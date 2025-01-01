DokümantasyonBölümler
Ticket (Get Yöntemi)

Emir fişini alır.

ulong  Ticket() const 

Dönüş değeri

Emir fişi.

Ticket (Set Yöntemi)

Daha sonraki işlemler için emri seçer.

void  Ticket(
   ulong  ticket      // emir fişi
   )

Parametreler

ticket

[in]  Emir fişi.