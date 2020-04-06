AW Donchian Trend EA

AW Donchian Trend EA - um consultor que negocia nos sinais do indicador de tendência AW Donchian Trend. Usa as estratégias de indicadores TakeProfit e StopLoss, além disso, o consultor tem uma função Trailing, sobreposição e ponto de equilíbrio integrada. Ele pode usar filtragem de vários períodos de tempo, cálculo automático de lote para salvar a porcentagem de risco do depósito. Funcionalmente, é possível trabalhar por tempo e diferentes opções de média.

Instruções e descrição do consultor -> AQUI / Versão MT5 -> AQUI   

Vantagens:

  • Diferentes cenários de StopLoss também são de equilíbrio,
  • Variações de trabalho com TakeProfit ou Trailing,
  • Controle de tempo integrado,
  • Funciona em todos os tipos de instrumentos de negociação,
  • Cálculo automático de lote e sobreposição,
  • Filtro multi-período personalizável,
  • Opcionalmente, é possível usar a média.

Estratégias para abertura de posições:

1) "Success_Rate". Especifique a taxa de sucesso para trabalhar em sinais mais precisos; se o valor estiver abaixo do especificado, o consultor ignorará os sinais.

2) "Primeiro_pedido_somente_com_novo_sinal".   Abrindo ordens em um novo sinal ou na direção da tendência. Se a opção "true" for selecionada, o consultor negociará apenas uma vez para o sinal atual. Se você selecionar "false", o consultor negociará por toda a duração do sinal atual.

3) "Can_EA_work_in_both_directions_at_the_same_time". Negociando simultaneamente em duas direções ou em turno. Ao escolher a opção "true" o consultor poderá negociar em ambas as direções, no modo "falso" o consultor negociará apenas em uma direção, abrir outra direção só é possível quando a atual estiver fechada.

4) "Um_pedido_por_barra" - Limitação para abrir no máximo uma ordem por candle, ou trabalhar sem limitação. Ao escolher a opção "false", o advisor abre novas ordens assim que um sinal para abertura é recebido. Ao escolher a opção "true", o advisor abre no máximo uma ordem de uma direção por candle.

5) "Use_filtragem_adicional_de_tendências_Donchian_ - Plugável filtro de tendência multi-período e multi-período. O ponto de entrada usa o período de tempo do gráfico atual. Para filtragem, você precisa usar um período de tempo maior. As ordens só serão abertas quando dois sinais coincidirem.

Variações para ordens de fechamento:

- Fechamento por take profit: Configurando a estratégia TakeProfit.

  • Close_position_on_TP1 - Fecha a posição inteira quando o valor do indicador TP1 é atingido.
  • Close_position_on_TP2 - Feche a posição inteira quando o TP2 valor indicador é alcançado.
  • Use_TP_in_Points - Use um TakeProfit fixo para cada ordem. Ao escolher esta opção, você deve especificar o Obter lucro tamanho na variável "TakeProfit_em_Pontos_(se_usado)".

-Fechamentos em Trailing- é ativado quando o preço ultrapassa a distância especificada na variável "Trailing Start em pontos" e, em seguida, é puxado para cima atrás do preço no caso de continuação do movimento unidirecional pela distância especificada na variável "Trailing Step em pontos".

-Empatar - assim que o preço ultrapassar o preço de abertura e atingir o lucro "Profit_in_points_to_add_Breakeven" pontos, o consultor definirá StopLoss na marca de preço de abertura com o lucro especificado. Assim, o preço não cairá abaixo do preço de abertura.   

- Fechamento por StopLoss: Configurando a estratégia de StopLoss.

  • Exit_on_opposite_signal - Saída quando a tendência se reverte ou quando há um sinal oposto.
  • Use_SL_in_Points - Use um StopLoss fixo para cada ordem. Ao escolher esta opção, você deve especificar o tamanho StopLoss na variável "StopLoss_em_Pontos_(se_usado)".
  • Use_SL_from_Indicator - Use StopLoss com base em sinais do indicador AW Donchian Trend.
  • Sem_StopLoss - Modo de operação sem uso Perda de parada.

Características adicionais:

- Configuração automática de gerenciamento de risco:

Tamanho_da_ordem: o consultor negociará um volume fixo.
Enable_Autolot_size_calculation: o consultor arriscará uma certa porcentagem.

-Função de sobreposição:

Use_overlap_last_and_first_orders: fechar o carrinho em partes permitirá que os fechamentos sejam feitos mais cedo do que para o carrinho inteiro.

-Trabalho por tempo:

O consultor tem a capacidade de limitar o tempo de operação. Isso significa que novas ordens serão abertas apenas no intervalo de tempo que você especificar.


