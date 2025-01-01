DokümantasyonBölümler
MQL5 Referansı Standart Kütüphane Alım-satım sınıfları CHistoryOrderInfo TypeDescription 

Emir tipini dizgi biçiminde alır.

string  TypeDescription() const

Dönüş değeri

Dizgi biçiminde emir tipi.

Not

Geçmiş emir, Ticket (fiş kullanarak) veya SelectByIndex (indis kullanarak) yöntemleri ile seçilmelidir.