IsTradeAllowed

Gets the information about permission to trade.

bool IsTradeAllowed() const

Return Value

true - trade allowed, otherwise - false.

Note

Permission to trade is defined by TerminalInfoInteger() function (TERMINAL_TRADE_ALLOWED property).