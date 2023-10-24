MT4 To Telegram Sender
- Levi Dane Benjamin
- Version: 2.75
- Mise à jour: 25 décembre 2025
- Activations: 10
Guide de l'utilisateur + Démo | Version MT5 | Version Discord
Si vous souhaitez essayer une démo, veuillez consulter le Guide de l'utilisateur.
L'expéditeur de MT4 à Telegram NE fonctionne PAS dans le testeur de stratégie.
Fonctionnalités de MT4 à Telegram
- Personnalisez entièrement le signal selon vos préférences avec de nombreuses options
- Ajoutez vos propres messages personnalisés avant ou après votre signal. Il peut s'agir de tags, de liens, de canaux ou de tout autre chose
- Ajoutez, supprimez, personnalisez des emojis dans le signal. Ou vous pouvez tous les supprimer.
- Filtrez les transactions à envoyer par Symbole ou Numéro Magique
- Excluez l'envoi de symboles spécifiques
- Excluez l'envoi de numéros magiques spécifiques
- Personnalisez les détails de transaction à envoyer avec le signal
- Envoyez des captures d'écran avec les signaux
- Personnalisez les types de signaux à envoyer
- Envoyez des rapports quotidiens, hebdomadaires, mensuels et personnalisés sur les performances du signal
Amazing support from Levi, Levi has a quality product and very easy to use and setup! There is some negative comments above, but i have not experienced nothing as such, it has worked flawlessly for me! I will be buying more products from him very soon! Greetings!