MQL5 ReferansıStandart KütüphaneAlım-satım sınıflarıCHistoryOrderInfoTakeProfit TimeSetupTimeSetupMscOrderTypeTypeDescriptionStateStateDescriptionTimeExpirationTimeDoneTimeDoneMscTypeFillingTypeFillingDescriptionTypeTimeTypeTimeDescriptionMagicPositionIdVolumeInitialVolumeCurrentPriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentPriceStopLimitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex TakeProfit Emrin Take Profit fiyatını alır. double TakeProfit() const Dönüş değeri Emrin Take Profit fiyatı. Not Geçmiş emir, Ticket (fiş kullanarak) veya SelectByIndex (indis kullanarak) yöntemleri ile seçilmelidir. StopLoss PriceCurrent