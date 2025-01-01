DokümantasyonBölümler
CHistoryOrderInfo

CHistoryOrderInfo sınıfı, geçmiş emirlerin özelliklerine kolay erişim için tasarlanmıştır.

Açıklama

CHistoryOrderInfo sınıfı, geçmiş emirlerin özelliklerine erişim sağlar.

Bildirim

   class CHistoryOrderInfo : public CObject

Başlık

   #include <Trade\HistoryOrderInfo.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CHistoryOrderInfo

Gruplarına göre sınıf yöntemleri

Tamsayı tipli özelliklere erişim için

 

TimeSetup

Emir yerleştirme zamanını alır

TimeSetupMsc

Emir yerleştirme zamanını 01.01.1970 tarihinden itibaren milisaniyeler cinsinden alır

OrderType

Emir tipini alır

OrderTypeDescription

Emir tipini dizgi biçiminde alır

State

Emir durumunu alır

StateDescription

Emir durumunu dizgi biçiminde alır

TimeExpiration

Emir zaman-aşımı değerini alır

TimeDone

Emir uygulama veya iptal zamanını alır

TimeDoneMsc

Emir uygulama veya iptal zamanını 01.01.1970 tarihinden itibaren milisaniyeler cinsinden alır

TypeFilling

Emir uygulama türünü alır

TypeFillingDescription

Emir uygulama türünü dizgi biçiminde alır

TypeTime

Zaman-aşımı anında emir tipini alır

TypeTimeDescription

Zaman-aşımı anında emir tipini dizgi şeklinde alır

Magic

Emri yerleştiren Uzmanın tanımlayıcısını alır

PositionId

Pozisyonun tanımlayıcısını alır

double tipli özelliklere erişim

 

VolumeInitial

Emrin başlangıç hacim değerini alır

VolumeCurrent

Emrin karşılanmamış hacim değerini alır

PriceOpen

Emir fiyatını alır

StopLoss

Emrin Stop Loss fiyatını alır

TakeProfit

Emrin Take Profit fiyatını alır

PriceCurrent

Emir sembolünün mevcut fiyatını alır

PriceStopLimit

Ayarlanan limit emrinin fiyatını alır

Metin özelliklerine erişim

 

Symbol

Emir sembolünü alır

Comment

Emir yorumunu alır

MQL5 API fonksiyonlarına erişim

 

InfoInteger

Belirtilen tamsayı tipli özelliğin değerini alır

InfoDouble

Belirtilen double tipli özelliğin değerini alır

InfoString

Belirtilen string tipli özelliğin değerini alır

Seçim

 

Ticket

Emrin fişini alır/ Emri seçer

SelectByIndex

Emri indis ile seçer

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare