MT4 To Telegram Sender





Руководство пользователя + Демо | Версия для МТ5 | Дискорд-версия Если вы хотите попробовать демо-версию, перейдите к Руководству пользователя. Отправитель MT4 To Telegram НЕ работает в тестере стратегий.





Возможности MT4 в Telegram



олностью настройте сигнал по своему вкусу с помощью огромного количества опций.

Добавляйте свои собственные сообщения до или после сигнала. Это могут быть теги, ссылки, каналы или что-то еще.

Добавляйте, удаляйте и настраивайте смайлы в сигнале. Или вы можете удалить их все.

Фильтрация сделок для отправки по символу или магическому номеру

Исключить отправку определенных символов

Исключить отправку определенных магических чисел

Настройте, какие детали сделки отправлять с сигналом

Отправьте скриншоты с сигналами

Настройте типы сигналов для отправки

Отправляйте ежедневные, еженедельные, ежемесячные и пользовательские отчеты о производительности сигнала.



Я всегда готов улучшить продукт, поэтому, если у вас есть функции, которые вы хотите увидеть, оставьте комментарий или напишите мне.

Отправляйте полностью настраиваемые сигналы из MT4 в Telegram и станьте поставщиком сигналов! Этот продукт представлен в простом в использовании и визуально привлекательном графическом интерфейсе. Настройте свои параметры и начните использовать продукт в течение нескольких минут!