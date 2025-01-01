- TimeSetup
TimeDoneMsc
Emir uygulama veya iptal zamanını 01.01.1970 tarihinden itibaren milisaniyeler cinsinden alır.
|
ulong TimeDoneMsc() const
Dönüş değeri
Emir uygulama veya iptal zamanını (01.01.1970 tarihinden itibaren milisaniyeler cinsinden).
Not
Geçmiş emir, Ticket (fiş kullanarak) veya SelectByIndex (indis kullanarak) yöntemiyle seçilmelidir.