MT4 To Telegram Sender
- Utilità
- Levi Dane Benjamin
- Versione: 2.75
- Aggiornato: 25 dicembre 2025
- Attivazioni: 10
Guida utente + Demo | Versione MT5 | Versione Discord
Se desideri provare una demo, consulta la Guida utente.
L'invio da MT4 a Telegram NON funziona nel tester di strategia.
Caratteristiche di MT4 a Telegram
- Personalizza completamente il segnale secondo le tue preferenze con numerose opzioni
- Aggiungi i tuoi messaggi personalizzati prima o dopo il segnale. Possono essere tag, link, canali o qualsiasi altra cosa
- Aggiungi, rimuovi, personalizza gli emoji nel segnale. Oppure puoi rimuoverli tutti.
- Filtra gli scambi da inviare per Simbolo o Numero Magico
- Escludi l'invio di simboli specifici
- Escludi l'invio di numeri magici specifici
- Personalizza i dettagli degli scambi da inviare con il segnale
- Invia screenshot con i segnali
- Personalizza i tipi di segnali da inviare
- Invia rapporti giornalieri, settimanali, mensili e personalizzati sulle performance del segnale
Amazing support from Levi, Levi has a quality product and very easy to use and setup! There is some negative comments above, but i have not experienced nothing as such, it has worked flawlessly for me! I will be buying more products from him very soon! Greetings!