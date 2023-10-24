MT4 To Telegram Sender
- Утилиты
- Levi Dane Benjamin
- Версия: 2.75
- Обновлено: 25 декабря 2025
- Активации: 10
Руководство пользователя + Демо | Версия для МТ5 | Дискорд-версия
Если вы хотите попробовать демо-версию, перейдите к Руководству пользователя.
Отправитель MT4 To Telegram НЕ работает в тестере стратегий.
Возможности MT4 в Telegram
- олностью настройте сигнал по своему вкусу с помощью огромного количества опций.
- Добавляйте свои собственные сообщения до или после сигнала. Это могут быть теги, ссылки, каналы или что-то еще.
- Добавляйте, удаляйте и настраивайте смайлы в сигнале. Или вы можете удалить их все.
- Фильтрация сделок для отправки по символу или магическому номеру
- Исключить отправку определенных символов
- Исключить отправку определенных магических чисел
- Настройте, какие детали сделки отправлять с сигналом
- Отправьте скриншоты с сигналами
- Настройте типы сигналов для отправки
- Отправляйте ежедневные, еженедельные, ежемесячные и пользовательские отчеты о производительности сигнала.
Amazing support from Levi, Levi has a quality product and very easy to use and setup! There is some negative comments above, but i have not experienced nothing as such, it has worked flawlessly for me! I will be buying more products from him very soon! Greetings!