ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリトレードクラスCTerminalInfoIsTradeAllowed 

IsTradeAllowed

取引許可に関する情報を取得します。

bool  IsTradeAllowed() const 

戻り値

取引が許可されている場合は true、それ以外の場合は false

注意事項

取引許可に関する情報の取得には TerminalInfoInteger() 関数（TERMINAL_TRADE_ALLOWED プロパティ）が使用されます。