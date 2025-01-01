DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCHistoryOrderInfo 

CHistoryOrderInfo

CHistoryOrderInfo é uma classe para facilitar o acesso às propriedades da ordem no histórico.

Descrição

A classe CHistoryOrderInfo possibilita o fácil acesso às propriedades da ordem no histórico.

Declaração

   class CHistoryOrderInfo : public CObject

Título

   #include <Trade\HistoryOrderInfo.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CHistoryOrderInfo

Métodos de classe pelos grupos

O acesso a propriedades do tipo integer

 

TimeSetup

Obtém o tempo de colocação das ordens

TimeSetupMsc

Recebe o tempo de colocar uma ordem em milissegundos desde 01.01.1970

OrderType

Obtém o tipo de ordem

OrderTypeDescription

Obtém o tipo de ordem como uma string

State

Obtém o estado da ordem

StateDescription

Obtém o estado da ordem como uma string

TimeExpiration

Obtém o tempo de expiração da ordem

TimeDone

Obtém o tempo de execução ou cancelamento da ordem

TimeDoneMsc

Recebe a execução da ordem ou o tempo de cancelamento em milissegundos desde 01.01.1970

TypeFilling

Obtém o tipo de execução da ordem pela remanescente

TypeFillingDescription

Obtém o tipo de execução da ordem pela remanescente como uma string

TypeTime

Obtém o tipo de ordem pelo tempo de expiração

TypeTimeDescription

Obtém o tipo de ordem pelo tempo de expiração como uma string

Magic

Obtém a identificação do expert que coloca a ordem

PositionId

Obtém a identificação da posição

O acesso a propriedades do tipo double

 

VolumeInitial

Obtém o volume inicial da ordem

VolumeCurrent

Obtém o volume não preenchido da ordem

PriceOpen

Obtém o preço da ordem

StopLoss

Obtém o Stop Loss da ordem

TakeProfit

Obtém o Take Profit da ordem

PriceCurrent

Obtém o preço atual do símbolo (ativo) da ordem

PriceStopLimit

Obtém o preço configurado da ordem tipo "limit"

O acesso a propriedades de texto

 

Symbol

Obtém o símbolo (ativo) da ordem

Comment

Obtém o comentário da ordem

Acesso a funções API MQL5

 

InfoInteger

Obtém o valor específico da propriedade tipo integer

InfoDouble

Obtém valor específico da propriedade tipo double

InfoString

Obtém valor específico da propriedade tipo string

Seleção

 

Ticket

Obtém o ticket/seleciona a ordem

SelectByIndex

Seleciona a ordem pelo índice

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare