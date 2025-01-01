DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneAlım-satım sınıflarıCHistoryOrderInfoTimeDoneMsc 

TimeDoneMsc

Emir uygulama veya iptal zamanını 01.01.1970 tarihinden itibaren milisaniyeler cinsinden alır.

ulong  TimeDoneMsc() const

Dönüş değeri

Emir uygulama veya iptal zamanını (01.01.1970 tarihinden itibaren milisaniyeler cinsinden).

Not

Geçmiş emir, Ticket (fiş kullanarak) veya SelectByIndex (indis kullanarak) yöntemiyle seçilmelidir.