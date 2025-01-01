- TimeSetup
- TimeSetupMsc
- OrderType
- TypeDescription
- State
- StateDescription
- TimeExpiration
- TimeDone
- TimeDoneMsc
- TypeFilling
- TypeFillingDescription
- TypeTime
- TypeTimeDescription
- Magic
- PositionId
- VolumeInitial
- VolumeCurrent
- PriceOpen
- StopLoss
- TakeProfit
- PriceCurrent
- PriceStopLimit
- Symbol
- Comment
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- Ticket
- SelectByIndex
InfoInteger
Belirtilen tamsayı tipli özelliğin değerini alır.
|
bool InfoInteger(
Parametreler
prop_id
[in] Tamsayı tipli özelliğin tanımlayıcısı (ENUM_ORDER_PROPERTY_INTEGER sayımının değerlerinden biri).
var
[out] Sonucu yerleştirmek için kullanılacak long tipli değişkenin referansı.
Dönüş değeri
Başarılı ise 'true', özellik değeri alınamazsa 'false'.
Not
Geçmiş emir, Ticket (fiş kullanarak) veya SelectByIndex (indis kullanarak) yöntemleri ile seçilmelidir.