MT4 To Telegram Sender

Se deseja experimentar uma demonstração, por favor, consulte o Guia do Usuário.
O Enviador de MT4 para o Telegram NÃO funciona no testador de estratégia.
Recursos do MT4 para o Telegram
- Personalize completamente o sinal de acordo com suas preferências com uma grande variedade de opções
- Adicione suas próprias mensagens personalizadas antes ou depois do seu sinal. Isso pode ser tags, links, canais ou qualquer outra coisa
- Adicione, remova, personalize emojis no sinal. Ou você pode removê-los todos.
- Filtre as negociações a serem enviadas por Símbolo ou Número Mágico
- Exclua o envio de símbolos específicos
- Exclua o envio de números mágicos específicos
- Personalize quais detalhes da negociação enviar com o sinal
- Envie capturas de tela com os sinais
- Personalize quais tipos de sinais enviar
- Envie relatórios diários, semanais, mensais e personalizados do desempenho do sinal
Amazing support from Levi, Levi has a quality product and very easy to use and setup! There is some negative comments above, but i have not experienced nothing as such, it has worked flawlessly for me! I will be buying more products from him very soon! Greetings!