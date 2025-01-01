ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリトレードクラスCTerminalInfoIsConnected 

IsConnected

取引サーバへの接続に関する情報を取得します。

bool  IsConnected() const 

戻り値

取引サーバに接続されている場合は true、それ以外の場合は false

注意事項

取引状態の取得には TerminalInfoInteger() 関数（TERMINAL_CONNECTED プロパティ）が使用されます。