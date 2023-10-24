MT4 To Telegram Sender
- ユーティリティ
- Levi Dane Benjamin
- バージョン: 2.75
- アップデート済み: 25 12月 2025
- アクティベーション: 10
ユーザーガイド + デモ | MT5バージョン | ディスコードバージョン
デモを試したい場合は、ユーザーガイドをご覧ください。
MT4からTelegram送信者は戦略テスターでは機能しません。
MT4から Telegramの機能
- 多くのオプションで完全にカスタマイズ可能なシグナルを好みに合わせて設定
- シグナルの前後に独自のカスタムメッセージを追加します。これには、タグ、リンク、チャネルなどが含まれます。
- シグナルに絵文字を追加、削除、カスタマイズします。または、すべて削除することもできます。
- シンボルまたはマジックナンバーで送信する取引をフィルタリングします
- 特定のシンボルの送信を除外します
- 特定のマジックナンバーの送信を除外します
- シグナルと共に送信する取引の詳細をカスタマイズします
- シグナルと共にスクリーンショットを送信します
- 送信するシグナルの種類をカスタマイズします
- シグナルのパフォーマンスの日次、週次、月次、およびカスタム時間レポートを送信します
Amazing support from Levi, Levi has a quality product and very easy to use and setup! There is some negative comments above, but i have not experienced nothing as such, it has worked flawlessly for me! I will be buying more products from him very soon! Greetings!