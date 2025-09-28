Ekonomik Takvim
Hong Kong İşsizlik Oranı 3 Ay (Hong Kong Unemployment Rate 3-Months)
|Düşük
|3.7%
|3.7%
|
3.7%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|3.8%
|
3.7%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
İşsizlik Oranı 3-aylık, son üç aydaki toplam işsiz Hong Kong vatandaşı sayısının yüzde olarak değişimini temsil eder. İşsiz vatandaşlar, 15 yaşından büyük ve son 7 gün içinde herhangi bir iş ödemesi yapılmamış kişileri içermektedir. Hesaplama, son 30 gündür iş aramakta olan vatandaşların yanı sıra iş aramayı durdurmuş olanları (rapora “caydırılmış çalışanlar” olarak yansımaktadır) içerir. Gösterge değerleri mevsimsellikten arındırılmıştır. Beklenenden daha yüksek bir değer, nüfus satın alma gücündeki bir düşüşe işaret edebilir; bu da Hong Kong doları fiyatlarını olumsuz yönde etkileyebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Hong Kong İşsizlik Oranı 3 Ay (Hong Kong Unemployment Rate 3-Months)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
