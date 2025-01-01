- TimeSetup
- TimeSetupMsc
- OrderType
- TypeDescription
- State
- StateDescription
- TimeExpiration
- TimeDone
- TimeDoneMsc
- TypeFilling
- TypeFillingDescription
- TypeTime
- TypeTimeDescription
- Magic
- PositionId
- VolumeInitial
- VolumeCurrent
- PriceOpen
- StopLoss
- TakeProfit
- PriceCurrent
- PriceStopLimit
- Symbol
- Comment
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- Ticket
- SelectByIndex
Klasse CHistoryOrderInfo
CHistoryOrderInfo ist eine Klasse für den vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften der historischen Order.
Beschreibung
Klasse CHistoryOrderInfo bietet den Zugriff auf die Eigenschaften der historischen Order.
Deklaration
|
class CHistoryOrderInfo : public CObject
Kopf
|
#include <Trade\HistoryOrderInfo.mqh>
|
Vererbungshierarchie
CHistoryOrderInfo
Gruppen der Klassenmethode
|
Zugriff auf die ganzzahligen Eigenschaften
|
|
Erhält die Zeit der Order-Aufgabe
|
Erhält die Zeit der Order-Aufgabe in Millisekunden seit 01.01.1970
|
Erhält den Typ der Order
|
Erhält den Typ der Order als String
|
Erhält den Status der Order
|
Erhält den Status der Order als String
|
Erhält die Ablaufzeit der Order
|
Erhält die Zeit der Ausführung oder Löschung einer Order
|
Erhält die Zeit der Ausführung oder Abbestellung einer Order in Millisekunden seit 01.01.1970
|
Erhält Orderausführungstyp je nach Rest
|
Erhält Orderausführungstyp je nach Rest als String
|
Erhält den Typ der Order je nach Ablaufzeit
|
Erhält den Typ der Order je nach Ablaufzeit als String
|
Erhält die Identifikator des Expert Advisors, der den Order aufgegeben hat
|
Erhält die ID der Position
|
Zugriff auf double-Eigenschaften
|
|
Erhält die Anfangsgröße der Order
|
Erhält das ungefüllte Volumen der Order
|
Erhält den Preis der Order
|
Erhält Stop Loss der Order
|
Erhält Take Profit der Order
|
Erhält den aktuellen Preis des Symbols der Order
|
Erhält den Aufgabepreis der Limit-Order
|
Zugriff auf die Texteigenschaften
|
|
Erhält das Symbol der Order
|
Erhält den Kommentar der Order
|
Zugriff auf Funktionen API MQL5
|
|
Erhält den Wert der angegebenen Integer-Eigenschaft
|
Erhält den Wert der angegebenen double-Eigenschaft
|
Erhält den Wert der angegebenen Texteigenschaft
|
Auswahl
|
|
Erhält Ticket/wählt eine Order aus
|
Wählt eine historische Order nach den Index aus