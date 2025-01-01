DokümantasyonBölümler
CHistoryOrderInfoTypeFillingDescription 

Emir uygulama türünü dizgi biçiminde alır.

string  TypeFillingDescription() const

Dönüş değeri

Dizgi biçiminde, emir uygulama türü.

Not

Geçmiş emir, Ticket (fiş kullanarak) veya SelectByIndex (indis kullanarak) yöntemleri ile seçilmelidir.