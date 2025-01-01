- TimeSetup
- TimeSetupMsc
- OrderType
- TypeDescription
- State
- StateDescription
- TimeExpiration
- TimeDone
- TimeDoneMsc
- TypeFilling
- TypeFillingDescription
- TypeTime
- TypeTimeDescription
- Magic
- PositionId
- VolumeInitial
- VolumeCurrent
- PriceOpen
- StopLoss
- TakeProfit
- PriceCurrent
- PriceStopLimit
- Symbol
- Comment
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- Ticket
- SelectByIndex
CHistoryOrderInfo
CHistoryOrderInfo é uma classe para facilitar o acesso às propriedades da ordem no histórico.
Descrição
A classe CHistoryOrderInfo possibilita o fácil acesso às propriedades da ordem no histórico.
Declaração
|
class CHistoryOrderInfo : public CObject
Título
|
#include <Trade\HistoryOrderInfo.mqh>
|
Hierarquia de herança
CHistoryOrderInfo
Métodos de classe pelos grupos
|
O acesso a propriedades do tipo integer
|
|
Obtém o tempo de colocação das ordens
|
Recebe o tempo de colocar uma ordem em milissegundos desde 01.01.1970
|
Obtém o tipo de ordem
|
Obtém o tipo de ordem como uma string
|
Obtém o estado da ordem
|
Obtém o estado da ordem como uma string
|
Obtém o tempo de expiração da ordem
|
Obtém o tempo de execução ou cancelamento da ordem
|
Recebe a execução da ordem ou o tempo de cancelamento em milissegundos desde 01.01.1970
|
Obtém o tipo de execução da ordem pela remanescente
|
Obtém o tipo de execução da ordem pela remanescente como uma string
|
Obtém o tipo de ordem pelo tempo de expiração
|
Obtém o tipo de ordem pelo tempo de expiração como uma string
|
Obtém a identificação do expert que coloca a ordem
|
Obtém a identificação da posição
|
O acesso a propriedades do tipo double
|
|
Obtém o volume inicial da ordem
|
Obtém o volume não preenchido da ordem
|
Obtém o preço da ordem
|
Obtém o Stop Loss da ordem
|
Obtém o Take Profit da ordem
|
Obtém o preço atual do símbolo (ativo) da ordem
|
Obtém o preço configurado da ordem tipo "limit"
|
O acesso a propriedades de texto
|
|
Obtém o símbolo (ativo) da ordem
|
Obtém o comentário da ordem
|
Acesso a funções API MQL5
|
|
Obtém o valor específico da propriedade tipo integer
|
Obtém valor específico da propriedade tipo double
|
Obtém valor específico da propriedade tipo string
|
Seleção
|
|
Obtém o ticket/seleciona a ordem
|
Seleciona a ordem pelo índice