DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneAlım-satım sınıflarıCHistoryOrderInfoPositionId 

PositionId

Pozisyonun tanımlayıcısını alır.

long  PositionId() const

Dönüş değeri

Emre konu olan pozisyonun tanımlayıcısı.

Not

Geçmiş emir, Ticket (fiş kullanarak) veya SelectByIndex (indis kullanarak) yöntemleri ile seçilmelidir.