MT4 To Telegram Sender

Envie sinais totalmente personalizáveis do MT4 para o Telegram e torne-se um Provedor de Sinais! Este produto é apresentado em uma interface gráfica fácil de usar e visualmente atraente. Personalize suas configurações e comece a usar o produto em minutos!





Guia do Usuário + Demonstração | Versão MT5 | Versão Discord Se deseja experimentar uma demonstração, por favor, consulte o Guia do Usuário. O Enviador de MT4 para o Telegram NÃO funciona no testador de estratégia.







Recursos do MT4 para o Telegram

Personalize completamente o sinal de acordo com suas preferências com uma grande variedade de opções

Adicione suas próprias mensagens personalizadas antes ou depois do seu sinal. Isso pode ser tags, links, canais ou qualquer outra coisa

Adicione, remova, personalize emojis no sinal. Ou você pode removê-los todos.

Filtre as negociações a serem enviadas por Símbolo ou Número Mágico

Exclua o envio de símbolos específicos

Exclua o envio de números mágicos específicos

Personalize quais detalhes da negociação enviar com o sinal

Envie capturas de tela com os sinais

Personalize quais tipos de sinais enviar

Envie relatórios diários, semanais, mensais e personalizados do desempenho do sinal



Estou sempre disposto a melhorar o produto, então se você tem características que gostaria de ver, deixe um comentário ou

.