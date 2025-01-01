DokümantasyonBölümler
Emrin Take Profit fiyatını alır.

double  TakeProfit() const

Dönüş değeri

Emrin Take Profit fiyatı.

Not

Geçmiş emir, Ticket (fiş kullanarak) veya SelectByIndex (indis kullanarak) yöntemleri ile seçilmelidir.