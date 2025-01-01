MQL5 ReferansıStandart KütüphaneAlım-satım sınıflarıCHistoryOrderInfoTicket TimeSetupTimeSetupMscOrderTypeTypeDescriptionStateStateDescriptionTimeExpirationTimeDoneTimeDoneMscTypeFillingTypeFillingDescriptionTypeTimeTypeTimeDescriptionMagicPositionIdVolumeInitialVolumeCurrentPriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentPriceStopLimitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex Ticket (Get Yöntemi) Emir fişini alır. ulong Ticket() const Dönüş değeri Emir fişi. Ticket (Set Yöntemi) Daha sonraki işlemler için emri seçer. void Ticket( ulong ticket // emir fişi ) Parametreler ticket [in] Emir fişi. InfoString SelectByIndex