Klasse CHistoryOrderInfo

CHistoryOrderInfo ist eine Klasse für den vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften der historischen Order.

Beschreibung

Klasse CHistoryOrderInfo bietet den Zugriff auf die Eigenschaften der historischen Order.

Deklaration

   class CHistoryOrderInfo : public CObject

Kopf

   #include <Trade\HistoryOrderInfo.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CHistoryOrderInfo

Gruppen der Klassenmethode

Zugriff auf die ganzzahligen Eigenschaften

 

TimeSetup

Erhält die Zeit der Order-Aufgabe

TimeSetupMsc

Erhält die Zeit der Order-Aufgabe in Millisekunden seit 01.01.1970

OrderType

Erhält den Typ der Order

TypeDescription

Erhält den Typ der Order als String

State

Erhält den Status der Order

StateDescription

Erhält den Status der Order als String

TimeExpiration

Erhält die Ablaufzeit der Order

TimeDone

Erhält die Zeit der Ausführung oder Löschung einer Order

TimeDoneMsc

Erhält die Zeit der Ausführung oder Abbestellung einer Order in Millisekunden seit 01.01.1970

TypeFilling

Erhält Orderausführungstyp je nach Rest

TypeFillingDescription

Erhält Orderausführungstyp je nach Rest als String

TypeTime

Erhält den Typ der Order je nach Ablaufzeit

TypeTimeDescription

Erhält den Typ der Order je nach Ablaufzeit als String

Magic

Erhält die Identifikator des Expert Advisors, der den Order aufgegeben hat

PositionId

Erhält die ID der Position

Zugriff auf double-Eigenschaften

 

VolumeInitial

Erhält die Anfangsgröße der Order

VolumeCurrent

Erhält das ungefüllte Volumen der Order

PriceOpen

Erhält den Preis der Order

StopLoss

Erhält Stop Loss der Order

TakeProfit

Erhält Take Profit der Order

PriceCurrent

Erhält den aktuellen Preis des Symbols der Order

PriceStopLimit

Erhält den Aufgabepreis der Limit-Order

Zugriff auf die Texteigenschaften

 

Symbol

Erhält das Symbol der Order

Comment

Erhält den Kommentar der Order

Zugriff auf Funktionen API MQL5

 

InfoInteger

Erhält den Wert der angegebenen Integer-Eigenschaft

InfoDouble

Erhält den Wert der angegebenen double-Eigenschaft

InfoString

Erhält den Wert der angegebenen Texteigenschaft

Auswahl

 

Ticket

Erhält Ticket/wählt eine Order aus

SelectByIndex

Wählt eine historische Order nach den Index aus

Methoden geerbt von der Klasse CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare