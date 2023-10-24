MT4 To Telegram Sender

3.5
Отправляйте полностью настраиваемые сигналы из MT4 в Telegram и станьте поставщиком сигналов! Этот продукт представлен в простом в использовании и визуально привлекательном графическом интерфейсе. Настройте свои параметры и начните использовать продукт в течение нескольких минут!

Руководство пользователя + Демо | Версия для МТ5 | Дискорд-версия

Если вы хотите попробовать демо-версию, перейдите к Руководству пользователя.

Отправитель MT4 To Telegram НЕ работает в тестере стратегий.


Возможности MT4 в Telegram

  • олностью настройте сигнал по своему вкусу с помощью огромного количества опций.
  • Добавляйте свои собственные сообщения до или после сигнала. Это могут быть теги, ссылки, каналы или что-то еще.
  • Добавляйте, удаляйте и настраивайте смайлы в сигнале. Или вы можете удалить их все.
  • Фильтрация сделок для отправки по символу или магическому номеру
  • Исключить отправку определенных символов
  • Исключить отправку определенных магических чисел
  • Настройте, какие детали сделки отправлять с сигналом
  • Отправьте скриншоты с сигналами
  • Настройте типы сигналов для отправки
  • Отправляйте ежедневные, еженедельные, ежемесячные и пользовательские отчеты о производительности сигнала.

Я всегда готов улучшить продукт, поэтому, если у вас есть функции, которые вы хотите увидеть, оставьте комментарий или напишите мне.
Отзывы 6
Kevin_alves
100
Kevin_alves 2024.05.29 13:38 
 

Amazing support from Levi, Levi has a quality product and very easy to use and setup! There is some negative comments above, but i have not experienced nothing as such, it has worked flawlessly for me! I will be buying more products from him very soon! Greetings!

Freddie Ervin
58
Freddie Ervin 2024.09.18 18:24 
 

Dane is very responsive to messages & quickly troubleshoots the issue at hand! The EA does what I need to & then some!

FREE
One lick close all
Jun Xiao
Утилиты
Этот инструмент поможет вам закрыть все открытые ордера одним щелчком мыши, просто нажмите «Закрыть все». Если вы хотите закрыть только прибыльные ордера, нажмите кнопку «Закрыть прибыльные». После нажатия все плавающие ордера будут закрыты. Все ордера будут ликвидированы; если вы хотите закрыть только ордера с плавающими убытками, нажмите кнопку «Закрыть убыточные». После нажатия все ордера с плавающими убытками будут ликвидированы.
Health Check
Dua Yong Rew
Утилиты
Send periodic (Health Check) notification from your MT4 terminal to your mobile phone to be sure that your MT4 terminal is still running. When you did not receive the notification, it means that your terminal is unavailable. Optional information like Account Equity and Trading Pairs are also available. Notification Period - 1 Hour, 2 Hours, 4 Hours, 8 Hours, 12 Hours, 24 Hours Attach EA to any H1 chart
Master Close via Telegram for MT4
Tuan Nghia Phan
Утилиты
Master Close via Telegram can help you perform some management tasks on MT4/MT5 remotely via your Telegram by one click, easy to set up & use. Demo here (see more Master Notify   Master Control  ) ************************************************************************************ LIST OF COMMANDS: info_acc -  Get account info info_pen -   Get pending orders details info_pos -   Get positions details info_pos_sum -   Get positions summary close_pen -   Delete all pending orders close_pos_all -
Chart State Saver for MT4
ALEKSANDR SHUKALOVICH
Утилиты
Chart State Saver forMT4 - это утилита, которая помогает сохранять состояния всех ваших графиков, даже если они будут закрыты. И затем все сохраненные состояния диаграмм можно легко загрузить обратно в диаграммы. Данная утилита хранит шаблоны для каждой конкретной валютной пары и автоматически применяет их к графикам, когда они будут открыты в следующий раз. Также их можно подгружать к графикам по востребованию. Таким образом, вы можете закрыть любой график на своем MT4 терминале, не боясь поте
Trade History Exporter Pro
Florian Riedrich
Утилиты
Every trader is watching over his account over and over.... trying to anlayse every system he or she has. With this tool you are able to  export your complete history of every account export withdrawls / deposits / rebates to a separate file export account status with balance / equity / current drawdown recalculate micro to standard lots / profits ...  export decimal by "." or ","  combine a series of Magic Numbers to one unique Magic Number   filter to ignore OrderComments.
DepoControl
Evgeniy Zhdan
Утилиты
Советник DepoControl –   полный контроль над депозитом Closers   –   советник, контролирующий общее состояние счета и закрывающий ВСЕ рыночные ордера на счете при наступлении определенных условий. Советник закрывает ВСЕ ордера на счете при условиях (по прибыли): Закрывать ВСЕ ордера по общей прибыли на счете,   выраженной в деньгах . Например, в настройках указано   –   закрывать позиции при достижении прибыли в 100. Тогда советник закроет все рыночные ордера при общей прибыли на счете в 100 вал
Virtual KillerTrade
Antonis Michos
5 (12)
Утилиты
-40% OFF Telegram Group: Find the link in my profile or contact me Welcome. Virtual Killer Trade is an exceptional EA which : Guides you WHEN to open the FIRST trade. After that an intelligent system starts to manage that trade and you do not have to worry when to close it neither when you must open a second or third etc one !!! Attach the EA, wait for the signal,open the trade and then go to sleep !!! FOR more experienced traders,you do not have to wait for a signal.Open the first tra
MagicExcel
Alessandro Brunelli
Утилиты
MagicExcel will allow you to extrapolate, from your trades, reports split down by Expert Advisor. The generated reports allow you to quickly compare statistics of trades data from different Expert Advisors, different symbols and also the behavior of an Expert Advisor against different symbols. Additionally, if selected, a report will be created that shows the behavior of the Expert Advisor over time. This is a very useful tool for a trader who works with many Expert Advisors at the same time. R
Telegram ChartSnap
Kin Hang Tan
Утилиты
Утилита ChartSnap связывает ваши действия в MetaTrader 4 с вашим чатом/каналом/группой в Telegram. Она сделает снимок графика MetaTrader 4, к которому прикреплена, и отправит его в выделенный чат/группу/канал Telegram. Этот процесс снятия и отправки скриншотов будет повторяться на основе временного интервала, заданного пользователем. Это удобный инструмент для тех, кто любит получать информацию от своего индикатора, доступного только на компьютере с MetaTrader. Эта утилита особенно полезна при т
Hedge Trader
Mohamed Amine Talbi
Утилиты
Hedge Trader is a panel that helps traders who use the hedging strategy in their trading. The panel style in simple and intuitive, and have the necessary shortcuts a fast trader would need for fast order execution. Features: - Auto double the lot after executing an order. The user only specifies the initial order, then the panel will automatically double the lot after an order execution. - Using basket for auto closing all orders on a predefined floating profit (with the possibility to turn it
Telegram Forwarder II
Yaser Sabbaghi
5 (2)
Утилиты
Telegram Forwarder can forward all activities related to trades and position taking as a signal to Telegram messenger. It can also forward indicators' alert to Telegram if you modify indicator code (I can do it for you too) to hand over alerts to Telegram Forwarder. This EA is intended for business and professional usage. You can introduce your own Telegram bot and customize water mark in screenshots. Telegram forwarder is able to forward signals for "new order", "modification of order", "Pendin
Chart Button
Chantal Sala
Утилиты
Chart Button позволяет перемещаться по всем графикам одним кликом. Утилита располагает символы как по вертикали, так и по горизонтали. Позволяет производить изменения на нескольких графиках одновременно. Утилита оптимизирует навигацию и ускоряет анализ. Значения входных параметров Direction (расположение кнопок символов) Horizontal – горизонтальное Vertical – вертикальное 32 SYMBOLS – 32 символа Forex_Suffix_Symbols – суффикс символа (не отображается на соответствующей кнопке символа) COLORS AN
Forward Alert To Telegram
Trinh Dat
4.73 (11)
Утилиты
The Expert Advisor will help you forward all pop-up alert with screenshot from  MetaTrader 4 to Telegram channel/ group, also forward all notifications to Telegram. Parameters  -  Telegram Bot Token - create bot on Telegram and get token.  -  Telegram Chat ID  - input your Telegram user ID,  group / channel ID  -  Forward Alert - default true, to forward alert.  -  Send message as caption of Screenshot - default false, set true to send message below Screenshot  How to setup and guide  - Telegram
Liquidation panel
Li Peng Fang
Утилиты
This is a panel dedicated to closing positions. In trading, we often have the need to close all current orders, or close the positions by category. But sometimes the type of order, the quantity of the order, and the messiness of the order make it difficult for us to sort out in a short time. And trading opportunities are fleeting, and in just a few seconds, there may be uncertain results. So we need a small tool specifically for closing positions. You can close long positions, short positio
