Risk to R Ratio Manager

Risk/Ödül Oranı Yöneticisi aracı, verimli ve bilinçli karar alma için sezgisel bir panel sunan kapsamlı bir görsel işlem emirleri ve pozisyon büyüklüğü (lot) hesaplayıcısıdır. Döviz çiftleri, endeksler, metaller, emtialar ve kripto paralar dahil olmak üzere çeşitli sembollerle sorunsuz bir şekilde çalışan çok yönlü bir araçtır.

Risk-Ödül Oranı Yöneticisi Aracı, görsel araçlar, otomatik hesaplamalar ve özelleştirme seçenekleri sunarak işlem sürecini kolaylaştırır ve yatırımcılara etkili risk yönetimi ve stratejik karar alma için kapsamlı bir çözüm sunar.

Risk Ödül Oranı Yöneticisi   Kurulum ve Giriş Kılavuzu

EA hakkında bildirim almak istiyorsanız URL ekleyin (   http://www.betasoft.dev ) MT4/MT5 terminali (ekran görüntüsüne bakın).

MT4 Sürümü https://www.mql5.com/tr/market/product/110797

MT5 Sürümü https://www.mql5.com/tr/market/product/110798

Başlıca Özellikler:

  • Sezgisel Panel:   Araç, tüm deneyim seviyelerindeki kullanıcılar için işlem sürecini basitleştiren, kullanıcı dostu ve sezgisel bir panel sunar.
  • Semboller Arası Çok Yönlülük:   Döviz çiftleri, endeksler, metaller, emtialar ve kripto paralar dahil olmak üzere çok çeşitli sembollerle kusursuz bir şekilde çalışır ve işlem seçeneklerinde çok yönlülük sunar.
  • Verimli Sipariş Verme:   Daha kolay, daha hızlı ve daha sezgisel emir vermeyi kolaylaştırır, işlem yürütme sürecini kolaylaştırır.
  • Görsel Giriş ve Çıkış Noktaları:   Yatırımcıların işlem giriş ve çıkış noktalarını doğrudan grafikler üzerinde görsel olarak işaretlemelerine olanak tanır, karar alma sürecinde kesinliği ve netliği artırır.
  • Kapsamlı Risk Yönetimi:   Her işlem için risk-ödül oranını hesaplayarak riski etkin bir şekilde yönetir ve yatırımcıların hesap para birimindeki potansiyel kâr ve olası zarar hakkında bilinçli kararlar almasını sağlar.
  • Otomatik Hesaplamalar:   Pozisyon büyüklüğü, risk-ödül oranı ve hesap para birimi cinsinden potansiyel kayıp/kar için gerekli tüm hesaplamaları yaparak yatırımcıların değerli zaman ve emeklerinden tasarruf etmelerini sağlar.
  • Lot Büyüklüğü Hesaplayıcısı:   Kullanıcıların tek bir işlemde riske atılabilecek maksimum sermaye yüzdesini belirlemelerine olanak tanıyan bir lot büyüklüğü hesaplayıcısı işlevi görür. Araç, belirtilen riske göre lot büyüklüğünü otomatik olarak hesaplar.
  • Esnek Kar Alma Oranları:   1:2, 1:3, 1:4 veya özel oranlar gibi seçenekler de dahil olmak üzere, stop-loss'a dayalı kar alma oranlarını seçmede esneklik sunar ve aracı bireysel işlem tercihlerine göre uyarlar.
  • Çizgilerin Görsel Temsili:   Grafikteki çizgilerin, zarar durdurma ve kar alma çizgileri dahil olmak üzere net bir görsel temsilini sağlayarak, işlem kurulumunun genel görselleştirmesini geliştirir.
  • Zaman Kazandıran İşlevsellik:   Manuel hesaplamalara olan ihtiyacı ortadan kaldırarak, yatırımcıların karmaşık matematiksel hesaplamalar yerine karar alma ve strateji yürütmeye daha fazla odaklanmasını sağlar.
  • Kişiselleştirilmiş Görsel Ayarlar:   Kullanıcıların emir, zarar durdurma ve kâr alma hatlarının renklerini ve stillerini özelleştirmelerine olanak tanır, görsel netliği artırır ve aracı kişisel tercihlere göre özelleştirmelerini sağlar. Ayrıca panel, daha fazla özelleştirme için hem açık hem de koyu modlar sunar.
  • Bilgi Etiketi:   Seçilen sembol hakkında minimum lot, maksimum lot, spread vb. gibi temel bilgileri görüntüler ve bilinçli karar alma için ek bağlam sağlar.

Genel Girişler:

  • Risk Yüzdesi:   Tek bir işlem için kabul edilebilir riski belirleyin. Araç, lot büyüklüğünü bu yüzdeye göre hesaplar.
  • Arsa Büyüklüğü:   İşlem için lot boyutunu ayarlayın, araç belirtilen lot boyutuna göre riski hesaplar.
  • Oran:   Stop-loss'a göre kar alma oranını seçin (örneğin, 1:2, 1:3, 1:4 veya özel).
  • Satırları Göster/Gizle:   Grafikteki zarar durdurma ve kar alma çizgileri dahil çizgilerin görünürlüğünü değiştirin.
  • Zarar Durdurma/Kâr Alma:   Stop-loss ve take-profit seviyelerini pip cinsinden belirleyin.
  • Sipariş Butonu:   Siparişi açmak için basın.
  • Bilgi Etiketi:   Minimum lot, maksimum lot, spread vb. gibi sembol hakkında bilgi görüntüler.
  • Hesaplama Şuna Göre Yapılır:   Riskin hesap bakiyesine mi yoksa hesap öz sermayesine mi göre hesaplanacağını seçin.
  • Çizgi Renkleri ve Stili:   Görsel netlik için emir, zarar durdurma ve kar alma çizgilerinin rengini ve stilini özelleştirin.

Araç hakkında ne düşündüğünüzü duymayı çok isteriz! 😊 Lütfen geri bildirimlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin ve görmek istediğiniz herhangi bir iyileştirme varsa bize bildirin.

Lütfen   bana ulaşın   Herhangi bir soru veya yardım için buraya tıklayın.

#etiketler Risk Ödülü, Risk Ödülü, Risk Yönetimi, Risk Ödül Oranı, Risk-Ödül Oranı, Görsel Emirler, Görsel Çizgiler, Çizgiler, Görsel Gösterge Forex MT5 MT4 Tuş Kısayolu, GUI Temaları, Grafik



Trade Panel Prop Firm Drawdawn Limiter Pro MT4
Eda Kaya
Yardımcı programlar
Trade Panel Prop Firm Drawdawn Limiter Pro in MetaTrader 4 The Trade Panel Prop Firm Drawdawn Limiter Pro in MetaTrader 4 is a purpose-built solution featuring professional-grade functionality for prop-firm traders on the MetaTrader 4 platform. This tool grants Forex traders fine-tuned control over risk and position sizing, promoting capital preservation and consistent profitability. The Prop Account Protector Expert Advisor, engineered for multi-symbol use with modular design, enables comprehen
DFGX Dashboard
Tsvetan Tsvetanov
5 (2)
Yardımcı programlar
Take your trading to the next level with DFGX - our second generation Dynamic Fibonacci Grid. This new, powerful and easy to use application is specially designed and optimized for contrarian intraday trading, scalping and news trading on the Forex market. This system is the ideal solution for active professional traders and scalpers who are looking for innovative ways to optimize their strategy. The system also provides excellent opportunity for new traders who want to learn to trade in a syste
Advanced NotifyMe
Denis Zyatkevich
Yardımcı programlar
Overview The Expert Advisor allows you to receive notifications to the mobile phone (or tablet PC), mailbox or play the sound alert when some events occured: opening or closing position, placing or deleting pending order; changing open price, stop loss or take profit; the account balance, equity, margin level, free margin or drawdown has reached the user specified level. You can specify a notification interval, notification text template and audio file for sound alerts. Expert Advisor saves the
Advanced NotifyMe Large
Denis Zyatkevich
5 (1)
Yardımcı programlar
This is Advanced NotifyMe version with large interface. Overview The Expert Advisor allows you to receive notifications to the mobile phone (or tablet PC), mailbox or play the sound alert when some events occured: opening or closing position, placing or deleting pending order; changing open price, stop loss or take profit; the account balance, equity, margin level, free margin or drawdown has reached the user specified level. You can specify a notification interval, notification text template an
Mentfx Mmanage
Anton Jere Calmes
5 (15)
Yardımcı programlar
The added video will show you the full functionality, effectiveness, and simplicity of this trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool c
Ultimate Partial Profit EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.67 (3)
Yardımcı programlar
This EA Utility delivers a robust solution for managing an unlimited array of open orders, both manual and automated. It enables customizable partial profit levels utilizing metrics such as pips, ratios, ATR (Average True Range), and profit amounts for precise trade management. The utility features an advanced on-screen display, offering clear visualization of all orders and their profit levels to enhance strategic decision-making and control. To evaluate its performance and interface, the EA s
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Yardımcı programlar
Remote Trade Copier   is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both   local   and   remote   modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes a second.  In new version, in remote mode , the copy operation can be performed with a delay of milliseconds or zero . After purchase, ask how to activate it MT4 Version (Only Loc
Forward Alert To Telegram
Trinh Dat
4.7 (10)
Yardımcı programlar
The Expert Advisor will help you forward all pop-up alert with screenshot from  MetaTrader 4 to Telegram channel/ group, also forward all notifications to Telegram. Parameters  -  Telegram Bot Token - create bot on Telegram and get token.  -  Telegram Chat ID  - input your Telegram user ID,  group / channel ID  -  Forward Alert - default true, to forward alert.  -  Send message as caption of Screenshot - default false, set true to send message below Screenshot  How to setup and guide  - Telegram
EasyInsight MT4
Alain Verleyen
5 (1)
Yardımcı programlar
EASY Insight – Akıllı Yatırım Burada Başlıyor Genel Bakış Tüm piyasayı – Forex, Altın, Kripto, Endeksler ve hatta Hisseler – saniyeler içinde, hiç manuel grafik taraması yapmadan analiz edebileceğinizi hayal edin. EASY Insight , gösterge verilerini uygulanabilir ticaret zekasına dönüştüren, yapay zekaya hazır bir dışa aktarma aracıdır. Artık tahminlere ve görsel karmaşaya zaman harcamak istemeyen yatırımcılar için geliştirilmiştir; tüm piyasanın anlık görüntüsünü tek bir temiz CSV dosyasında s
Custom Alerts MT4
Daniel Stein
5 (7)
Yardımcı programlar
Custom Alerts: Birden Fazla Piyasayı Takip Edin ve Hiçbir Önemli Sinyali Kaçırmayın Genel Bakış Custom Alerts , birden fazla enstrümanı tek bir yerden takip etmek isteyen yatırımcılar için dinamik bir çözümdür. FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels ve IX Power gibi önde gelen araçlarımızdan gelen verileri entegre ederek, Custom Alerts sizi grafikler arasında geçiş yapmak zorunda kalmadan önemli piyasa gelişmeleri hakkında otomatik olarak bilgilendirir. Artık broker’ınızın sunduğu tüm varl
