TimeExpiration Emir zaman-aşımı değerini alır. datetime TimeExpiration() const Dönüş değeri Emir oluşturma sırasında tanımlanan zaman-aşımı değeri. Not Geçmiş emir, Ticket (fiş kullanarak) veya SelectByIndex (indis kullanarak) yöntemleri ile seçilmelidir.