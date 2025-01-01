CHistoryOrderInfo

La classe CHistoryOrderInfo permet d'accéder aux propriétés d'un ordre de l'historique.

Description

Déclaration

class CHistoryOrderInfo : public CObject

Titre

#include <Trade\HistoryOrderInfo.mqh>

Hiérarchie d'héritage CObject CHistoryOrderInfo

Méthodes de classe par groupes

Accès aux propriétés de type integer TimeSetup Retourne l'heure de placement d'un ordre TimeSetupMsc Retourne l'heure de placement d'un ordre en millisecondes depuis le 01/01/1970 OrderType Retourne le type de l'ordre OrderTypeDescription Retourne le type de l'ordre sous forme d'une chaîne de caractères Etat Retourne l'état de l'ordre StateDescription Retourne l'état de l'ordre sous forme d'une chaîne de caractères TimeExpiration Retourne l'heure d'expiration d'un ordre TimeDone Retourne l'heure d'exécution ou d'annulation d'un ordre TimeDoneMsc Retourne l'heure d'exécution ou d'annulation d'un ordre en millisecondes depuis le 01/01/1970 TypeFilling Retourne le type d'exécution de l'ordre par ordre TypeFillingDescription Retourne le type d'exécution de l'ordre par ordre sous forme d'une chaîne de caractères TypeTime Retourne le type de l'ordre à l'heure d'expiration TypeTimeDescription Retourne le type de l'ordre à l'heure d'expiration sous forme d'une chaîne de caractères Magic Retourne l'identifiant de l'expert ayant placé l'ordre PositionId Retourne l'identifiant de la position Accès aux propriétés de type double VolumeInitial Retourne le volume initial de l'ordre VolumeCurrent Retourne le volume non atteint de l'ordre PriceOpen Retourne le prix de l'ordre StopLoss Retourne le Stop Loss de l'ordre TakeProfit Retourne le Take Profit de l'ordre PriceCurrent Retourne le prix courant du symbole PriceStopLimit Retourne le prix de l'ordre limite Accès aux propriétés de type texte Symbol Retourne le symbole de l'ordre Comment Retourne le commentaire de l'ordre Accès aux fonctions de l'API MQL5 InfoInteger Retourne la valeur de la propriété spécifiée de type integer InfoDouble Retourne la valeur de la propriété spécifiée de type double InfoString Retourne la valeur de la propriété spécifiée de type string Sélection Ticket Retourne le ticket/sélectionne l'ordre SelectByIndex Sélectionne l'ordre par son index