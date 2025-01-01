MQL5 ReferansıStandart KütüphaneAlım-satım sınıflarıCHistoryOrderInfoPriceOpen TimeSetupTimeSetupMscOrderTypeTypeDescriptionStateStateDescriptionTimeExpirationTimeDoneTimeDoneMscTypeFillingTypeFillingDescriptionTypeTimeTypeTimeDescriptionMagicPositionIdVolumeInitialVolumeCurrentPriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentPriceStopLimitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex PriceOpen Emir fiyatını alır. double PriceOpen() const Dönüş değeri Emir yerleştirme fiyatını alır. Not Geçmiş emir, Ticket (fiş kullanarak) veya SelectByIndex (indis kullanarak) yöntemleri ile seçilmelidir. VolumeCurrent StopLoss