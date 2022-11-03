Martini EA MT4
- Uzman Danışmanlar
- Abhimanyu Hans
- Sürüm: 1.64
- Güncellendi: 24 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 12
OpenAI ile Yapay Zeka Odaklı Teknoloji
Martini AI EA, AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD ve USDCHF için tasarlanmış gelişmiş bir işlem Uzman Danışmanıdır. Güvenlik, istikrarlı getiri ve ölçeklenebilir kârlılığa odaklanır. Martini AI EA, en yeni ChatGPT teknolojisi üzerine kurulu, sinir ağları, makine öğrenimi ve yapay zeka destekli analitiklerle geliştirilmiş disiplinli bir scalping stratejisini entegre eder. Bu, uyarlanabilir karar verme, hassas işlem ve olağanüstü bir işlem deneyimi sağlar.
- 7000'den fazla üyeden oluşan MQL5 topluluğumuza katılarak diğer yatırımcılarla bağlantı kurun. En son ürün sürümleri, işlem ipuçları ve özel bilgilerle güncel kalın.
- MT5 Sürümü
- Martini AI EA Kurulum Kılavuzu ve Özellikleri
Özellikler
- En iyi işlemler, sakin gece saatlerindeki döviz saatlerinde gerçekleşir
- 5 dakikalık grafikte hızlı scalping için tasarlanmıştır
- Bekleyen emirleri hassas giriş ve çıkış için kullanır
- Yapay zeka, akıllı öğrenmeyle pazar değişikliklerine uyum sağlıyor
- Uyurken bile otomatik olarak karınızı güvence altına alır
- Güvenilir performans için gerçek kene verileriyle test edildi
- Daha güvenli ticaret için yerleşik yapay zeka risk yönetimi
- Volatilite risklerini azaltmak için haber saatlerinden kaçınılır
- Gece döviz ticaretinin gücünü ortaya çıkarır
Promosyon Fiyatı: 5 satın alıma kadar 599 $ | Sonraki Fiyat: 799 $ | Son Fiyat: 2999 $
Kullanıcılarımıza teşekkürümüzün bir göstergesi olarak ücretsiz bir EA hediye edilecektir.
Öneriler
- Başlangıç Sermayesi: 1000$
- Zaman Çerçevesi: Herhangi biri
- Önerilen Döviz Çiftleri: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD ve USDCHF.
- Aracı Kurumlar: Tickmill, ICMarkets, RoboForex, FPMarkets vb. gibi düşük spreadli aracı kurumları kullanın.
- VPS: Kesintisiz 7/24 ticaret için önerilir.
- Ayarlar: Önceden optimize edilmiş, ekstra kurulum gerektirmeyen tak ve çalıştır.
Geliştirici Hakkında
Forex ve altın ticaretinde on yılı aşkın deneyimimle, güvenlik, verimlilik ve istikrarlı kârlılığa odaklanarak stratejileri otomatikleştiren uzman danışmanlar geliştirme konusunda uzmanım. Martini AI EA, ticaret uzmanlığının modern yapay zeka teknolojisiyle birleşimini temsil ediyor.
Risk Uyarısı: Forex piyasasında işlem yapmak önemli riskler içerir ve tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Martini AI EA'nın geçmiş performansı, gelecekteki sonuçların göstergesi değildir. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz sermayeyle işlem yapın.
It's very good EA, you can look at author signal.