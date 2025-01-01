DokümantasyonBölümler
Belirtilen double tipli özelliğin değerini alır.

bool  InfoDouble(
   ENUM_ORDER_PROPERTY_DOUBLE  prop_id,     // özellik tanımlayıcı
   double&                     var          // değişken referansı
   ) const

Parametreler

prop_id

[in]  double tipli özellik değeri (ENUM_ORDER_PROPERTY_DOUBLE sayımının değerlerinden biri).

var

[out]  Sonucu yerleştirmek için kullanılacak olan double tipli değişkenin referansı.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', özellik değeri alınamazsa 'false'.

Not

Geçmiş emir, Ticket (fiş kullanarak) veya SelectByIndex (indis kullanarak) yöntemleri ile seçilmelidir.