Martini EA MT4

5

OpenAI ile Yapay Zeka Odaklı Teknoloji

Martini AI EA, AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD ve USDCHF için tasarlanmış gelişmiş bir işlem Uzman Danışmanıdır. Güvenlik, istikrarlı getiri ve ölçeklenebilir kârlılığa odaklanır. Martini AI EA, en yeni ChatGPT teknolojisi üzerine kurulu, sinir ağları, makine öğrenimi ve yapay zeka destekli analitiklerle geliştirilmiş disiplinli bir scalping stratejisini entegre eder. Bu, uyarlanabilir karar verme, hassas işlem ve olağanüstü bir işlem deneyimi sağlar.

Özellikler

  • En iyi işlemler, sakin gece saatlerindeki döviz saatlerinde gerçekleşir
  • 5 dakikalık grafikte hızlı scalping için tasarlanmıştır
  • Bekleyen emirleri hassas giriş ve çıkış için kullanır
  • Yapay zeka, akıllı öğrenmeyle pazar değişikliklerine uyum sağlıyor
  • Uyurken bile otomatik olarak karınızı güvence altına alır
  • Güvenilir performans için gerçek kene verileriyle test edildi
  • Daha güvenli ticaret için yerleşik yapay zeka risk yönetimi
  • Volatilite risklerini azaltmak için haber saatlerinden kaçınılır
  • Gece döviz ticaretinin gücünü ortaya çıkarır

Promosyon Fiyatı: 5 satın alıma kadar 599 $ | Sonraki Fiyat: 799 $ | Son Fiyat: 2999 $

Kullanıcılarımıza teşekkürümüzün bir göstergesi olarak ücretsiz bir EA hediye edilecektir.

Öneriler

  • Başlangıç Sermayesi: 1000$
  • Zaman Çerçevesi: Herhangi biri
  • Önerilen Döviz Çiftleri: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD ve USDCHF.
  • Aracı Kurumlar: Tickmill, ICMarkets, RoboForex, FPMarkets vb. gibi düşük spreadli aracı kurumları kullanın.
  • VPS: Kesintisiz 7/24 ticaret için önerilir.
  • Ayarlar: Önceden optimize edilmiş, ekstra kurulum gerektirmeyen tak ve çalıştır.

    Geliştirici Hakkında

    Forex ve altın ticaretinde on yılı aşkın deneyimimle, güvenlik, verimlilik ve istikrarlı kârlılığa odaklanarak stratejileri otomatikleştiren uzman danışmanlar geliştirme konusunda uzmanım. Martini AI EA, ticaret uzmanlığının modern yapay zeka teknolojisiyle birleşimini temsil ediyor.

    Risk Uyarısı: Forex piyasasında işlem yapmak önemli riskler içerir ve tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Martini AI EA'nın geçmiş performansı, gelecekteki sonuçların göstergesi değildir. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz sermayeyle işlem yapın.


    İncelemeler 4
    Bifrost
    781
    Bifrost 2024.06.19 23:19 
     

    It's very good EA, you can look at author signal.

    jeanlucmelanchon
    19
    jeanlucmelanchon 2024.02.09 17:11 
     

    Best EA I have ever purchased, doubled my account with safe trading, using since months, so this is the right time to give a review. Best EA, and developer is very supportive too, doesn't matter if you new or old in trading, he helps you out.

    Daniel Carmichael
    48
    Daniel Carmichael 2023.04.05 08:18 
     

    I have been using this ea for a few months and is the best i have ever purchased. As it continually gives me great returns i have been very happy with this ea since i purchased has not let me down yet.

    Trade Capital PRO Grid Bot
    Evgeniy Zhdan
    5 (1)
    Uzman Danışmanlar
    The adviser includes three independent strategies that work according to the methods of distributing trend phases for working out each of the strategies. The averaging mode is applied, which allows you to bring a group of orders to close without loss. The EA has the option of emergency closing of all orders, when they reach the amount and total profit in the deposit currency specified in the settings. The adviser automatically determines the 4 and 5-digit stream of quotes. Recommended trading
    Forex Magnetic EA MT4
    Pablo Salgado
    Uzman Danışmanlar
    The  Forex Magnetic EA MT4  is a  fully automated trading system  specially designed for  ranging or sideways markets . It works best on  AUD/NZD, AUD/CAD, and NZD/CAD  using the  15-minute (M15) timeframe  to  maximize trading performance . This EA   does not trade frequently , but when it does,   profits are consistent , providing a   steady monthly income   while   growing your account . You can either: Leave your money in the bank   and earn   minimal interest , OR   use this EA to   generat
    Lock balancer
    Vadim Zotov
    5 (5)
    Uzman Danışmanlar
    Used in manual trading to block losses on any price movement against a trader. Allows profits to grow as the price moves in the right direction. Can lock one position or grid. Helps other robots to reduce drawdown by locking. Principle of operation Instead of the traditional stop loss, the trader manually sets the initial locking line of this robot. The robot monitors the behavior of the price relative to this line. If the price goes against the trader, the robot locks the position (or severa
    Gilded Egg
    Tsoi Chi Kin
    Uzman Danışmanlar
    Gilded Egg EA  is a fully automated trading system, which is especially effective in trading  XAUUSD  on the Forex Market. Several trading patterns had been integrated into Gilded Egg EA to analyze the market trend and find the entry point.  It also integrated with a special designed market filters to protect the capital.  Price: $220 LIVE Signals: https://www.mql5.com/en/signals/1636889 Requirements Minimum balance $2000  Recommended leverage 1:200 or more Allow Web Request To allow the ma
    FXmax EA MT4
    Sergei Linskii
    Uzman Danışmanlar
    FXmax EA , Meta Trader 4 için en iyi Uzman Danışmanlardan biridir. Danışmanın benzersiz algoritması, teknik ve matematiksel analiz faktörlerini dikkate alarak varlık fiyatının hareketini analiz eder, karlı giriş ve çıkış noktalarını belirler ve Meta Trader 4 standart göstergelerini kullanır. Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real accounts + Set file to optimization. Öneriler: Broker - RoboForex veya başka bir ara
    Simos MT4
    Maryna Shulzhenko
    5 (1)
    Uzman Danışmanlar
    Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
    Master Forex Scalper
    Harsh Tiwari
    Uzman Danışmanlar
    Certainly! Here’s a brief description of the Forex   Master Scalper Robot : The   Forex   Master Scalper  EA   is designed for   Metatrader 4 (MT4)   and utilizes a proprietary   M5 trading strategy   to analyze the market for fast automated entries and exits. It works best on the   5-minute charts . When deploying this scalper EA, it’s recommended to use it on   lower spread currency pairs   such as   EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/JPY and All Forex Major Pairs . Key features of the Fo
    MavericksProPlus
    Langtha Prosanta Daudung
    Uzman Danışmanlar
    The  MaverickProPlus  is a fully automated EA design for trading EURUSD pair. It is design to trade along the trend and also trade during reversal. It uses adaptive grid strategy. In adaptive grid strategy the distance between the trade is not fixed, the entry of next trade is base on most favorable market condition to close the trade in profit. So the risk associated with normal  grid/Martingale  strategy is considerably reduced by adopting adaptive grid distance strategy.  Back tested for 5 y
    Magic Grid
    Aliaksandr Charkes
    4.5 (26)
    Uzman Danışmanlar
    Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
    FREE
    Black Jack v4
    Vitalii Zakharuk
    5 (1)
    Uzman Danışmanlar
    Forex Bot Black Jack is a reliable trend-following trading algorithm designed to automate trading on the Forex market. Trading on the Forex market is complex and dynamic, requiring significant time, effort, and experience for successful participation. However, with the development of trading bots, traders now have the ability to automate their strategies and take advantage of market trends without spending countless hours on data analysis. Forex Bot Black Jack is a trading bot that uses advance
    Fluffy Sheep
    Ahmed Sabry Mohammed Youssef Elgendi
    Uzman Danışmanlar
    this is an EA which trades based on the trend detected by robot. EA seeking for good opportunities for Entry-Management and Exit trades. Can be used for all forex pairs but it's better to use it on Gold symbol and H1 TimeFrame.  The robot has strong mathematical logic to detect good  opportunities and as long as market is trendy it's making money for you. but if there were a situation to reversal the EA automatically starts to manage toward close trades as low as loss possible. Since the contra
    Two hearts zone trading EA by VUK
    Vajahat Ullah Khan
    Uzman Danışmanlar
    VUK tarafından geliştirilen Two Hearts Zone Trading EA'yı tanıtmaktan gurur duyarız (En iyi uygulama kopmalar, arz ve talep bölgeleri, tersine dönüşler vb.). ZONE ticaret tutkunları için en üst düzey araç olan bu güçlü ticaret robotu, ZONE ticaret stratejisini gezinmede otomatik destek sağlayarak ticaret deneyiminizi artırmak için tasarlanmıştır. Two Hearts Zone Trading EA ile tüccarlar, hassasiyet ve verimlilikle ZONE ticaretine kolayca katılabilirler. Deneyimli bir tüccar mısınız yoksa yeni ba
    Battle Bot
    Meinrik Sikuvi Sipahu
    Uzman Danışmanlar
    This robot is designed to trade based on supply and demand, It trades currency pairs.  Use this robot on the m1 and m5 timeframe. avoid using the robot during news as this can have a negative affect on the performance of this EA. This robot uses the alligator indicator with the RSI indicator to get its entries. Its aim is to catch the lowest and highest points of a market trend during the specific time period.
