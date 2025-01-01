- TimeSetup
- TimeSetupMsc
- OrderType
- TypeDescription
- State
- StateDescription
- TimeExpiration
- TimeDone
- TimeDoneMsc
- TypeFilling
- TypeFillingDescription
- TypeTime
- TypeTimeDescription
- Magic
- PositionId
- VolumeInitial
- VolumeCurrent
- PriceOpen
- StopLoss
- TakeProfit
- PriceCurrent
- PriceStopLimit
- Symbol
- Comment
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- Ticket
- SelectByIndex
CHistoryOrderInfo
CHistoryOrderInfo sınıfı, geçmiş emirlerin özelliklerine kolay erişim için tasarlanmıştır.
Açıklama
CHistoryOrderInfo sınıfı, geçmiş emirlerin özelliklerine erişim sağlar.
Bildirim
|
class CHistoryOrderInfo : public CObject
Başlık
|
#include <Trade\HistoryOrderInfo.mqh>
|
Kalıtım hiyerarşisi
CHistoryOrderInfo
Gruplarına göre sınıf yöntemleri
|
Tamsayı tipli özelliklere erişim için
|
|
Emir yerleştirme zamanını alır
|
Emir yerleştirme zamanını 01.01.1970 tarihinden itibaren milisaniyeler cinsinden alır
|
Emir tipini alır
|
Emir tipini dizgi biçiminde alır
|
Emir durumunu alır
|
Emir durumunu dizgi biçiminde alır
|
Emir zaman-aşımı değerini alır
|
Emir uygulama veya iptal zamanını alır
|
Emir uygulama veya iptal zamanını 01.01.1970 tarihinden itibaren milisaniyeler cinsinden alır
|
Emir uygulama türünü alır
|
Emir uygulama türünü dizgi biçiminde alır
|
Zaman-aşımı anında emir tipini alır
|
Zaman-aşımı anında emir tipini dizgi şeklinde alır
|
Emri yerleştiren Uzmanın tanımlayıcısını alır
|
Pozisyonun tanımlayıcısını alır
|
double tipli özelliklere erişim
|
|
Emrin başlangıç hacim değerini alır
|
Emrin karşılanmamış hacim değerini alır
|
Emir fiyatını alır
|
Emrin Stop Loss fiyatını alır
|
Emrin Take Profit fiyatını alır
|
Emir sembolünün mevcut fiyatını alır
|
Ayarlanan limit emrinin fiyatını alır
|
Metin özelliklerine erişim
|
|
Emir sembolünü alır
|
Emir yorumunu alır
|
MQL5 API fonksiyonlarına erişim
|
|
Belirtilen tamsayı tipli özelliğin değerini alır
|
Belirtilen double tipli özelliğin değerini alır
|
Belirtilen string tipli özelliğin değerini alır
|
Seçim
|
|
Emrin fişini alır/ Emri seçer
|
Emri indis ile seçer