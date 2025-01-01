MQL5 ReferansıStandart KütüphaneAlım-satım sınıflarıCHistoryOrderInfoOrderType TimeSetupTimeSetupMscOrderTypeTypeDescriptionStateStateDescriptionTimeExpirationTimeDoneTimeDoneMscTypeFillingTypeFillingDescriptionTypeTimeTypeTimeDescriptionMagicPositionIdVolumeInitialVolumeCurrentPriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentPriceStopLimitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex OrderType Emir tipini alır. ENUM_ORDER_TYPE OrderType() const Dönüş değeri Emir tipi (ENUM_ORDER_TYPE sayımının değerlerinden biri). Not Geçmiş emir, Ticket (fiş kullanarak) veya SelectByIndex (indis kullanarak) yöntemleri ile seçilmelidir. TimeSetupMsc TypeDescription