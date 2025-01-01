CHistoryOrderInfo

CHistoryOrderInfo é uma classe para facilitar o acesso às propriedades da ordem no histórico.

Descrição

Declaração

class CHistoryOrderInfo : public CObject

Título

#include <Trade\HistoryOrderInfo.mqh>

Hierarquia de herança CObject CHistoryOrderInfo

Métodos de classe pelos grupos

O acesso a propriedades do tipo integer TimeSetup Obtém o tempo de colocação das ordens TimeSetupMsc Recebe o tempo de colocar uma ordem em milissegundos desde 01.01.1970 OrderType Obtém o tipo de ordem OrderTypeDescription Obtém o tipo de ordem como uma string State Obtém o estado da ordem StateDescription Obtém o estado da ordem como uma string TimeExpiration Obtém o tempo de expiração da ordem TimeDone Obtém o tempo de execução ou cancelamento da ordem TimeDoneMsc Recebe a execução da ordem ou o tempo de cancelamento em milissegundos desde 01.01.1970 TypeFilling Obtém o tipo de execução da ordem pela remanescente TypeFillingDescription Obtém o tipo de execução da ordem pela remanescente como uma string TypeTime Obtém o tipo de ordem pelo tempo de expiração TypeTimeDescription Obtém o tipo de ordem pelo tempo de expiração como uma string Magic Obtém a identificação do expert que coloca a ordem PositionId Obtém a identificação da posição O acesso a propriedades do tipo double VolumeInitial Obtém o volume inicial da ordem VolumeCurrent Obtém o volume não preenchido da ordem PriceOpen Obtém o preço da ordem StopLoss Obtém o Stop Loss da ordem TakeProfit Obtém o Take Profit da ordem PriceCurrent Obtém o preço atual do símbolo (ativo) da ordem PriceStopLimit Obtém o preço configurado da ordem tipo "limit" O acesso a propriedades de texto Symbol Obtém o símbolo (ativo) da ordem Comment Obtém o comentário da ordem Acesso a funções API MQL5 InfoInteger Obtém o valor específico da propriedade tipo integer InfoDouble Obtém valor específico da propriedade tipo double InfoString Obtém valor específico da propriedade tipo string Seleção Ticket Obtém o ticket/seleciona a ordem SelectByIndex Seleciona a ordem pelo índice