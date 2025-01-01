Klasse CHistoryOrderInfo

CHistoryOrderInfo ist eine Klasse für den vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften der historischen Order.

Beschreibung

Klasse CHistoryOrderInfo bietet den Zugriff auf die Eigenschaften der historischen Order.

Deklaration

class CHistoryOrderInfo : public CObject

Kopf

#include <Trade\HistoryOrderInfo.mqh>

Vererbungshierarchie CObject CHistoryOrderInfo

Gruppen der Klassenmethode

Zugriff auf die ganzzahligen Eigenschaften TimeSetup Erhält die Zeit der Order-Aufgabe TimeSetupMsc Erhält die Zeit der Order-Aufgabe in Millisekunden seit 01.01.1970 OrderType Erhält den Typ der Order TypeDescription Erhält den Typ der Order als String State Erhält den Status der Order StateDescription Erhält den Status der Order als String TimeExpiration Erhält die Ablaufzeit der Order TimeDone Erhält die Zeit der Ausführung oder Löschung einer Order TimeDoneMsc Erhält die Zeit der Ausführung oder Abbestellung einer Order in Millisekunden seit 01.01.1970 TypeFilling Erhält Orderausführungstyp je nach Rest TypeFillingDescription Erhält Orderausführungstyp je nach Rest als String TypeTime Erhält den Typ der Order je nach Ablaufzeit TypeTimeDescription Erhält den Typ der Order je nach Ablaufzeit als String Magic Erhält die Identifikator des Expert Advisors, der den Order aufgegeben hat PositionId Erhält die ID der Position Zugriff auf double-Eigenschaften VolumeInitial Erhält die Anfangsgröße der Order VolumeCurrent Erhält das ungefüllte Volumen der Order PriceOpen Erhält den Preis der Order StopLoss Erhält Stop Loss der Order TakeProfit Erhält Take Profit der Order PriceCurrent Erhält den aktuellen Preis des Symbols der Order PriceStopLimit Erhält den Aufgabepreis der Limit-Order Zugriff auf die Texteigenschaften Symbol Erhält das Symbol der Order Comment Erhält den Kommentar der Order Zugriff auf Funktionen API MQL5 InfoInteger Erhält den Wert der angegebenen Integer-Eigenschaft InfoDouble Erhält den Wert der angegebenen double-Eigenschaft InfoString Erhält den Wert der angegebenen Texteigenschaft Auswahl Ticket Erhält Ticket/wählt eine Order aus SelectByIndex Wählt eine historische Order nach den Index aus