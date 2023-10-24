MT4 To Telegram Sender

3.5
MT4에서 Telegram으로 완전히 사용자 정의 가능한 신호를 보내고 신호 제공자가 되세요! 이 제품은 사용하기 쉽고 시각적으로 매력적인 그래픽 인터페이스로 제공됩니다. 설정을 사용자 정의하고 제품을 몇 분 안에 사용 시작하세요!

사용자 가이드 + 데모 | MT5 버전 | 디스코드 버전

데모를 시도하려면 사용자 가이드로 이동하십시오.

MT4에서 Telegram으로 보내는 것은 전략 테스터에서 작동하지 않습니다.


MT4에서 Telegram 기능

  • 많은 옵션으로 신호를 완전히 사용자 정의하세요
  • 신호 전후에 사용자 정의 메시지를 추가하세요. 태그, 링크, 채널 또는 기타 모든 것이 될 수 있습니다.
  • 신호에 이모티콘을 추가, 제거 또는 사용자 정의하세요. 또는 모두 제거할 수도 있습니다.
  • 실행될 거래를 심볼 또는 매직 넘버로 필터링하세요
  • 특정 심볼의 전송을 제외하세요
  • 특정 매직 넘버의 전송을 제외하세요
  • 신호와 함께 전송될 거래 세부 정보를 사용자 정의하세요
  • 스크린샷을 함께 신호로 보내세요
  • 보낼 신호 유형을 사용자 정의하세요
  • 신호 성능의 일일, 주간, 월간 및 사용자 정의 시간 보고서를 보내세요

제품을 개선하기 위해 항상 준비되어 있습니다. 원하는 기능이 있으면 댓글을 남기거나 메시지를 보내주세요.
리뷰 6
Kevin_alves
100
Kevin_alves 2024.05.29 13:38 
 

Amazing support from Levi, Levi has a quality product and very easy to use and setup! There is some negative comments above, but i have not experienced nothing as such, it has worked flawlessly for me! I will be buying more products from him very soon! Greetings!

Freddie Ervin
58
Freddie Ervin 2024.09.18 18:24 
 

Dane is very responsive to messages & quickly troubleshoots the issue at hand! The EA does what I need to & then some!

