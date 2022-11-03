Martini EA MT4

OpenAI ile Yapay Zeka Odaklı Teknoloji



Martini AI EA, AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD ve USDCHF için tasarlanmış gelişmiş bir işlem Uzman Danışmanıdır. Güvenlik, istikrarlı getiri ve ölçeklenebilir kârlılığa odaklanır. Martini AI EA, en yeni ChatGPT teknolojisi üzerine kurulu, sinir ağları, makine öğrenimi ve yapay zeka destekli analitiklerle geliştirilmiş disiplinli bir scalping stratejisini entegre eder. Bu, uyarlanabilir karar verme, hassas işlem ve olağanüstü bir işlem deneyimi sağlar.

Özellikler

En iyi işlemler, sakin gece saatlerindeki döviz saatlerinde gerçekleşir

5 dakikalık grafikte hızlı scalping için tasarlanmıştır

Bekleyen emirleri hassas giriş ve çıkış için kullanır

Yapay zeka, akıllı öğrenmeyle pazar değişikliklerine uyum sağlıyor

Uyurken bile otomatik olarak karınızı güvence altına alır

Güvenilir performans için gerçek kene verileriyle test edildi

Daha güvenli ticaret için yerleşik yapay zeka risk yönetimi

Volatilite risklerini azaltmak için haber saatlerinden kaçınılır

Gece döviz ticaretinin gücünü ortaya çıkarır

Öneriler



Başlangıç Sermayesi: 1000$

Zaman Çerçevesi: Herhangi biri

Önerilen Döviz Çiftleri: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD ve USDCHF.

Aracı Kurumlar: Tickmill, ICMarkets, RoboForex, FPMarkets vb. gibi düşük spreadli aracı kurumları kullanın.

VPS: Kesintisiz 7/24 ticaret için önerilir.

Ayarlar: Önceden optimize edilmiş, ekstra kurulum gerektirmeyen tak ve çalıştır.

Geliştirici Hakkında



Forex ve altın ticaretinde on yılı aşkın deneyimimle, güvenlik, verimlilik ve istikrarlı kârlılığa odaklanarak stratejileri otomatikleştiren uzman danışmanlar geliştirme konusunda uzmanım. Martini AI EA, ticaret uzmanlığının modern yapay zeka teknolojisiyle birleşimini temsil ediyor.

Risk Uyarısı: Forex piyasasında işlem yapmak önemli riskler içerir ve tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Martini AI EA'nın geçmiş performansı, gelecekteki sonuçların göstergesi değildir. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz sermayeyle işlem yapın.



