StateDescription

Emir durumunu dizgi biçiminde alır.

string  StateDescription() const

Dönüş değeri

Dizgi biçiminde emir durumu.

Not

Geçmiş emir, Ticket (fiş kullanarak) veya SelectByIndex (indis kullanarak) yöntemleri ile seçilmelidir.