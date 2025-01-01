ドキュメントセクション
MemoryAvailable

クライアント端末/エージェントによって使用可能な空きメモリに関する情報を取得します。（MB 単位）。

int  MemoryTotal() const 

戻り値

端末/エージェントによって使用可能な空きメモリ（MB 単位）

注意事項

空きメモリの取得には TerminalInfoInteger() 関数（TERMINAL_MEMORY_TOTAL プロパティ）が使用されます。