MT4 To Telegram Sender
- 유틸리티
- Levi Dane Benjamin
- 버전: 2.75
- 업데이트됨: 25 12월 2025
- 활성화: 10
데모를 시도하려면 사용자 가이드로 이동하십시오.
MT4에서 Telegram으로 보내는 것은 전략 테스터에서 작동하지 않습니다.
MT4에서 Telegram 기능
- 많은 옵션으로 신호를 완전히 사용자 정의하세요
- 신호 전후에 사용자 정의 메시지를 추가하세요. 태그, 링크, 채널 또는 기타 모든 것이 될 수 있습니다.
- 신호에 이모티콘을 추가, 제거 또는 사용자 정의하세요. 또는 모두 제거할 수도 있습니다.
- 실행될 거래를 심볼 또는 매직 넘버로 필터링하세요
- 특정 심볼의 전송을 제외하세요
- 특정 매직 넘버의 전송을 제외하세요
- 신호와 함께 전송될 거래 세부 정보를 사용자 정의하세요
- 스크린샷을 함께 신호로 보내세요
- 보낼 신호 유형을 사용자 정의하세요
- 신호 성능의 일일, 주간, 월간 및 사용자 정의 시간 보고서를 보내세요
Amazing support from Levi, Levi has a quality product and very easy to use and setup! There is some negative comments above, but i have not experienced nothing as such, it has worked flawlessly for me! I will be buying more products from him very soon! Greetings!