MT4 To Telegram Sender

3.5
Envie sinais totalmente personalizáveis do MT4 para o Telegram e torne-se um Provedor de Sinais! Este produto é apresentado em uma interface gráfica fácil de usar e visualmente atraente. Personalize suas configurações e comece a usar o produto em minutos!

Guia do Usuário + Demonstração | Versão MT5 | Versão Discord

Se deseja experimentar uma demonstração, por favor, consulte o Guia do Usuário.

O Enviador de MT4 para o Telegram NÃO funciona no testador de estratégia.


Recursos do MT4 para o Telegram

  • Personalize completamente o sinal de acordo com suas preferências com uma grande variedade de opções
  • Adicione suas próprias mensagens personalizadas antes ou depois do seu sinal. Isso pode ser tags, links, canais ou qualquer outra coisa
  • Adicione, remova, personalize emojis no sinal. Ou você pode removê-los todos.
  • Filtre as negociações a serem enviadas por Símbolo ou Número Mágico
  • Exclua o envio de símbolos específicos
  • Exclua o envio de números mágicos específicos
  • Personalize quais detalhes da negociação enviar com o sinal
  • Envie capturas de tela com os sinais
  • Personalize quais tipos de sinais enviar
  • Envie relatórios diários, semanais, mensais e personalizados do desempenho do sinal

Estou sempre disposto a melhorar o produto, então se você tem características que gostaria de ver, deixe um comentário ou me envie uma mensagem.
Comentários 6
Kevin_alves
100
Kevin_alves 2024.05.29 13:38 
 

Amazing support from Levi, Levi has a quality product and very easy to use and setup! There is some negative comments above, but i have not experienced nothing as such, it has worked flawlessly for me! I will be buying more products from him very soon! Greetings!

Freddie Ervin
58
Freddie Ervin 2024.09.18 18:24 
 

Dane is very responsive to messages & quickly troubleshoots the issue at hand! The EA does what I need to & then some!

Produtos recomendados
Fast Manager
Nabil Oukhouma
Utilitários
Fast Manager (MT4 Manager)   is a high-speed utility designed for traders who need rapid execution and automated trade management. Built to streamline manual trading, this EA provides on-chart buttons for instant Buy/Sell execution and "Close All" functions, while automatically handling risk management behind the scenes. MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/132502?source=Site+Profile+Seller Key Features: One-Click Trading Panel:   execute trades instantly using the on-chart Buy,
Waddah Attar Easy Positions Risk Management
Ahmad Waddah Attar
Utilitários
Waddah Attar Easy Positions Risk Management This EA gives you a full ability to close one position or close all positions . Close buy or sell trades in any position . Close profit or loss position . by clicking on a command button on the chart with confirmation message . Show you  a full information about your positions like : count - lots - average price - points - profit -  profit % - used margin for this position and the risk percent . and also the scrolled table of trades that position has
Ultimate MultiPair Price Alert
I Kai Wu
Utilitários
Download link for the sound files, it is to be placed in the MQL4 Sound Folder. https://www.mql5.com/en/blogs/post/762237 Simplify your trading with   Ultimate Price Alert , a lightweight and powerful utility tool designed for MetaTrader 4. This intuitive tool allows traders to set price alerts for all 28 major and cross forex pairs plus gold (XAUUSD) on a single chart, eliminating the need to open multiple charts and streamlining your workflow. Key Features: Multi-Pair Alerts on One Chart :
MT4 To Discord Sender
Levi Dane Benjamin
3.67 (3)
Utilitários
Envie sinais totalmente personalizáveis do MT4 para o Discord e torne-se um provedor de sinais! Este produto é apresentado em uma interface gráfica fácil de usar e visualmente atraente. Personalize suas configurações e comece a usar o produto em minutos! Guia do Usuário + Demonstração  | Versão MT5  | Versão Telegram Se desejar testar uma demonstração, consulte o Guia do Usuário. O remetente de MT4 para Discord NÃO funciona no testador de estratégias. Recursos de MT4 para Discord Personalize
Rabihfx Trade Manager
Rabih Abdallah
Utilitários
Introducing RabihFx Trade Manager New vesrion 2022 Update at 15/11/2022 and 100 activations now Rabihfx Trade Manager V2 is here with added Features click here Rabihfx Trade Manager is a trading utility tool (EA) allow you to place 3 orders with 3 take profit levels with custom  lot size for each trade with a stop loss  If your signal provider give you 3 take profit levels and a stop loss you will place these levels in  rabihfx trade manager with custom lot size for each level  and you choose
DataGrabber
Matous Bartl
Utilitários
DataGrabber The database creator DataGrabber store selected instrument history to .csv files. It's purpose is to automatically create extensive history database. DataGrabber is added to the selected instrument chart window as an indicator. It periodically check presence of bar data on the server and presence of .csv files on client PC (local database). If missing files detected in local database, it's created, filled with data and added to the database. Range of bar history in days beeing ch
AW Metatrader to Telegram
AW Trading Software Limited
Utilitários
Um sistema automatizado para enviar notificações para que nenhum de seus assinantes perca seus eventos de negociação do seu terminal de negociação. Um utilitário que envia notificações ao mensageiro do Telegram sobre quaisquer operações de negociação em sua conta. Instruções passo a passo para conectar o utilitário a um canal no Telegram ->   AQUI   / MT5 ->   AQUI Vantagens: Fácil configuração e instruções detalhadas, Possibilidade de enviar screenshots ajustáveis, Texto de notificação persona
Close all button and by percent
Mas Khairul Araaf
3 (1)
Utilitários
This tool working You can buy or sell from the button of this tool, the lot size can be filled manually, as for the close all buy button to end all buy positions, close all sell button to end all sell positions, Close All profit button to end  All  profit position, Close All Loss button to end all loss position, Delete Pending button to delete all Pending order, close all orders to end all orders. The variable, you can use close all percent for close all orders when profit in percent, if close
RiskManager
Roman Zhitnik
5 (4)
Utilitários
The Expert Advisor is a risk manager helping users to control their trading. In the settings, it is possible to specify the parameters at which the risk manager force closes the opened trades and closes the terminal as well, if it is needed to prevent opening trades on emotions, which do not correspond to the trading strategy. Risk Manager settings Check limit to close - check the equity limit Limit to close (account currency)   - equity limit that is checked when  Check limit to close is activ
FastMove
Adrian Ferreyra
Utilitários
FastMove is a panel with 5 buttons, a notification area and a text entry. Its goal is to enable quick and simple execution. Buttons: MOVE - Move the interface BUY - Start of buy process SELL - Start of sell process L - Select quantity of lots % - Select quantity of percent of balance Keyboard inputs ' ESC ' - Cancels the operation or return to the previous stage. ' F ' - Lock or unlock interface to prevent accidental executions. M - Move the interface. P - Exchange between pending orders or mark
MultiCharts Symbols Changer MT4 Lite
Fabrizio Malavasi
3 (2)
Utilitários
This utility can compare simultaneously time frames of different instruments and keep under control   the nine major time frames  of an instrument. It is composed by two changers, a crosshair and some additional components : the  multicharts time frames changer   is designed to  compare  simultaneously  up to thirty time frames  of different symbols with the  keyboard or the button the multicharts symbols changer can  link up to nine charts and control simultaneously the nine major time frame b
Support Or Resistance Alert Broken MT4
Jhojan Alberto Tobon Monsalve
Utilitários
"Support or Resistance Alert Broken" is a simple and very intuitive tool that allows you to create or eliminate horizontal and trend supports and / or resistances with a simple click. When the support or resistance line is broken by the closing price at the end of the current candle, the "Support or Resistance Alert Broken" tool will send an alert with sound, as well as a notification to the MT4 or MT5 mobile application. This tool can send alerts from multiple pairs at the same time. Utility
One Click Trader Real
Andrzej Pierz
Utilitários
One Click Trader is a tool designed for MetaTrader 4 platform, which enables you to take your trading to the next level. It enables you to open, manage and close your trades in simple an efficient way by just one click of your mouse button. Up arrow minimizes the OCT panel Down arrow maximizes the OCT panel Right arrow displays the next panel with additional features Left arrow hides the panel with additional features Red SELL button enables you to open short market orders Red SELL STOP button e
TimeLS Close Positions MT4
Kaloyan Ivanov
Utilitários
Utility TimeLs Close Positions é uma ferramenta para gerenciar e automatizar o fechamento de posições no MetaTrader 5. Ela permite controle flexível sobre quando e como as posições abertas são encerradas, com base em horário, símbolo, direção, número mágico e comentário. Você pode desativar as negociações em dias específicos da semana Você pode definir um horário específico para fechar todas as posições abertas Você pode filtrar os fechamentos por símbolo, direção (compra/venda), número mágico o
Partial Close MT4
Ahmed Alaoui Chrifi
Utilitários
This is a very simple, and easy-to-use Trade Manager with features like   Auto Partial Close, Auto Stop-loss, Breakeven. EA  closes a profitable position in partial closes when the price moves first in the direction of profits, and then comes back. EA monitors the position. If the price moves in the direction of profits, then ea establish the first level of rollback price at a distance. If the price continues to move in the direction of profits, this level of profit continues modifying this lev
Virtual Exchange Reserve Equity Monitor
Kevin Peter Abate
Utilitários
Virtual Exchange Reserve Equity Monitor In an environment where exchanges offer increasingly high leverage ratios, it is all the more important for traders to tightly regulate their level of equity .  This software is designed to be run in the background on any virtual private server that can run Meta Trader 4/5.  It implements basic equity control functions ahead of the broker---allowing users to set their own equity trailing stop, an equity limit to lock-in a certain profit margin, and a unive
FREE
One lick close all
Jun Xiao
Utilitários
This tool can help you close all open orders with one click, just click "Close all". If you only want to close the profitable orders, click the "Close profitable" button. After clicking, all the floating orders will be closed. All orders will be liquidated; if you only want to close the orders with floating losses, click the "Close losable" button. After clicking, all orders with floating losses will be liquidated.
Health Check
Dua Yong Rew
Utilitários
Send periodic (Health Check) notification from your MT4 terminal to your mobile phone to be sure that your MT4 terminal is still running. When you did not receive the notification, it means that your terminal is unavailable. Optional information like Account Equity and Trading Pairs are also available. Notification Period - 1 Hour, 2 Hours, 4 Hours, 8 Hours, 12 Hours, 24 Hours Attach EA to any H1 chart
Master Close via Telegram for MT4
Tuan Nghia Phan
Utilitários
Master Close via Telegram can help you perform some management tasks on MT4/MT5 remotely via your Telegram by one click, easy to set up & use. Demo here (see more Master Notify   Master Control  ) ************************************************************************************ LIST OF COMMANDS: info_acc -  Get account info info_pen -   Get pending orders details info_pos -   Get positions details info_pos_sum -   Get positions summary close_pen -   Delete all pending orders close_pos_all -
Chart State Saver for MT4
ALEKSANDR SHUKALOVICH
Utilitários
Chart State Saver for MT4 is utility which helps to save states of all your charts even if they will be closed. And then all saved charts' states can be easily loaded back to charts. It stores templates for each particular currency pair and automatically applies them to charts once they will be opened at next time. Also they can be applied to the charts by your own needs. Thus you can close any chart at your MT4 without scaring to lose chart's data like drawls, messages, chart styling and so o
Trade History Exporter Pro
Florian Riedrich
Utilitários
Every trader is watching over his account over and over.... trying to anlayse every system he or she has. With this tool you are able to  export your complete history of every account export withdrawls / deposits / rebates to a separate file export account status with balance / equity / current drawdown recalculate micro to standard lots / profits ...  export decimal by "." or ","  combine a series of Magic Numbers to one unique Magic Number   filter to ignore OrderComments.
DepoControl
Evgeniy Zhdan
Utilitários
DepoControl – Full Control Over the Deposit Closers   Expert Advisor controls the overall account status and closes ALL market orders on the account when certain conditions occur. The trading robot closes ALL orders on the account in the following cases (by profit): Close ALL orders by a total profit on the account   in monetary terms . For example, suppose that the settings specify that   positions should be closed when profit of 100 is reached. In this case, the Expert Advisor closes all mark
Virtual KillerTrade
Antonis Michos
5 (12)
Utilitários
-40% OFF Telegram Group: Find the link in my profile or contact me Welcome. Virtual Killer Trade is an exceptional EA which : Guides you WHEN to open the FIRST trade. After that an intelligent system starts to manage that trade and you do not have to worry when to close it neither when you must open a second or third etc one !!! Attach the EA, wait for the signal,open the trade and then go to sleep !!! FOR more experienced traders,you do not have to wait for a signal.Open the first tra
MagicExcel
Alessandro Brunelli
Utilitários
MagicExcel will allow you to extrapolate, from your trades, reports split down by Expert Advisor. The generated reports allow you to quickly compare statistics of trades data from different Expert Advisors, different symbols and also the behavior of an Expert Advisor against different symbols. Additionally, if selected, a report will be created that shows the behavior of the Expert Advisor over time. This is a very useful tool for a trader who works with many Expert Advisors at the same time. R
Telegram ChartSnap
Kin Hang Tan
Utilitários
Telegram ChartSnap is an utility tool to bridge your MetaTrader 4 activities to your Telegram chat/group/channel. It will screen shot your MetaTrader 4 chart and send it to your dedicated Telegram chat/group/channel through a Telegram bot. The whole process will keep repeating based on a time cycle that predetermined by the user. It is a convenient tool for those who like to get access to their favorite system/dashboard that only available at MetaTrader Desktop. Beside that, trader can easily s
Hedge Trader
Mohamed Amine Talbi
Utilitários
Hedge Trader is a panel that helps traders who use the hedging strategy in their trading. The panel style in simple and intuitive, and have the necessary shortcuts a fast trader would need for fast order execution. Features: - Auto double the lot after executing an order. The user only specifies the initial order, then the panel will automatically double the lot after an order execution. - Using basket for auto closing all orders on a predefined floating profit (with the possibility to turn it
Telegram Forwarder II
Yaser Sabbaghi
5 (2)
Utilitários
Telegram Forwarder can forward all activities related to trades and position taking as a signal to Telegram messenger. It can also forward indicators' alert to Telegram if you modify indicator code (I can do it for you too) to hand over alerts to Telegram Forwarder. This EA is intended for business and professional usage. You can introduce your own Telegram bot and customize water mark in screenshots. Telegram forwarder is able to forward signals for "new order", "modification of order", "Pendin
Chart Button
Chantal Sala
Utilitários
Chart Button is a very useful indicator that allows you to navigate all charts with a simple click. This tool has been designed to work both vertically and horizontally. The particularity of this navigator is that you can change more charts simultaneously setting the input value. This tool will give you the ability to optimize your navigation and speed up all your analyzes. Input Values Direction (the direction of symbols buttons) Horizontal Vertical 32 SYMBOLS Forex_Suffix_Symbols (add Forex S
Forward Alert To Telegram
Trinh Dat
4.73 (11)
Utilitários
The Expert Advisor will help you forward all pop-up alert with screenshot from  MetaTrader 4 to Telegram channel/ group, also forward all notifications to Telegram. Parameters  -  Telegram Bot Token - create bot on Telegram and get token.  -  Telegram Chat ID  - input your Telegram user ID,  group / channel ID  -  Forward Alert - default true, to forward alert.  -  Send message as caption of Screenshot - default false, set true to send message below Screenshot  How to setup and guide  - Telegram
Liquidation panel
Li Peng Fang
Utilitários
This is a panel dedicated to closing positions. In trading, we often have the need to close all current orders, or close the positions by category. But sometimes the type of order, the quantity of the order, and the messiness of the order make it difficult for us to sort out in a short time. And trading opportunities are fleeting, and in just a few seconds, there may be uncertain results. So we need a small tool specifically for closing positions. You can close long positions, short positio
Os compradores deste produto também adquirem
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilitários
Bem-vindo ao Trade Manager EA—uma ferramenta de gestão de risco criada para tornar o trading mais intuitivo, preciso e eficiente. Não é apenas uma ferramenta para executar ordens, mas uma solução abrangente para planejamento de operações, gerenciamento de posições e controle de risco. Seja você um iniciante, trader avançado ou scalper que precisa de execução rápida, o Trade Manager EA adapta-se às suas necessidades, oferecendo flexibilidade em todos os mercados, desde forex e índices até commodi
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitários
Auxiliar de Média - Este tipo de instrumento auxiliar de negociação ajudará você a calcular a média de suas posições anteriormente não lucrativas usando duas técnicas: média padrão hedge com posterior abertura de posições conforme a tendência O utilitário tem a capacidade   de classificar várias posições abertas em diferentes direções ao mesmo tempo, tanto para compra quanto para venda. Por exemplo, você abriu uma posição para venda e a segunda para compra, e ambas não são lucrativas, ou uma est
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilitários
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Cópia Gato MT4) não é apenas um simples copiador local de operações; é uma estrutura completa de gestão de risco e execução, projetada para os desafios atuais do trading. Desde desafios de prop firms até a gestão de contas pessoais, adapta-se a cada situação com uma combinação de execução robusta, proteção de capital, configuração flexível e tratamento avançado das operações. O copiador funciona tanto no modo Master (emissor) quanto no modo Slave (receptor), sincr
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitários
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilitários
O Trade Panel é um assistente comercial multifuncional. A aplicação contém mais de 50 funções de negociação para negociação manual e permite automatizar a maioria das operações de negociação. Atenção, a aplicação não funciona no testador de estratégia. Antes de comprar, pode testar a versão de demonstração numa conta de demonstração. Versão de demonstração aqui . Instruções completas aqui . Comércio. Permite realizar operações de negociação com um clique: Abra as ordens e posições pendentes com
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilitários
O MT4 para Telegram Signal Provider é uma ferramenta fácil de usar e totalmente personalizável que permite o envio de sinais para o Telegram, transformando sua conta em um provedor de sinais. O formato das mensagens é totalmente personalizável! No entanto, para uso simples, você também pode optar por um modelo predefinido e habilitar ou desabilitar partes específicas da mensagem. [ Demonstração ]   [ Manual ] [ Versão MT5 ] [ Versão Discord ] [ Canal do Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Conf
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilitários
Veja instantaneamente o seu histórico de negociações fechadas por dia e semana, as suas negociações abertas atuais e a exposição forex num gráfico! Utilize o mapa de calor para identificar operações lucrativas e onde está o seu drawdown atual dentro do seu portfólio de negociação. Botões de fecho rápido Utilize os botões de fecho rápido para fechar todas as operações num único símbolo, fechar operações individuais por completo ou obter lucros ou perdas parciais com o clique de um botão. Chega
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilitários
Trade Copier Pro é uma ferramenta poderosa para copiar remotamente comércio entre multi-contas em diferentes locais mais internet. Esta é uma solução ideal para provedor de sinais, que querem compartilhar seu comércio com os outros no mundo todo em suas próprias regras. Um provedor pode copiar comércios de multi-receptores e um receptor pode obter comércio de multi-fornecedores também. Provedor e receptor pode gerenciar sua lista de parceiros com potência sistema de gestão de banco de dados buil
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilitários
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilitários
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilitários
Copiadora->Interação de interface conveniente e rápida, os usuários podem usá-la imediatamente       ->>>> Recomendado para uso em computadores Windows ou VPS Windows Características: Configurações de negociação de cópias diversificadas e personalizadas: 1. Diferentes modos de lote podem ser definidos para diferentes fontes de sinal 2. Diferentes fontes de sinal podem ser definidas para negociação de cópias direta e reversa 3. Os sinais podem ser definidos com comentários 4. Se deve calibrar o
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
Utilitários
Advanced trading tool: One click smart orders that execute under your conditions Developed by trader for trading community:  position size calculator (lot size), open position after price action, strategy builder, set and forget trading, mobile notifications Risk Management -  Risk percentage position size calculator, gain percentage, target risk reward ratio, spread and commissions are included in calculations 7 Advanced order types   - Set and forget trading with price action automation (OCO,
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilitários
Este rastreador permite que você identifique ativos que estão mais do que normalmente sobrecomprados (% de crescimento) ou sobrevendidos (% de queda) dentro de um período de tempo selecionado (período de tempo). O mercado é regido por lei, compre mais barato, venda mais caro, mas sem um scanner automático será muito difícil para você identificar moedas / ações que estão sobrecompradas ou sobrevendidas mais do que o normal, digamos, na semana atual, ou o hora atual ou mês. Pode haver dezenas ou
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilitários
Remote Trade Copier   is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both   local   and   remote   modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes a second.  In new version, in remote mode , the copy operation can be performed with a delay of milliseconds or zero . After purchase, ask how to activate it MT4 Version (Only Loc
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilitários
Telegram para MT4:   A solução definitiva para cópia de sinais Otimize suas negociações com   o Telegram para MT4   , o utilitário de última geração desenvolvido para copiar sinais de negociação diretamente de canais e chats do Telegram para sua plataforma MetaTrader 4 — sem a necessidade de DLLs. Esta solução robusta garante a execução perfeita de sinais com precisão incomparável e opções de personalização, economizando seu tempo e aumentando sua eficiência. [ Instructions and DEMO ] Principais
Take a Break
Eric Emmrich
5 (31)
Utilitários
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilitários
Trade Manager para ajudá-lo a entrar e sair rapidamente de negociações enquanto calcula automaticamente seu risco. Incluindo recursos para ajudar a evitar negociações excessivas, negociações de vingança e negociações emocionais. As negociações podem ser gerenciadas automaticamente e as métricas de desempenho da conta podem ser visualizadas em um gráfico. Esses recursos tornam este painel ideal para todos os traders manuais e ajudam a aprimorar a plataforma MetaTrader 4. Suporte multilíngue. Vers
Intelligent Copier Slave
Vashim Mazhar
Utilitários
This means now you can trade on multiple MetaTrader 4 accounts simultaneously, mirror the trades of any trading bot to your friends and family accounts (even if it is locked to your MT4 account number), create investment portfolios of many MT4 accounts, remove risk of unregulated Forex brokers, turn losing trading strategy into a winner and become an independent account manager immediately without the need to sign any contracts or opening expensive PAMM accounts with the broker. Reverse Trading
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
Utilitários
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT4 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 4 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. Ability to combine multiple accounts and MT4 and MT5 into a single dashboard. What It Does Automatically analyzes your MT4 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metric
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (25)
Utilitários
Este produto filtra todos os consultores especializados e gráficos manuais durante o horário das notícias, para que você não precise se preocupar com picos de preços repentinos que possam destruir suas configurações de negociação manuais ou negociações realizadas por outros consultores especializados. Este produto também vem com um sistema de gerenciamento de pedidos completo que pode lidar com suas posições abertas e ordens pendentes antes do lançamento de qualquer notícia. Depois de comprar o
EasyTrade MT4
Alain Verleyen
5 (1)
Utilitários
Easy Trade – Gestão de Operações Inteligente, Simples e Poderosa Easy Trade é a solução completa de gestão de operações para usuários do MetaTrader que desejam manter o risco sob controle e uma execução ultra suave. Desenvolvido do zero com base no feedback de traders reais, o Easy Trade facilita a execução, o monitoramento e a gestão de operações em vários símbolos – sem complicar o seu fluxo de trabalho. Seja você um scalper manual ou esteja gerenciando uma pequena carteira de setups, o Easy
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
4 (2)
Utilitários
EASY Insight AIO – A solução tudo-em-um para trading inteligente e sem esforço Visão geral Imagine analisar todo o mercado — Forex, Ouro, Cripto, Índices e até Ações — em segundos, sem precisar examinar gráficos manualmente, instalar indicadores ou lidar com configurações complicadas. EASY Insight AIO é sua ferramenta definitiva de exportação para trading com IA, pronta para usar. Ela oferece um panorama completo do mercado em um único arquivo CSV limpo — pronto para análise imediata no ChatGP
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilitários
Custom Alerts AIO: Monitoramento inteligente de múltiplos mercados – pronto para uso, sem configuração Visão geral Custom Alerts AIO é uma ferramenta avançada de varredura de mercado que funciona imediatamente após a instalação — sem necessidade de configurar indicadores adicionais. Inclui internamente todos os principais indicadores da Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), permitindo que você monitore facilmente todas as principais classes de ativos: Forex
NextGen Trade Manager AI
Bernhard Schweigert
Utilitários
Christmas Trading Special –50% OFF ! Advanced Trade Manager – The Ultimate All-in-One Solution for Faster, Smarter, and Safer Manual Trading. Transform your manual trading with NextGen Trade Manager AI – the professional on-chart panel that combines instant execution, visual trade planning, and powerful risk management into one intuitive tool. Execute orders, manage risk, and protect profits faster than ever before, all without leaving your chart. Perfect for all traders looking to enhance th
Risk Manager for MT4
Sergey Batudayev
4.6 (10)
Utilitários
O Expert Advisor Risk Manager para MT4 é um programa muito importante e, na minha opinião, necessário para todos os traders. Com este Expert Advisor você poderá controlar o risco em sua conta de negociação. O controle de risco e lucro pode ser realizado tanto em termos monetários quanto em termos percentuais. Para que o Expert Advisor funcione, basta anexá-lo ao gráfico de pares de moedas e definir os valores de risco aceitáveis ​​na moeda de depósito ou em % do saldo atual. Funções do consu
MT4 to Discord Signal Provider
Lukas Roth
5 (3)
Utilitários
O MT4 to Discord Signal Provider é uma ferramenta fácil de usar e totalmente personalizável, projetada para enviar sinais de negociação diretamente para o Discord. Esta ferramenta transforma sua conta de negociação em um provedor de sinais eficiente. Personalize os formatos de mensagens para se adequar ao seu estilo! Para facilitar o uso, selecione entre modelos pré-desenhados e escolha quais elementos da mensagem incluir ou excluir. [ Demo ] [ Manual ] [ Versão MT5 ] [ Versão Telegram ]  New: [
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
3.67 (6)
Utilitários
Copie sinais de qualquer canal do qual seja membro (incluindo privados e restritos) diretamente para o seu MT4.  Esta ferramenta foi projetada com o usuário em mente, oferecendo muitos recursos que você precisa para gerenciar e monitorar as negociações. Este produto é apresentado em uma interface gráfica fácil de usar e visualmente atraente. Personalize suas configurações e comece a usar o produto em minutos! Guia do Usuário + Demonstração  | Versão MT5 | Versão Discord Se você quiser experime
All in One Candlestick Pattern Scanner MT4
Amir Atif
5 (5)
Utilitários
Candlestick Pattern Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert system that checks all timeframes and currency pairs for different candlestick patterns that are formed in them. Scanner is integrated with support and resistance zones so you can check the candlestick patterns in the most important areas of the chart to find breakout and reversal patterns in the price chart. Download demo version   (works on M30,D1,W1 timeframes and 20 symbols of Market Watch window) Read the
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilitários
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
ManHedger MT4
Peter Mueller
5 (1)
Utilitários
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please   DON'T BUY   this product before   TESTING  and watching my video about it. Contact me for user support or bug reports, or if you want the MT5 version! MT5 Version I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own   Zone Recovery   strategy to capitalize on trending markets. Create   Grid   trading strategies, to profit from ranging markets. Place
Mais do autor
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitários
Trade Manager para ajudá-lo a entrar e sair rapidamente de negociações enquanto calcula automaticamente seu risco. Incluindo recursos para ajudar a evitar negociações excessivas, negociações de vingança e negociações emocionais. As negociações podem ser gerenciadas automaticamente e as métricas de desempenho da conta podem ser visualizadas em um gráfico. Esses recursos tornam este painel ideal para todos os traders manuais e ajudam a aprimorar a plataforma MetaTrader 5. Suporte multilíngue. Vers
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilitários
Copie os sinais de qualquer canal do qual você seja membro (incluindo privados e restritos) diretamente para o seu MT5.  Esta ferramenta foi projetada com o usuário em mente, oferecendo muitos recursos que você precisa para gerenciar e monitorar as negociações. Este produto é apresentado em uma interface gráfica fácil de usar e visualmente atraente. Personalize suas configurações e comece a usar o produto em minutos! Guia do usuário + Demo  | Versão MT4 | Versão Discord Se deseja experimentar
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilitários
Trade Manager para ajudá-lo a entrar e sair rapidamente de negociações enquanto calcula automaticamente seu risco. Incluindo recursos para ajudar a evitar negociações excessivas, negociações de vingança e negociações emocionais. As negociações podem ser gerenciadas automaticamente e as métricas de desempenho da conta podem ser visualizadas em um gráfico. Esses recursos tornam este painel ideal para todos os traders manuais e ajudam a aprimorar a plataforma MetaTrader 4. Suporte multilíngue. Vers
MT5 To Notion
Levi Dane Benjamin
5 (3)
Utilitários
Este programa permitirá que você exporte todas as suas negociações de sua conta MetaTrader diretamente para o Notion usando uma interface de usuário muito amigável. Versão MT4  |  Guia do Usuário + Demo Para começar, use o Guia do Usuário e baixe o Modelo do Notion. Se você deseja uma demonstração, por favor, vá para o Guia do Usuário. Não funciona no testador de estratégias! Principais Características Exporte todas as negociações de sua conta de negociação para o Notion Exporte negociações em a
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
3.67 (6)
Utilitários
Copie sinais de qualquer canal do qual seja membro (incluindo privados e restritos) diretamente para o seu MT4.  Esta ferramenta foi projetada com o usuário em mente, oferecendo muitos recursos que você precisa para gerenciar e monitorar as negociações. Este produto é apresentado em uma interface gráfica fácil de usar e visualmente atraente. Personalize suas configurações e comece a usar o produto em minutos! Guia do Usuário + Demonstração  | Versão MT5 | Versão Discord Se você quiser experime
Discord To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
3 (2)
Utilitários
Copie sinais de qualquer canal do qual seja membro ( sem a necessidade de um Token de Bot ou Permissões de Administrador ) diretamente para o seu MT5. Foi projetado com o usuário em mente, oferecendo muitos recursos de que você precisa Este produto é apresentado em uma interface gráfica fácil de usar e visualmente atraente. Personalize suas configurações e comece a usar o produto em minutos! Guia do Usuário + Demonstração  | Versão MT4 | Versão Telegram Se deseja experimentar uma demonstração,
MT5 To Telegram Copier
Levi Dane Benjamin
3 (2)
Utilitários
Envie sinais totalmente personalizáveis do MT5 para o Telegram e torne-se um Provedor de Sinais! Este produto é apresentado em uma interface gráfica fácil de usar e visualmente atraente. Personalize suas configurações e comece a usar o produto em questão de minutos! Guia do Usuário + Demonstração  | Versão MT4  | Versão Discord Se deseja experimentar uma demonstração, por favor consulte o Guia do Usuário. O Remetente de MT5 para o Telegram NÃO funciona no testador de estratégias. Recursos de M
Local Trade Clone MT5
Levi Dane Benjamin
Utilitários
Copy trades locally between MetaTrader terminals with a simple interface and professional risk controls. Use it to mirror trades across accounts, brokers, and platforms in any MT4/MT5 combination. Designed for reliability : supports trade updates such as breakeven, trailing stop, partial closes, and more. User Guide + Demo | MT4 Version Important notes Local Trade Copier MT5 does not work in the Strategy Tester. For a demo, please use the User Guide + Demo link above. To copy to MT4, you will n
MT4 To Discord Sender
Levi Dane Benjamin
3.67 (3)
Utilitários
Envie sinais totalmente personalizáveis do MT4 para o Discord e torne-se um provedor de sinais! Este produto é apresentado em uma interface gráfica fácil de usar e visualmente atraente. Personalize suas configurações e comece a usar o produto em minutos! Guia do Usuário + Demonstração  | Versão MT5  | Versão Telegram Se desejar testar uma demonstração, consulte o Guia do Usuário. O remetente de MT4 para Discord NÃO funciona no testador de estratégias. Recursos de MT4 para Discord Personalize
MT5 To Discord Sender
Levi Dane Benjamin
3.33 (3)
Utilitários
Envie sinais totalmente personalizáveis do MT5 para o Discord e torne-se um provedor de sinais! Este produto é apresentado em uma interface gráfica fácil de usar e visualmente atraente. Personalize suas configurações e comece a usar o produto em minutos! Guia do Usuário + Demo  | Versão MT4 |  Versão do Telegram Se quiser experimentar uma demonstração, vá para o Guia do Usuário. O remetente de MT5 para Discord NÃO funciona no testador de estratégias. Recursos do MT5 para Discord Personalize t
Discord To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
5 (1)
Utilitários
Copie sinais de qualquer canal do qual você seja membro (   sem a necessidade de um Token de Bot ou Permissões de Administrador  diretamente para o seu MT4. Foi projetado com o usuário em mente, oferecendo muitos recursos que você precisa Este produto é apresentado em uma interface gráfica fácil de usar e visualmente atraente. Personalize suas configurações e comece a usar o produto em minutos! Guia do Usuário + Demo  | Versão MT5 | Versão Telegram Se quiser experimentar uma demonstração, vá p
Indicator Alert
Levi Dane Benjamin
Utilitários
This powerful tool ensures you never miss important trading signals by providing instant Alerts whenever specific indicators generate signals. With its sleek and user-friendly interface, you can effortlessly stay on top of market opportunities. Once an alert is received, you have the flexibility to decide your next move, putting you in full control of your trading decisions. Does not work in the Strategy Tester! Indicator Alert Features Automatically get alerted when a chosen indicator produce
FREE
MT4 To Notion
Levi Dane Benjamin
5 (2)
Utilitários
Este programa permitirá que você exporte todas as suas operações da sua conta do MetaTrader diretamente para o Notion usando uma interface de usuário muito amigável.  Versão MT5  |  Guia do Usuário + Demo Para começar, por favor, use o Guia do Usuário e baixe o Modelo do Notion. Se você quiser uma demonstração, por favor, consulte o Guia do Usuário. Não funciona no testador de estratégia! Principais Características Exportar Todas as operações da sua conta de negociação para o seu Notion Exportar
Local Trade Clone MT4
Levi Dane Benjamin
Utilitários
Copy trades locally between MetaTrader terminals with a simple interface and strong risk controls. Mirror trades across accounts, brokers, and platforms in any MT4/MT5 combination. Designed for reliability : supports trade updates such as breakeven, trailing stop, partial closes, and more. User Guide + Demo | MT5 Version Important notes Local Trade Copier MT4 does not work in the Strategy Tester. For a demo, please use the User Guide + Demo link above. To copy to MT5, you will need to purchase
Revert Edge
Levi Dane Benjamin
2.8 (10)
Experts
Revert Edge es un algoritmo cuidadosamente diseñado y basado en más de 7 años de experiencia en operaciones en vivo. Su enfoque principal es el crecimiento lento y constante de la cuenta con énfasis en el rendimiento a largo plazo y no en ganancias rápidas, insostenibles y a corto plazo. El EA está desarrollado para operar con múltiples divisas, como AUDCAD, AUDNZD, AUDUSD, EURUSD, EURAUD y más. Utiliza una estrategia de reversión a la media y aprovecha los niveles de precios que son sensibles a
Trend Alpha
Levi Dane Benjamin
5 (1)
Experts
Trend Alpha is an automated Expert Advisor from the DaneTrades EA portfolio. It is built around a rules-based trend-following breakout approach using price action, with additional price-action filters designed to help qualify setups. The EA is multi-currency and commonly used on trend-driven instruments such as JPY pairs, NAS100, SP500, XAUUSD, and BTCUSD. It is designed for minimal configuration and a straightforward setup process. Trend Alpha can be used alongside other systems that trade dif
Trend Apex
Levi Dane Benjamin
Experts
Trend Apex is an automated, trend-following Expert Advisor from the DaneTrades portfolio. It is designed for traders who want a clear rules-based approach, structured risk controls, and minimal day-to-day interaction. The system focuses on trend conditions using MACD with additional price-action filters to help qualify entries and manage exits. Instruments it is commonly used on include major JPY pairs, NAS100, SP500, US30, and XAUUSD. Important notes Trading involves risk and results vary by br
Filtro:
Freddie Ervin
58
Freddie Ervin 2024.09.18 18:24 
 

Dane is very responsive to messages & quickly troubleshoots the issue at hand! The EA does what I need to & then some!

Tran Trung Phu
129
Tran Trung Phu 2024.08.27 06:20 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Levi Dane Benjamin
17372
Resposta do desenvolvedor Levi Dane Benjamin 2024.08.27 08:17
Hi, Thanks for the review. Send me a message and I'll try to help you
Mmdwh Ahmd Slyman Ahmd Mhmd
397
Mmdwh Ahmd Slyman Ahmd Mhmd 2024.06.15 21:40 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Kevin_alves
100
Kevin_alves 2024.05.29 13:38 
 

Amazing support from Levi, Levi has a quality product and very easy to use and setup! There is some negative comments above, but i have not experienced nothing as such, it has worked flawlessly for me! I will be buying more products from him very soon! Greetings!

Levi Dane Benjamin
17372
Resposta do desenvolvedor Levi Dane Benjamin 2024.05.29 16:32
Thanks Kevin, I'm glad you like it
Barbaros Bulent Kortarla
4629
Barbaros Bulent Kortarla 2024.03.19 11:13 
 

i stopped working not one time ....not reliable, and disturbed my channel.

Levi Dane Benjamin
17372
Resposta do desenvolvedor Levi Dane Benjamin 2024.03.19 11:15
Hi, If you are having issues please let me know i am happy to help. I haven't seen you reach out to me before saying you've had any problems
gussilvav
77
gussilvav 2024.02.13 03:56 
 

I just recently bought it but it doesnt works very good, it has a lot of delay and latency.

Levi Dane Benjamin
17372
Resposta do desenvolvedor Levi Dane Benjamin 2024.02.13 05:48
Hi, thanks for the feedback, I haven't experienced latency and delay so I would like to know what your expectations are. I'll reach out to you via message and see if I can make changes for you to change your review
Responder ao comentário