RSI strategy EA MT4

RSI Strategy EA MT4, MetaTrader 4 için tasarlanmış gelişmiş bir otomatik işlem aracıdır ve Göreceli Güç Endeksi (RSI) göstergesini kullanarak aşırı alım ve aşırı satım koşullarına dayalı işlem giriş ve çıkışlarını otomatikleştirir. EA, bu bölgelerde ters işlem ayarlarını destekler ve işlem yönetimi için çok yönlü bir yaklaşım sunar. Kapsamlı bir şekilde test edilmiş olan bu EA, hassas giriş yöntemleri, esnek çıkış kuralları ve minimum sistem kaynağı tüketimi ile verimli bir işlem deneyimi sağlar.

Sistem, oturum kontrolü için gün/saat filtreleri içerir ve performans doğrulaması için geçmiş veri testlerini destekler. Gerçek zamanlı bir pano, açık işlemleri, hesap özkaynağını ve sistem metriklerini gösterir, sezgisel giriş menüleri ise yapılandırmayı basitleştirir. Tüm ayarlar için ayrıntılı dokümantasyon sağlanır.

Ayrıntılı dokümantasyon için: Genel Ayarlar/Girdi Kılavuzu | Göstergeler Ayarları/Girdi Kılavuzu | Geri Testler ve Ayar Dosyaları

MT5 sürümünü buradan indirebilirsiniz: RSI Strategy EA MT5

Ana Özellikler:

  • RSI tabanlı işlem sistemi, özelleştirilebilir parametreler (RSI periyodu, aşırı alım/aşırı satım seviyeleri)
  • Esnek işlem için birden fazla zaman dilimini destekler
  • Çoklu risk yönetimi seçenekleri: Stop-Loss, Take-Profit, takip eden stoplar
  • Gelişmiş pozisyon büyüklüğü yönetimi ve drawdown koruması
  • Kontrollü işlem oturumları için zaman/gün filtreleri
  • Gerçek zamanlı izleme panosu
  • Açılır pencere, e-posta ve anlık bildirimler
  • 7/24 çalışma için MQL5 VPS ile uyumlu

Not: RSI Strategy EA MT4, RSI tabanlı stratejiler kullanan traderlar için vazgeçilmez bir araçtır, uygulanabilir içgörüler ve kullanıcı dostu bir arayüz sunar. Yapılandırılmış stratejilere dayalı olarak işlemleri yürütmek için tasarlanmıştır, ancak kâr garantisi vermez.

Önemli Tavsiye:
Bu profesyonel bir işlem aracıdır, garantili kâr sistemi değildir. Normal piyasa dalgalanmalarını bekleyin:

  • Önce bir demo hesabında test edin
  • Düşük riskle başlayın (işlem başına %0,5-1)
  • Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz sermayeyi kullanın
  • Düzenli güncellemeler ve optimize edilmiş ayar dosyaları üç ayda bir yayınlanır. En son öneriler için yukarıdaki dokümantasyon bölümündeki MQL5 Blogunu kontrol edin.

Tüm ürünlerimi inceleyin: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Destek için bana ulaşın: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

7 günlük ücretsiz deneme sürümüne ilgi duyuyor musunuz? Profil bölümüm aracılığıyla bana ulaşın。


