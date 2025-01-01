- TimeSetup
- TimeSetupMsc
- OrderType
- TypeDescription
- State
- StateDescription
- TimeExpiration
- TimeDone
- TimeDoneMsc
- TypeFilling
- TypeFillingDescription
- TypeTime
- TypeTimeDescription
- Magic
- PositionId
- VolumeInitial
- VolumeCurrent
- PriceOpen
- StopLoss
- TakeProfit
- PriceCurrent
- PriceStopLimit
- Symbol
- Comment
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- Ticket
- SelectByIndex
InfoDouble
Belirtilen double tipli özelliğin değerini alır.
bool InfoDouble(
Parametreler
prop_id
[in] double tipli özellik değeri (ENUM_ORDER_PROPERTY_DOUBLE sayımının değerlerinden biri).
var
[out] Sonucu yerleştirmek için kullanılacak olan double tipli değişkenin referansı.
Dönüş değeri
Başarılı ise 'true', özellik değeri alınamazsa 'false'.
Not
Geçmiş emir, Ticket (fiş kullanarak) veya SelectByIndex (indis kullanarak) yöntemleri ile seçilmelidir.