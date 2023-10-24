MT4 To Telegram Sender

3.5
Invia segnali completamente personalizzabili da MT4 a Telegram e diventa un fornitore di segnali! Questo prodotto è presentato in un'interfaccia grafica facile da usare e visivamente accattivante. Personalizza le tue impostazioni e inizia a utilizzare il prodotto in pochi minuti!

Guida utente + Demo | Versione MT5 | Versione Discord

Se desideri provare una demo, consulta la Guida utente.

L'invio da MT4 a Telegram NON funziona nel tester di strategia.


Caratteristiche di MT4 a Telegram

  • Personalizza completamente il segnale secondo le tue preferenze con numerose opzioni
  • Aggiungi i tuoi messaggi personalizzati prima o dopo il segnale. Possono essere tag, link, canali o qualsiasi altra cosa
  • Aggiungi, rimuovi, personalizza gli emoji nel segnale. Oppure puoi rimuoverli tutti.
  • Filtra gli scambi da inviare per Simbolo o Numero Magico
  • Escludi l'invio di simboli specifici
  • Escludi l'invio di numeri magici specifici
  • Personalizza i dettagli degli scambi da inviare con il segnale
  • Invia screenshot con i segnali
  • Personalizza i tipi di segnali da inviare
  • Invia rapporti giornalieri, settimanali, mensili e personalizzati sulle performance del segnale

Sono sempre pronto a migliorare il prodotto, quindi se hai delle funzionalità che desideri vedere, lascia un commento o mandami un messaggio.
Recensioni 6
Kevin_alves
100
Kevin_alves 2024.05.29 13:38 
 

Amazing support from Levi, Levi has a quality product and very easy to use and setup! There is some negative comments above, but i have not experienced nothing as such, it has worked flawlessly for me! I will be buying more products from him very soon! Greetings!

Freddie Ervin
58
Freddie Ervin 2024.09.18 18:24 
 

Dane is very responsive to messages & quickly troubleshoots the issue at hand! The EA does what I need to & then some!

Prodotti consigliati
Fast Manager
Nabil Oukhouma
Utilità
Fast Manager (MT4 Manager)   is a high-speed utility designed for traders who need rapid execution and automated trade management. Built to streamline manual trading, this EA provides on-chart buttons for instant Buy/Sell execution and "Close All" functions, while automatically handling risk management behind the scenes. MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/132502?source=Site+Profile+Seller Key Features: One-Click Trading Panel:   execute trades instantly using the on-chart Buy,
Waddah Attar Easy Positions Risk Management
Ahmad Waddah Attar
Utilità
Waddah Attar Easy Positions Risk Management This EA gives you a full ability to close one position or close all positions . Close buy or sell trades in any position . Close profit or loss position . by clicking on a command button on the chart with confirmation message . Show you  a full information about your positions like : count - lots - average price - points - profit -  profit % - used margin for this position and the risk percent . and also the scrolled table of trades that position has
Ultimate MultiPair Price Alert
I Kai Wu
Utilità
Download link for the sound files, it is to be placed in the MQL4 Sound Folder. https://www.mql5.com/en/blogs/post/762237 Simplify your trading with   Ultimate Price Alert , a lightweight and powerful utility tool designed for MetaTrader 4. This intuitive tool allows traders to set price alerts for all 28 major and cross forex pairs plus gold (XAUUSD) on a single chart, eliminating the need to open multiple charts and streamlining your workflow. Key Features: Multi-Pair Alerts on One Chart :
MT4 To Discord Sender
Levi Dane Benjamin
3.67 (3)
Utilità
Invia segnali completamente personalizzabili da MT4 a Discord e diventa un Fornitore di Segnali! Questo prodotto è presentato in un'interfaccia grafica facile da usare e visivamente attraente. Personalizza le tue impostazioni e inizia a utilizzare il prodotto in pochi minuti! Guida Utente + Demo  | Versione MT5  | Versione Telegram Se desideri provare una demo, consulta la Guida Utente. Il trasmettitore da MT4 a Discord NON funziona nel tester di strategia. Caratteristiche da MT4 a Discord Pe
Rabihfx Trade Manager
Rabih Abdallah
Utilità
Introducing RabihFx Trade Manager New vesrion 2022 Update at 15/11/2022 and 100 activations now Rabihfx Trade Manager V2 is here with added Features click here Rabihfx Trade Manager is a trading utility tool (EA) allow you to place 3 orders with 3 take profit levels with custom  lot size for each trade with a stop loss  If your signal provider give you 3 take profit levels and a stop loss you will place these levels in  rabihfx trade manager with custom lot size for each level  and you choose
DataGrabber
Matous Bartl
Utilità
DataGrabber The database creator DataGrabber store selected instrument history to .csv files. It's purpose is to automatically create extensive history database. DataGrabber is added to the selected instrument chart window as an indicator. It periodically check presence of bar data on the server and presence of .csv files on client PC (local database). If missing files detected in local database, it's created, filled with data and added to the database. Range of bar history in days beeing ch
AW Metatrader to Telegram
AW Trading Software Limited
Utilità
Un sistema automatizzato per l'invio di notifiche in modo che nessuno dei tuoi abbonati perda i tuoi eventi di trading dal tuo terminale di trading. Un'utilità che invia notifiche al messenger di Telegram su qualsiasi operazione di trading sul tuo account. Istruzioni passo passo per collegare l'utility a un canale in Telegram ->   QUI   / MT5 ->   QUI vantaggi: Installazione semplice e istruzioni dettagliate, Possibilità di inviare screenshot regolabili, Testo di notifica personalizzabile trami
Close all button and by percent
Mas Khairul Araaf
3 (1)
Utilità
This tool working You can buy or sell from the button of this tool, the lot size can be filled manually, as for the close all buy button to end all buy positions, close all sell button to end all sell positions, Close All profit button to end  All  profit position, Close All Loss button to end all loss position, Delete Pending button to delete all Pending order, close all orders to end all orders. The variable, you can use close all percent for close all orders when profit in percent, if close
RiskManager
Roman Zhitnik
5 (4)
Utilità
The Expert Advisor is a risk manager helping users to control their trading. In the settings, it is possible to specify the parameters at which the risk manager force closes the opened trades and closes the terminal as well, if it is needed to prevent opening trades on emotions, which do not correspond to the trading strategy. Risk Manager settings Check limit to close - check the equity limit Limit to close (account currency)   - equity limit that is checked when  Check limit to close is activ
FastMove
Adrian Ferreyra
Utilità
FastMove is a panel with 5 buttons, a notification area and a text entry. Its goal is to enable quick and simple execution. Buttons: MOVE - Move the interface BUY - Start of buy process SELL - Start of sell process L - Select quantity of lots % - Select quantity of percent of balance Keyboard inputs ' ESC ' - Cancels the operation or return to the previous stage. ' F ' - Lock or unlock interface to prevent accidental executions. M - Move the interface. P - Exchange between pending orders or mark
MultiCharts Symbols Changer MT4 Lite
Fabrizio Malavasi
3 (2)
Utilità
This utility can compare simultaneously time frames of different instruments and keep under control   the nine major time frames  of an instrument. It is composed by two changers, a crosshair and some additional components : the  multicharts time frames changer   is designed to  compare  simultaneously  up to thirty time frames  of different symbols with the  keyboard or the button the multicharts symbols changer can  link up to nine charts and control simultaneously the nine major time frame b
Support Or Resistance Alert Broken MT4
Jhojan Alberto Tobon Monsalve
Utilità
"Support or Resistance Alert Broken" is a simple and very intuitive tool that allows you to create or eliminate horizontal and trend supports and / or resistances with a simple click. When the support or resistance line is broken by the closing price at the end of the current candle, the "Support or Resistance Alert Broken" tool will send an alert with sound, as well as a notification to the MT4 or MT5 mobile application. This tool can send alerts from multiple pairs at the same time. Utility
One Click Trader Real
Andrzej Pierz
Utilità
One Click Trader is a tool designed for MetaTrader 4 platform, which enables you to take your trading to the next level. It enables you to open, manage and close your trades in simple an efficient way by just one click of your mouse button. Up arrow minimizes the OCT panel Down arrow maximizes the OCT panel Right arrow displays the next panel with additional features Left arrow hides the panel with additional features Red SELL button enables you to open short market orders Red SELL STOP button e
TimeLS Close Positions MT4
Kaloyan Ivanov
Utilità
Utility TimeLs Close Positions è uno strumento per gestire e automatizzare la chiusura delle posizioni in MetaTrader 5. Consente un controllo flessibile su quando e come chiudere le posizioni aperte, in base a orario, simbolo, direzione, magic number e commento. Puoi disattivare il trading in determinati giorni della settimana Puoi impostare un orario specifico per chiudere tutte le posizioni aperte Puoi filtrare la chiusura per simbolo, direzione (Buy/Sell), magic number o commento Puoi program
Partial Close MT4
Ahmed Alaoui Chrifi
Utilità
This is a very simple, and easy-to-use Trade Manager with features like   Auto Partial Close, Auto Stop-loss, Breakeven. EA  closes a profitable position in partial closes when the price moves first in the direction of profits, and then comes back. EA monitors the position. If the price moves in the direction of profits, then ea establish the first level of rollback price at a distance. If the price continues to move in the direction of profits, this level of profit continues modifying this lev
Virtual Exchange Reserve Equity Monitor
Kevin Peter Abate
Utilità
Virtual Exchange Reserve Equity Monitor In an environment where exchanges offer increasingly high leverage ratios, it is all the more important for traders to tightly regulate their level of equity .  This software is designed to be run in the background on any virtual private server that can run Meta Trader 4/5.  It implements basic equity control functions ahead of the broker---allowing users to set their own equity trailing stop, an equity limit to lock-in a certain profit margin, and a unive
FREE
One lick close all
Jun Xiao
Utilità
This tool can help you close all open orders with one click, just click "Close all". If you only want to close the profitable orders, click the "Close profitable" button. After clicking, all the floating orders will be closed. All orders will be liquidated; if you only want to close the orders with floating losses, click the "Close losable" button. After clicking, all orders with floating losses will be liquidated.
Health Check
Dua Yong Rew
Utilità
Send periodic (Health Check) notification from your MT4 terminal to your mobile phone to be sure that your MT4 terminal is still running. When you did not receive the notification, it means that your terminal is unavailable. Optional information like Account Equity and Trading Pairs are also available. Notification Period - 1 Hour, 2 Hours, 4 Hours, 8 Hours, 12 Hours, 24 Hours Attach EA to any H1 chart
Master Close via Telegram for MT4
Tuan Nghia Phan
Utilità
Master Close via Telegram can help you perform some management tasks on MT4/MT5 remotely via your Telegram by one click, easy to set up & use. Demo here (see more Master Notify   Master Control  ) ************************************************************************************ LIST OF COMMANDS: info_acc -  Get account info info_pen -   Get pending orders details info_pos -   Get positions details info_pos_sum -   Get positions summary close_pen -   Delete all pending orders close_pos_all -
Chart State Saver for MT4
ALEKSANDR SHUKALOVICH
Utilità
Chart State Saver for MT4 is utility which helps to save states of all your charts even if they will be closed. And then all saved charts' states can be easily loaded back to charts. It stores templates for each particular currency pair and automatically applies them to charts once they will be opened at next time. Also they can be applied to the charts by your own needs. Thus you can close any chart at your MT4 without scaring to lose chart's data like drawls, messages, chart styling and so on
Trade History Exporter Pro
Florian Riedrich
Utilità
Every trader is watching over his account over and over.... trying to anlayse every system he or she has. With this tool you are able to  export your complete history of every account export withdrawls / deposits / rebates to a separate file export account status with balance / equity / current drawdown recalculate micro to standard lots / profits ...  export decimal by "." or ","  combine a series of Magic Numbers to one unique Magic Number   filter to ignore OrderComments.
DepoControl
Evgeniy Zhdan
Utilità
DepoControl – Full Control Over the Deposit Closers   Expert Advisor controls the overall account status and closes ALL market orders on the account when certain conditions occur. The trading robot closes ALL orders on the account in the following cases (by profit): Close ALL orders by a total profit on the account   in monetary terms . For example, suppose that the settings specify that   positions should be closed when profit of 100 is reached. In this case, the Expert Advisor closes all mark
Virtual KillerTrade
Antonis Michos
5 (12)
Utilità
-40% OFF Telegram Group: Find the link in my profile or contact me Welcome. Virtual Killer Trade is an exceptional EA which : Guides you WHEN to open the FIRST trade. After that an intelligent system starts to manage that trade and you do not have to worry when to close it neither when you must open a second or third etc one !!! Attach the EA, wait for the signal,open the trade and then go to sleep !!! FOR more experienced traders,you do not have to wait for a signal.Open the first tra
MagicExcel
Alessandro Brunelli
Utilità
MagicExcel will allow you to extrapolate, from your trades, reports split down by Expert Advisor. The generated reports allow you to quickly compare statistics of trades data from different Expert Advisors, different symbols and also the behavior of an Expert Advisor against different symbols. Additionally, if selected, a report will be created that shows the behavior of the Expert Advisor over time. This is a very useful tool for a trader who works with many Expert Advisors at the same time. R
Telegram ChartSnap
Kin Hang Tan
Utilità
Telegram ChartSnap is an utility tool to bridge your MetaTrader 4 activities to your Telegram chat/group/channel. It will screen shot your MetaTrader 4 chart and send it to your dedicated Telegram chat/group/channel through a Telegram bot. The whole process will keep repeating based on a time cycle that predetermined by the user. It is a convenient tool for those who like to get access to their favorite system/dashboard that only available at MetaTrader Desktop. Beside that, trader can easily s
Hedge Trader
Mohamed Amine Talbi
Utilità
Hedge Trader is a panel that helps traders who use the hedging strategy in their trading. The panel style in simple and intuitive, and have the necessary shortcuts a fast trader would need for fast order execution. Features: - Auto double the lot after executing an order. The user only specifies the initial order, then the panel will automatically double the lot after an order execution. - Using basket for auto closing all orders on a predefined floating profit (with the possibility to turn it
Telegram Forwarder II
Yaser Sabbaghi
5 (2)
Utilità
Telegram Forwarder can forward all activities related to trades and position taking as a signal to Telegram messenger. It can also forward indicators' alert to Telegram if you modify indicator code (I can do it for you too) to hand over alerts to Telegram Forwarder. This EA is intended for business and professional usage. You can introduce your own Telegram bot and customize water mark in screenshots. Telegram forwarder is able to forward signals for "new order", "modification of order", "Pendin
Chart Button
Chantal Sala
Utilità
Chart Button is a very useful indicator that allows you to navigate all charts with a simple click. This tool has been designed to work both vertically and horizontally. The particularity of this navigator is that you can change more charts simultaneously setting the input value. This tool will give you the ability to optimize your navigation and speed up all your analyzes. Input Values Direction (the direction of symbols buttons) Horizontal Vertical 32 SYMBOLS Forex_Suffix_Symbols (add Forex S
Forward Alert To Telegram
Trinh Dat
4.73 (11)
Utilità
The Expert Advisor will help you forward all pop-up alert with screenshot from  MetaTrader 4 to Telegram channel/ group, also forward all notifications to Telegram. Parameters  -  Telegram Bot Token - create bot on Telegram and get token.  -  Telegram Chat ID  - input your Telegram user ID,  group / channel ID  -  Forward Alert - default true, to forward alert.  -  Send message as caption of Screenshot - default false, set true to send message below Screenshot  How to setup and guide  - Telegram
Liquidation panel
Li Peng Fang
Utilità
This is a panel dedicated to closing positions. In trading, we often have the need to close all current orders, or close the positions by category. But sometimes the type of order, the quantity of the order, and the messiness of the order make it difficult for us to sort out in a short time. And trading opportunities are fleeting, and in just a few seconds, there may be uncertain results. So we need a small tool specifically for closing positions. You can close long positions, short positio
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilità
Benvenuto a Trade Manager EA, lo strumento definitivo per la gestione del rischio , progettato per rendere il trading più intuitivo, preciso ed efficiente. Non è solo uno strumento per l'esecuzione degli ordini, ma una soluzione completa per la pianificazione delle operazioni, la gestione delle posizioni e il controllo del rischio. Che tu sia un principiante, un trader avanzato o uno scalper che necessita di esecuzioni rapide, Trade Manager EA si adatta alle tue esigenze, offrendo flessibilità s
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilità
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gatto MT4) non è solo un semplice copiatore locale di operazioni; è un quadro completo di gestione del rischio ed esecuzione, progettato per le sfide del trading moderno. Dai challenge delle prop firm alla gestione dei conti personali, si adatta a ogni situazione grazie a una combinazione di esecuzione robusta, protezione del capitale, configurazione flessibile e gestione avanzata delle operazioni. Il copiatore funziona sia in modalità Master (mittente) che
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilità
Strumento di supporto al trading: questo tipo di strumento di supporto al trading ti aiuterà a calcolare la media delle tue posizioni precedentemente non redditizie utilizzando due tecniche: media standard copertura con successiva apertura di posizioni in base all'andamento L'utility permette   di gestire contemporaneamente diverse posizioni aperte in direzioni diverse, sia per l'acquisto che per la vendita. Ad esempio, se hai aperto una posizione per la vendita e la seconda per l'acquisto, entr
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilità
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilità
Visualizza immediatamente la cronologia delle tue operazioni chiuse per giorno e settimana, le tue operazioni aperte correnti e l'esposizione forex su un grafico! Utilizza la mappa di calore per identificare le operazioni redditizie e dove si trova il tuo drawdown attuale all'interno del tuo portafoglio di trading. Pulsanti di chiusura rapida Utilizza i pulsanti di chiusura rapida per chiudere ogni operazione su un singolo simbolo, chiudere singole operazioni per intero o ottenere profitti o p
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilità
Trade Panel è un assistente commerciale multifunzionale. L'applicazione contiene più di 50 funzioni di trading per il trading manuale e consente di automatizzare la maggior parte delle operazioni di trading. Attenzione, l'applicazione non funziona nel tester di strategia. Prima dell'acquisto, puoi testare la versione demo su un conto demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Commercio. Ti consente di eseguire operazioni di trading con un clic: Apri ordini e posizioni pendenti con calco
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilità
Remote Trade Copier   is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both   local   and   remote   modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes a second.  In new version, in remote mode , the copy operation can be performed with a delay of milliseconds or zero . After purchase, ask how to activate it MT4 Version (Only Loc
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilità
Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be able to receive t
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilità
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilità
Il MT4 to Telegram Signal Provider è uno strumento facile da usare e completamente personalizzabile che consente l'invio di segnali a Telegram, trasformando il tuo account in un fornitore di segnali. Il formato dei messaggi è completamente personalizzabile! Tuttavia, per un uso semplice, puoi anche optare per un modello predefinito e abilitare o disabilitare parti specifiche del messaggio. [ Dimostrativo ]  [ Manuale ] [ Versione MT5 ] [ Versione Discord ] [ Canale Telegram ]  New: [ Telegram To
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilità
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilità
Copiatrice->Interazione dell'interfaccia comoda e veloce, gli utenti possono utilizzarla subito       ->>>> Si consiglia di utilizzarlo su computer Windows o VPS Windows Caratteristiche: Impostazioni di copy trading diversificate e personalizzate: 1. È possibile impostare diverse modalità di lotto per diverse fonti di segnale 2. È possibile impostare diverse fonti di segnale per il copy trading forward e reverse 3. I segnali possono essere impostati con commenti 4. Se calibrare il lotto in base
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
Utilità
Advanced trading tool: One click smart orders that execute under your conditions Developed by trader for trading community:  position size calculator (lot size), open position after price action, strategy builder, set and forget trading, mobile notifications Risk Management -  Risk percentage position size calculator, gain percentage, target risk reward ratio, spread and commissions are included in calculations 7 Advanced order types   - Set and forget trading with price action automation (OCO,
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilità
Questo screener consente di identificare le risorse che sono più del solito ipercomprate (% di aumento) o ipervendute (% di caduta) entro un periodo di tempo selezionato (intervallo di tempo). Il mercato è regolato dalla legge, compra a meno, vendi di più, ma senza uno scanner automatico sarà molto difficile per te identificare valute/azioni che sono in ipercomprato o ipervenduto più del solito, diciamo, entro la settimana in corso, o l'attuale ora o mese. Possono essere decine o centinaia di s
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilità
Da Telegram a MT4: la soluzione definitiva per la copia del segnale Semplifica il tuo trading con   Telegram su MT4   , l'utility all'avanguardia progettata per copiare i segnali di trading direttamente dai canali e dalle chat di Telegram sulla tua piattaforma MetaTrader 4, senza bisogno di DLL. Questa soluzione affidabile garantisce un'esecuzione impeccabile dei segnali con una precisione e opzioni di personalizzazione senza pari, risparmiando tempo e aumentando la tua efficienza. [ Instruction
Take a Break
Eric Emmrich
5 (31)
Utilità
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilità
Trade Manager per aiutarti a entrare e uscire rapidamente dalle operazioni calcolando automaticamente il tuo rischio. Incluse funzionalità che ti aiutano a prevenire l'eccessivo trading, il vendetta trading e il trading emotivo. Le operazioni possono essere gestite automaticamente e i parametri di performance del conto possono essere visualizzati in un grafico. Queste caratteristiche rendono questo pannello ideale per tutti i trader manuali e aiuta a migliorare la piattaforma MetaTrader 4. Suppo
Intelligent Copier Slave
Vashim Mazhar
Utilità
This means now you can trade on multiple MetaTrader 4 accounts simultaneously, mirror the trades of any trading bot to your friends and family accounts (even if it is locked to your MT4 account number), create investment portfolios of many MT4 accounts, remove risk of unregulated Forex brokers, turn losing trading strategy into a winner and become an independent account manager immediately without the need to sign any contracts or opening expensive PAMM accounts with the broker. Reverse Trading
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
Utilità
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT4 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 4 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. Ability to combine multiple accounts and MT4 and MT5 into a single dashboard. What It Does Automatically analyzes your MT4 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metric
Click and Go Trade Manager
Victor Christiaanse
5 (8)
Utilità
Click and Go Trade Manager, the ultimate solution for seamless trading execution. With a simple click on the chart, you can effortlessly define your stop loss, entry price, and target levels. No more hassle of inputting values manually - it's made incredibly intuitive and easy. Embedded risk management is a key feature of our Trade Manager. We understand the importance of protecting your investments, which is why the Click and Go Trade Manager incorporates risk management. When placing orders,
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (25)
Utilità
Questo prodotto filtra tutti gli esperti consulenti e i grafici manuali durante il periodo delle notizie, così non dovrai preoccuparti di improvvisi picchi di prezzo che potrebbero distruggere le tue impostazioni di trading manuali o le negoziazioni effettuate da altri esperti consulenti. Questo prodotto viene fornito anche con un sistema completo di gestione degli ordini che può gestire le tue posizioni aperte e gli ordini in sospeso prima della pubblicazione di qualsiasi notizia. Una volta che
EasyTrade MT4
Alain Verleyen
5 (1)
Utilità
Easy Trade – Gestione Operativa Intelligente, Semplice e Potente Easy Trade è la soluzione tutto-in-uno per la gestione delle operazioni su MetaTrader, ideale per chi desidera mantenere il rischio sotto controllo e garantire un’esecuzione fluida. Progettato da zero con il feedback reale dei trader, Easy Trade rende semplice eseguire, monitorare e gestire operazioni su più simboli – senza complicare il tuo flusso di lavoro. Che tu faccia scalping manuale o gestisca un piccolo portafoglio di str
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
4 (2)
Utilità
EASY Insight AIO – La soluzione all-in-one per un trading intelligente e senza sforzo Panoramica Immagina di poter analizzare l’intero mercato — Forex, Oro, Cripto, Indici e persino Azioni — in pochi secondi, senza dover controllare manualmente i grafici, installare indicatori o affrontare configurazioni complicate. EASY Insight AIO è il tuo strumento definitivo di esportazione per il trading alimentato dall’IA, pronto all’uso. Offre una panoramica completa del mercato in un unico file CSV pul
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilità
Custom Alerts AIO: Monitora tutti i mercati — senza alcuna configurazione Panoramica Custom Alerts AIO è una soluzione di monitoraggio dei mercati pronta all’uso che non richiede alcuna configurazione. Tutti gli indicatori necessari — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — sono integrati internamente. Non vengono mostrati grafici, rendendolo ideale per generare alert in tempo reale in modo discreto ed efficiente. Supporta tutte le classi di asset offerte dal tuo broker: Forex,
NextGen Trade Manager AI
Bernhard Schweigert
Utilità
Christmas Trading Special –50% OFF ! Advanced Trade Manager – The Ultimate All-in-One Solution for Faster, Smarter, and Safer Manual Trading. Transform your manual trading with NextGen Trade Manager AI – the professional on-chart panel that combines instant execution, visual trade planning, and powerful risk management into one intuitive tool. Execute orders, manage risk, and protect profits faster than ever before, all without leaving your chart. Perfect for all traders looking to enhance th
Risk Manager for MT4
Sergey Batudayev
4.6 (10)
Utilità
Expert Advisor Risk Manager per MT4 è un programma molto importante e secondo me necessario per ogni trader. Con questo Expert Advisor sarai in grado di controllare il rischio nel tuo conto di trading. Il controllo del rischio e del profitto può essere effettuato sia in termini monetari che in termini percentuali. Affinché l'Expert Advisor funzioni, è sufficiente allegarlo al grafico della coppia di valute e impostare i valori di rischio accettabili nella valuta del deposito o in % del saldo
MT4 to Discord Signal Provider
Lukas Roth
5 (3)
Utilità
Il MT4 to Discord Signal Provider è uno strumento facile da usare e completamente personalizzabile, progettato per inviare segnali di trading direttamente a Discord. Questo strumento trasforma il tuo account di trading in un efficiente fornitore di segnali. Personalizza i formati dei messaggi secondo il tuo stile! Per facilitarne l'uso, seleziona tra i modelli pre-progettati e scegli quali elementi del messaggio includere o escludere. [ Demo ] [ Manuale ] [ Versione MT5 ] [ Versione Telegram ] 
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.2 (5)
Utilità
Copia i segnali da qualsiasi canale di cui sei membro (inclusi quelli privati e restrittivi) direttamente sul tuo MT4.  Questo strumento è stato progettato con l'utente in mente offrendo molte funzionalità necessarie per gestire e monitorare le negoziazioni. Questo prodotto è presentato in un'interfaccia grafica facile da usare e visivamente attraente. Personalizza le tue impostazioni e inizia a utilizzare il prodotto in pochi minuti! Guida dell'utente + Demo  | Versione MT5 | Versione Discord
All in One Candlestick Pattern Scanner MT4
Amir Atif
5 (5)
Utilità
Candlestick Pattern Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert system that checks all timeframes and currency pairs for different candlestick patterns that are formed in them. Scanner is integrated with support and resistance zones so you can check the candlestick patterns in the most important areas of the chart to find breakout and reversal patterns in the price chart. Download demo version   (works on M30,D1,W1 timeframes and 20 symbols of Market Watch window) Read the
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilità
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Altri dall’autore
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilità
Trade Manager per aiutarti a entrare e uscire rapidamente dalle operazioni calcolando automaticamente il tuo rischio. Incluse funzionalità che ti aiutano a prevenire l'eccessivo trading, il vendetta trading e il trading emotivo. Le operazioni possono essere gestite automaticamente e i parametri di performance del conto possono essere visualizzati in un grafico. Queste caratteristiche rendono questo pannello ideale per tutti i trader manuali e aiuta a migliorare la piattaforma MetaTrader 5. Suppo
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilità
Copia i segnali da qualsiasi canale di cui sei membro (compresi quelli privati e ristretti) direttamente sul tuo MT5.  Questo strumento è stato progettato con l'utente in mente offrendo molte funzionalità necessarie per gestire e monitorare gli scambi. Questo prodotto è presentato in un'interfaccia grafica facile da usare e visivamente accattivante. Personalizza le tue impostazioni e inizia ad utilizzare il prodotto in pochi minuti! Guida per l'utente + Demo  | Versione MT4 | Versione Discord
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilità
Trade Manager per aiutarti a entrare e uscire rapidamente dalle operazioni calcolando automaticamente il tuo rischio. Incluse funzionalità che ti aiutano a prevenire l'eccessivo trading, il vendetta trading e il trading emotivo. Le operazioni possono essere gestite automaticamente e i parametri di performance del conto possono essere visualizzati in un grafico. Queste caratteristiche rendono questo pannello ideale per tutti i trader manuali e aiuta a migliorare la piattaforma MetaTrader 4. Suppo
MT5 To Notion
Levi Dane Benjamin
5 (3)
Utilità
Questo programma ti permetterà di esportare tutti i tuoi scambi dal tuo account MetaTrader direttamente in Notion usando un'interfaccia utente molto amichevole.  Versione MT4  |  Guida dell'utente + Demo Per iniziare, utilizza la Guida dell'utente e scarica il Modello Notion. Se desideri una demo, consulta la Guida dell'utente. Non funziona nel tester di strategia! Funzionalità principali Esporta tutti gli scambi dal tuo account di trading nel tuo Notion Esporta gli scambi in corso e gli ordini
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.2 (5)
Utilità
Copia i segnali da qualsiasi canale di cui sei membro (inclusi quelli privati e restrittivi) direttamente sul tuo MT4.  Questo strumento è stato progettato con l'utente in mente offrendo molte funzionalità necessarie per gestire e monitorare le negoziazioni. Questo prodotto è presentato in un'interfaccia grafica facile da usare e visivamente attraente. Personalizza le tue impostazioni e inizia a utilizzare il prodotto in pochi minuti! Guida dell'utente + Demo  | Versione MT5 | Versione Discord
Discord To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
3 (2)
Utilità
Copia i segnali da qualsiasi canale di cui sei membro ( senza la necessità di un token bot o autorizzazioni di amministratore ) direttamente sul tuo MT5. È stato progettato con l'utente in mente, offrendo molte delle funzionalità di cui hai bisogno Questo prodotto è presentato in un'interfaccia grafica facile da usare e visivamente attraente. Personalizza le tue impostazioni e inizia a utilizzare il prodotto in pochi minuti! Guida dell'utente + Demo  | Versione MT4 | Versione Telegram Se desid
MT5 To Telegram Copier
Levi Dane Benjamin
3 (2)
Utilità
Invia segnali completamente personalizzabili da MT5 a Telegram e diventa un fornitore di segnali! Questo prodotto è presentato in un'interfaccia grafica facile da usare e visivamente attraente. Personalizza le tue impostazioni e inizia a utilizzare il prodotto in pochi minuti! Guida dell'utente + Demo  | Versione MT4  | Versione Discord Se desideri provare una demo, consulta la Guida dell'utente. Il mittente di MT5 a Telegram NON funziona nel tester di strategia. Funzionalità di MT5 a Telegram
Local Trade Clone MT5
Levi Dane Benjamin
Utilità
Copy trades locally between MetaTrader terminals with a simple interface and professional risk controls. Use it to mirror trades across accounts, brokers, and platforms in any MT4/MT5 combination. Designed for reliability : supports trade updates such as breakeven, trailing stop, partial closes, and more. User Guide + Demo | MT4 Version Important notes Local Trade Copier MT5 does not work in the Strategy Tester. For a demo, please use the User Guide + Demo link above. To copy to MT4, you will n
MT4 To Discord Sender
Levi Dane Benjamin
3.67 (3)
Utilità
Invia segnali completamente personalizzabili da MT4 a Discord e diventa un Fornitore di Segnali! Questo prodotto è presentato in un'interfaccia grafica facile da usare e visivamente attraente. Personalizza le tue impostazioni e inizia a utilizzare il prodotto in pochi minuti! Guida Utente + Demo  | Versione MT5  | Versione Telegram Se desideri provare una demo, consulta la Guida Utente. Il trasmettitore da MT4 a Discord NON funziona nel tester di strategia. Caratteristiche da MT4 a Discord Pe
MT5 To Discord Sender
Levi Dane Benjamin
3.33 (3)
Utilità
Invia segnali completamente personalizzabili da MT5 a Discord e diventa un fornitore di segnali! Questo prodotto è presentato in un'interfaccia grafica facile da usare e visivamente attraente. Personalizza le tue impostazioni e inizia a utilizzare il prodotto in pochi minuti! Guida dell'utente + Demo  | Versione MT4 |  Versione Telegram Se vuoi provare una demo, consulta la guida dell'utente. L'invio da MT5 a Discord NON funziona nel tester di strategia. Caratteristiche da MT5 a Discord Perso
Discord To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
5 (1)
Utilità
Copia i segnali da qualsiasi canale di cui sei membro (   senza la necessità di un Token Bot o Permessi di Amministratore  direttamente nel tuo MT4. È stato progettato con l'utente in mente offrendo molte delle funzionalità di cui hai bisogno Questo prodotto è presentato in un'interfaccia grafica facile da usare e visivamente attraente. Personalizza le tue impostazioni e inizia ad utilizzare il prodotto in pochi minuti! Guida Utente + Demo  | Versione MT5 | Versione Telegram Se desideri provar
Indicator Alert
Levi Dane Benjamin
Utilità
This powerful tool ensures you never miss important trading signals by providing instant Alerts whenever specific indicators generate signals. With its sleek and user-friendly interface, you can effortlessly stay on top of market opportunities. Once an alert is received, you have the flexibility to decide your next move, putting you in full control of your trading decisions. Does not work in the Strategy Tester! Indicator Alert Features Automatically get alerted when a chosen indicator produce
FREE
MT4 To Notion
Levi Dane Benjamin
5 (2)
Utilità
Questo programma ti permetterà di esportare tutte le tue operazioni dal tuo account MetaTrader direttamente in Notion utilizzando un'interfaccia utente molto amichevole.  Versione MT5  |  Guida per l'utente + Demo Per iniziare, utilizza la Guida per l'utente e scarica il Modello di Notion. Se desideri una demo, consulta la Guida per l'utente. Non funziona nel tester di strategia! Principali Caratteristiche Esporta tutte le operazioni dal tuo conto di trading nel tuo Notion Esporta le operazioni
Local Trade Clone MT4
Levi Dane Benjamin
Utilità
Copy trades locally between MetaTrader terminals with a simple interface and strong risk controls. Mirror trades across accounts, brokers, and platforms in any MT4/MT5 combination. Designed for reliability : supports trade updates such as breakeven, trailing stop, partial closes, and more. User Guide + Demo | MT5 Version Important notes Local Trade Copier MT4 does not work in the Strategy Tester. For a demo, please use the User Guide + Demo link above. To copy to MT5, you will need to purchase
Revert Edge
Levi Dane Benjamin
2.8 (10)
Experts
Revert Edge è un algoritmo attentamente elaborato basato su oltre 7 anni di esperienza di trading live. Il suo obiettivo principale è la crescita lenta e costante dell'account con un'enfasi sulle prestazioni a lungo termine e non sui guadagni rapidi, insostenibili e a breve termine. L'EA è sviluppato per negoziare più valute come AUDCAD, AUDNZD, AUDUSD, EURUSD, EURAUD e altro ancora! Utilizza una strategia di mean reversion e sfrutta i livelli di prezzo che sono sensibili a un qualche tipo di re
Trend Alpha
Levi Dane Benjamin
5 (1)
Experts
Trend Alpha is an automated Expert Advisor from the DaneTrades EA portfolio. It is built around a rules-based trend-following breakout approach using price action, with additional price-action filters designed to help qualify setups. The EA is multi-currency and commonly used on trend-driven instruments such as JPY pairs, NAS100, SP500, XAUUSD, and BTCUSD. It is designed for minimal configuration and a straightforward setup process. Trend Alpha can be used alongside other systems that trade dif
Trend Apex
Levi Dane Benjamin
Experts
Trend Apex is an automated, trend-following Expert Advisor from the DaneTrades portfolio. It is designed for traders who want a clear rules-based approach, structured risk controls, and minimal day-to-day interaction. The system focuses on trend conditions using MACD with additional price-action filters to help qualify entries and manage exits. Instruments it is commonly used on include major JPY pairs, NAS100, SP500, US30, and XAUUSD. Important notes Trading involves risk and results vary by br
Filtro:
Freddie Ervin
58
Freddie Ervin 2024.09.18 18:24 
 

Dane is very responsive to messages & quickly troubleshoots the issue at hand! The EA does what I need to & then some!

Tran Trung Phu
129
Tran Trung Phu 2024.08.27 06:20 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Levi Dane Benjamin
17371
Risposta dello sviluppatore Levi Dane Benjamin 2024.08.27 08:17
Hi, Thanks for the review. Send me a message and I'll try to help you
Mmdwh Ahmd Slyman Ahmd Mhmd
397
Mmdwh Ahmd Slyman Ahmd Mhmd 2024.06.15 21:40 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Kevin_alves
100
Kevin_alves 2024.05.29 13:38 
 

Amazing support from Levi, Levi has a quality product and very easy to use and setup! There is some negative comments above, but i have not experienced nothing as such, it has worked flawlessly for me! I will be buying more products from him very soon! Greetings!

Levi Dane Benjamin
17371
Risposta dello sviluppatore Levi Dane Benjamin 2024.05.29 16:32
Thanks Kevin, I'm glad you like it
Barbaros Bulent Kortarla
4628
Barbaros Bulent Kortarla 2024.03.19 11:13 
 

i stopped working not one time ....not reliable, and disturbed my channel.

Levi Dane Benjamin
17371
Risposta dello sviluppatore Levi Dane Benjamin 2024.03.19 11:15
Hi, If you are having issues please let me know i am happy to help. I haven't seen you reach out to me before saying you've had any problems
gussilvav
77
gussilvav 2024.02.13 03:56 
 

I just recently bought it but it doesnt works very good, it has a lot of delay and latency.

Levi Dane Benjamin
17371
Risposta dello sviluppatore Levi Dane Benjamin 2024.02.13 05:48
Hi, thanks for the feedback, I haven't experienced latency and delay so I would like to know what your expectations are. I'll reach out to you via message and see if I can make changes for you to change your review
Rispondi alla recensione