Maker MT5
AW Trading Software Limited
4.33 (3)
Утилиты
AW Grids Maker служит для выстраивания сеток из отложенных ордеров. Утилита универсальная, имеет гибкие настройки и понятный интерфейс панели. Программа выстраивает сети из STOP и LIMIT-ордеров с необходимым шагом, использует мультипликатор объема позиции. MT4 версия ->  ЗДЕСЬ  / Решение проблем - >   ЗДЕСЬ     Преимущества: Использует отложенные ордера всех типов. Простая и гибкая настройка. Проработанная и многофункциональная панель утилиты. Продуманный информационный модуль Особенности работы
AW Momentum EA MT5
AW Trading Software Limited
5 (1)
Эксперты
Полностью автоматизированная торговая система. Работа по направлению текущего ценового движения. В качестве сигналов используется пробой уровней индикатора Momentum в сторону продолжения движения цены. Использует усреднение в совей торговле, а также функцию закрытия первого и последнего ордеров корзины. Имеет продвинутую информационную панель и три типа уведомлений. Решение проблем ->  ЗДЕСЬ  / MT4 версия ->  ЗДЕСЬ  / Инструкция   ->  ЗДЕСЬ   Преимущества: Продвинутая фильтрация ордеров корзины 
AW Classic MACD MT5
AW Trading Software Limited
4.7 (30)
Индикаторы
Модифицированный осциллятор MACD. Классический индикатор, соединяющий в себе трендовый индикатор с осциллятором для обнаружения точек входа. Имеет мультитаймфреймовую панель, а также 3 типа уведомлений Преимущества: Работает на всех инструментах и таймсериях Трендовый индикатор с осциллятором для входов Мультипериодная панель на всех таймфреймах Подключаемые стрелки при появлении сигналов Три типа уведомлений: push, email, alert MT4 версия ->  ЗДЕСЬ  / Наши новости ->  ЗДЕСЬ Как работать: AW
FREE
AW Super Trend MT5
AW Trading Software Limited
4.83 (6)
Индикаторы
AW Super Trend - Это один из наиболее популярных классических трендовых индикаторов. Имеет простую настройку, позволяет работать не только по тренду, но и отображает уровень стоплосса, который рассчитывается данным индикатором.  Преимущества: Инструменты:   Валютные пары   , акции, сырьевые товары, индексы, криптовалюты. Таймфрейм:  М15 и выше. Время торговли: Круглосуточно. Показывает направление текущей тенденции. Ведет расчет стоплосса. Может быть использован при работе с трейдингом.  Три ти
FREE
AW Workpad MT5
AW Trading Software Limited
Утилиты
AW Workpad - это многофункциональная панель управления торговлей, созданная для для ручной и полуавтоматической торговли. Позволяет управлять отложенными ордерами, рыночными позициями, предоставляет широкий набор статистических данных, а также мультипериодный анализ группы классических индикаторов.  Утилита представлена пятью вкладками:  Positions, Pending, Close, Indicators, Info . Каждая вкладка имеет свою группу функций обработки ордеров или информации о текущей рыночной ситуации. MT4 версия
AW Breakout Catcher EA MT5
AW Trading Software Limited
5 (1)
Эксперты
Советник торгующий по сигналам индикатора AW Breakout Catcher, работает по стратегии пробоя динамических уровней поддержки и сопротивления. Ордера имеют фиксированный СтопЛосс и ТейкПрофит. Опционально может использовать усреднение. Имеет возможность работы по выбранному промежутку времени и три типа уведомлений. Преимущества: Работает на всех типах торговых инструментах и на любом таймфрейме Имеет функцию работы по времени, ограничение проскальзывания и максимального спреда Простая настройка и
AW Turtles Indicator
AW Trading Software Limited
4.62 (13)
Индикаторы
Индикатор работает по системе Черепах и классически предполагает временной интервал 20 и 55 свеч. На заданном временном интервале отслеживается тренд. Вход осуществляется в момент пробоя уровня поддержки или сопротивления. Сигнал выхода – пробой цены в обратном направлении тренда того же временного интервала.  Преимущества: Инструменты: Валютные пары, акции, сырьевые товары, индексы, криптовалюты Таймфрейм: Классически D1, также подходит для работы с любыми таймфреймами Время торговли: круглосу
FREE
AW Grids Maker
AW Trading Software Limited
4.33 (3)
Утилиты
A W Grids Maker  служит для выстраивания сеток из отложенных ордеров. Утилита универсальная, имеет гибкие настройки и понятный интерфейс панели. Программа выстраивает сети из STOP и LIMIT-ордеров с необходимым шагом, использует мультипликатор объема позиции. MT5 версия ->  ЗДЕСЬ  / Решение проблем ->  ЗДЕСЬ  Преимущества: Использует отложенные ордера всех типов. Простая и гибкая настройка. Проработанная и многофункциональная панель утилиты. Продуманный информационный модуль Особенности работы:
AW Prime Oscillator MT5
AW Trading Software Limited
Индикаторы
Комбинация из двух осцилляторов. Первый отображает точки входа, второй - текущий тренд. Индикатор может отображать сигналы осцилляторов стрелками в двух режимах, все сигналы быстрого осциллятора или сигналы только по текущему тренду. Имеет мультитаймфреймовую панель и три типа уведомлений о появлении сигнала.   Преимущества: Подходит для дневной и скальпирующей торговли Трендовая фильтрация Простая и чувствительная настройка Мультитаймфреймовая панель Подходит для интеграции в советник.  Работае
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
Эксперты
Round Lock — умный советник с динамическим локированием позиций Round Lock — интеллектуальный советник с функцией динамической локировки позиций, продвинутый торговый советник, реализующий  двустороннюю стратегию блокировки ордеров с постепенным ростом позиции и динамической адаптацией к рынку . Преимущества Round Lock : Контроль риска через локирование позиций, Динамический рост объёмов на трендовых участках рынка, Гибкая настройка поведения в зависимости от лимитов, Подходит для флэтовых и тр
AW Trend Predictor EA MT5
AW Trading Software Limited
5 (2)
Эксперты
AW Trend Predictor EA - советник торгующий по сигналам трендового индикатора AW Trend Predictor. Использует индикаторные стратегии TakeProfit и StopLoss. Может использовать мультитаймфреймовую фильтрацию. Имеет фиксированный StopLoss или StopLoss рассчитываемый индикатором. Функционально возможна работа по времени и усреднение. Инструкция и описание советника ->  ЗДЕСЬ  / MT4 версия ->  ЗДЕСЬ   Преимущества: Использует фиксированный StopLoss или динамический StopLoss рассчитываемый индикатором п
AW Super Trend
AW Trading Software Limited
3.67 (3)
Индикаторы
AW Super Trend - Это один из наиболее популярных классических трендовых индикаторов. Имеет простую настройку, позволяет работать не только по тренду, но и отображает уровень стоплосса, который рассчитывается данным индикатором.  Преимущества: Инструменты:   Валютные пары   , акции, сырьевые товары, индексы, криптовалюты. Таймфрейм:  М15 и выше. Время торговли: Круглосуточно. Показывает направление текущей тенденции. Ведет расчет стоплосса. Может быть использован при работе с трейдингом.  Три
FREE
AW Smart Grids MT5
AW Trading Software Limited
5 (1)
Эксперты
Советник торгует на возвратах цены к среднему значению после завершения импульсных отскоков от MA с большим периодом. При необходимости может использовать усреднение. Имеет продвинутую панель и все типы уведомлений. Решение проблем ->  ЗДЕСЬ  / MT4 версия ->  ЗДЕСЬ Преимущества: Продвинутая фильтрация ордеров корзины, Полностью автоматизированная торговая система, с возможность добавлять ручные ордера, Простая настройка и понятный интерфейс панели, Мощный торговый потенциал и простая настройка,
Shepherd Safety EA
AW Trading Software Limited
4.92 (13)
Утилиты
MT5 версия - >   ЗДЕСЬ  / Решение проблем - >   ЗДЕСЬ   Работа утилиты направлена на открытие новых рыночных ордеров, их сопровождение, вывод убыточных ордеров в прибыль с помощью внутреннего алгоритма обработки убытков, фильтрации тренда и разных видов трейлинг-стопа и тейк-профита. Подходит для любых инструментов и таймфреймов. Алгоритм работает отдельно для покупок и продаж, что позволяет работать в том числе и в две стороны одновременно. В случае, если дополнительно открытые утилитой ордер
AW Three MA MT5
AW Trading Software Limited
4.5 (2)
Эксперты
Советник, торгующий на пересечении двух скользящих средних, использует третью скользящую для фильтрации текущего направления тренда. Имеет гибкую но в то же время простую настройку Решение проблем ->  ЗДЕСЬ  / MT4 версия ->  ЗДЕСЬ   / Инструкция   ->  ЗДЕСЬ   Преимущества: Интуитивно простая настройка Подходит для любых типов инструментов и любых таймфреймов Имеет три типа уведомлений  Подключаемая система перекрытия первого ордера последним Возможность автоматического расчета торговых объемов
AW Classic MACD
AW Trading Software Limited
4.8 (5)
Индикаторы
Модифицированный осциллятор MACD. Классический индикатор, соединяющий в себе трендовый индикатор с осциллятором для обнаружения точек входа. Имеет мультитаймфреймовую панель, а также 3 типа уведомлений Преимущества: Работает на всех инструментах и таймсериях Трендовый индикатор с осциллятором для входов Мультипериодная панель на всех таймфреймах Подключаемые стрелки при появлении сигналов Три типа уведомлений: push, email, alert MT5 версия ->  ЗДЕСЬ  /   Наши новости ->  ЗДЕСЬ Как работать:
FREE
AW RSI based EA
AW Trading Software Limited
5 (4)
Эксперты
Советник торгует, на возвратах цен из состояния перепроданности или перекупленности,   открывает позиции при поступлении сигналов от осциллятора RSI. Система имеет множество сценариев работы и гибкую настройку. Использует усреднение, функцию закрытия первого и последнего ордеров корзины и функцию автоматического расчета лота. Имеет продвинутую информационную панель и три типа уведомлений   Решение проблем ->  ЗДЕСЬ  / MT5 версия ->  ЗДЕСЬ   / Инструкция   ->  ЗДЕСЬ     Преимущества: Простая на
AW Breakout Catcher MT5
AW Trading Software Limited
5 (8)
Индикаторы
Пробои ценовых уровней, продвинутая статистика, расчет ТейкПрофита и 3 вида уведомлений. Преимущества: Не перерисовывает свои результаты Сигнал строго на закрытии свечи Алгоритм фильтрации ложных пробоев Отлично сочетается с любой трендовой стратегией Работает на всех инструментах и таймсериях Руководство пользователя и инструкция ->  ЗДЕСЬ  /Решение проблем ->   ЗДЕСЬ  / МТ4 версия ->  ЗДЕСЬ Как торговать с индикатором: Торговля с AW Breakout Catcher всего в три простых шага: Шаг 1 - Открытие п
AW Close By Total Profit
AW Trading Software Limited
5 (1)
Утилиты
Это утилита для закрытия ордеров или корзин ордеров по общему профиту или убытку. Может работать мультивалютно, может работать с ордерами открытыми вручную. Имеет дополнительный трейлинг прибыли. Возможности: Закрытие ордера по текущему символу или по всем символам Закрытие отдельных ордеров или целых корзин ордеров Остановка работы утилиты в один клик Функция трейлинга по общей прибыли Установка TP и SL в деньгах, в пунктах или в процентах от депозита  Закрытие всех BUY или SELL ордеров или за
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв