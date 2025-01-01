- TimeSetup
- TimeSetupMsc
- OrderType
- TypeDescription
- Etat
- StateDescription
- TimeExpiration
- TimeDone
- TimeDoneMsc
- TypeFilling
- TypeFillingDescription
- TypeTime
- TypeTimeDescription
- Magic
- PositionId
- VolumeInitial
- VolumeCurrent
- PriceOpen
- StopLoss
- TakeProfit
- PriceCurrent
- PriceStopLimit
- Symbol
- Comment
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- Ticket
- SelectByIndex
CHistoryOrderInfo
La classe CHistoryOrderInfo permet d'accéder aux propriétés d'un ordre de l'historique.
Description
Déclaration
class CHistoryOrderInfo : public CObject
Titre
#include <Trade\HistoryOrderInfo.mqh>
Hiérarchie d'héritage
CHistoryOrderInfo
Méthodes de classe par groupes
Accès aux propriétés de type integer
Retourne l'heure de placement d'un ordre
Retourne l'heure de placement d'un ordre en millisecondes depuis le 01/01/1970
Retourne le type de l'ordre
Retourne le type de l'ordre sous forme d'une chaîne de caractères
Retourne l'état de l'ordre
Retourne l'état de l'ordre sous forme d'une chaîne de caractères
Retourne l'heure d'expiration d'un ordre
Retourne l'heure d'exécution ou d'annulation d'un ordre
Retourne l'heure d'exécution ou d'annulation d'un ordre en millisecondes depuis le 01/01/1970
Retourne le type d'exécution de l'ordre par ordre
Retourne le type d'exécution de l'ordre par ordre sous forme d'une chaîne de caractères
Retourne le type de l'ordre à l'heure d'expiration
Retourne le type de l'ordre à l'heure d'expiration sous forme d'une chaîne de caractères
Retourne l'identifiant de l'expert ayant placé l'ordre
Retourne l'identifiant de la position
Accès aux propriétés de type double
Retourne le volume initial de l'ordre
Retourne le volume non atteint de l'ordre
Retourne le prix de l'ordre
Retourne le Stop Loss de l'ordre
Retourne le Take Profit de l'ordre
Retourne le prix courant du symbole
Retourne le prix de l'ordre limite
Accès aux propriétés de type texte
Retourne le symbole de l'ordre
Retourne le commentaire de l'ordre
Accès aux fonctions de l'API MQL5
Retourne la valeur de la propriété spécifiée de type integer
Retourne la valeur de la propriété spécifiée de type double
Retourne la valeur de la propriété spécifiée de type string
Sélection
Retourne le ticket/sélectionne l'ordre
Sélectionne l'ordre par son index