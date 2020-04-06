AW Donchian Trend EA - um consultor que negocia nos sinais do indicador de tendência AW Donchian Trend. Usa as estratégias de indicadores TakeProfit e StopLoss, além disso, o consultor tem uma função Trailing, sobreposição e ponto de equilíbrio integrada. Ele pode usar filtragem de vários períodos de tempo, cálculo automático de lote para salvar a porcentagem de risco do depósito. Funcionalmente, é possível trabalhar por tempo e diferentes opções de média.

Instruções e descrição do consultor -> AQUI / Versão MT5 -> AQUI

Vantagens:

Diferentes cenários de StopLoss também são de equilíbrio,

Variações de trabalho com TakeProfit ou Trailing,

Controle de tempo integrado,

Funciona em todos os tipos de instrumentos de negociação,

Cálculo automático de lote e sobreposição,

Filtro multi-período personalizável,

Opcionalmente, é possível usar a média.

Estratégias para abertura de posições:

1) "Success_Rate". Especifique a taxa de sucesso para trabalhar em sinais mais precisos; se o valor estiver abaixo do especificado, o consultor ignorará os sinais.

2) "Primeiro_pedido_somente_com_novo_sinal". Abrindo ordens em um novo sinal ou na direção da tendência. Se a opção "true" for selecionada, o consultor negociará apenas uma vez para o sinal atual. Se você selecionar "false", o consultor negociará por toda a duração do sinal atual.

3) "Can_EA_work_in_both_directions_at_the_same_time". Negociando simultaneamente em duas direções ou em turno. Ao escolher a opção "true" o consultor poderá negociar em ambas as direções, no modo "falso" o consultor negociará apenas em uma direção, abrir outra direção só é possível quando a atual estiver fechada.

4) "Um_pedido_por_barra" - Limitação para abrir no máximo uma ordem por candle, ou trabalhar sem limitação. Ao escolher a opção "false", o advisor abre novas ordens assim que um sinal para abertura é recebido. Ao escolher a opção "true", o advisor abre no máximo uma ordem de uma direção por candle.

5) "Use_filtragem_adicional_de_tendências_Donchian_ - Plugável filtro de tendência multi-período e multi-período. O ponto de entrada usa o período de tempo do gráfico atual. Para filtragem, você precisa usar um período de tempo maior. As ordens só serão abertas quando dois sinais coincidirem.

Variações para ordens de fechamento:

- Fechamento por take profit: Configurando a estratégia TakeProfit.

Close_position_on_TP1 - Fecha a posição inteira quando o valor do indicador TP1 é atingido.

Close_position_on_TP2 - Feche a posição inteira quando o TP2 valor indicador é alcançado.

é alcançado. Use_TP_in_Points - Use um TakeProfit fixo para cada ordem. Ao escolher esta opção, você deve especificar o Obter lucro tamanho na variável "TakeProfit_em_Pontos_(se_usado)".

-Fechamentos em Trailing- é ativado quando o preço ultrapassa a distância especificada na variável "Trailing Start em pontos" e, em seguida, é puxado para cima atrás do preço no caso de continuação do movimento unidirecional pela distância especificada na variável "Trailing Step em pontos".

-Empatar - assim que o preço ultrapassar o preço de abertura e atingir o lucro "Profit_in_points_to_add_Breakeven" pontos, o consultor definirá StopLoss na marca de preço de abertura com o lucro especificado. Assim, o preço não cairá abaixo do preço de abertura.



- Fechamento por StopLoss: Configurando a estratégia de StopLoss.

Exit_on_opposite_signal - Saída quando a tendência se reverte ou quando há um sinal oposto.

Use_SL_in_Points - Use um StopLoss fixo para cada ordem. Ao escolher esta opção, você deve especificar o tamanho StopLoss na variável " StopLoss_em_Pontos_(se_usado)".

Use_SL_from_Indicator - Use StopLoss com base em sinais do indicador AW Donchian Trend.

Sem_StopLoss - Modo de operação sem uso Perda de parada.

Características adicionais:

- Configuração automática de gerenciamento de risco: Tamanho_da_ordem: o consultor negociará um volume fixo.

Enable_Autolot_size_calculation: o consultor arriscará uma certa porcentagem. -Função de sobreposição: Use_overlap_last_and_first_orders: fechar o carrinho em partes permitirá que os fechamentos sejam feitos mais cedo do que para o carrinho inteiro.

-Trabalho por tempo:

O consultor tem a capacidade de limitar o tempo de operação. Isso significa que novas ordens serão abertas apenas no intervalo de tempo que você especificar.



