문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリトレードクラスCTerminalInfoMemoryAvailable 

MemoryAvailable

클라이언트 터미널/에이전트에서 사용할 수 있는 사용 가능한 메모리에 대한 정보를 가져오기(MB 단위).

int  MemoryTotal() const 

값 반환

터미널/에이전트에서 사용 가능한 메모리(MB 단위).

참고

클라이언트 터미널/에이전트에서 사용 가능한 메모리는 TerminalInfoInteger() 함수에 의해 정의됩니다 (TERMINAL_MEMORY_TOTAL 속성).