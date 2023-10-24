MT4 To Telegram Sender
MT4 转 Telegram 功能
- 通过大量选项根据您的喜好完全定制信号
- 在信号之前或之后添加您自己的自定义消息。 这可以是标签、链接、频道或其他任何内容
- 在信号中添加、删除、自定义表情符号。 或者您可以将它们全部删除。
- 按交易品种或幻数过滤要发送的交易
- 排除发送特定符号
- 排除发送特定幻数
- 自定义与信号一起发送的交易详细信息
- 发送带有信号的屏幕截图
- 自定义要发送的信号类型
- 发送信号性能的每日、每周、每月和自定义时间报告
Amazing support from Levi, Levi has a quality product and very easy to use and setup! There is some negative comments above, but i have not experienced nothing as such, it has worked flawlessly for me! I will be buying more products from him very soon! Greetings!