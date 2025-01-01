문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリトレードクラスCHistoryOrderInfo 

CHistoryOrderInfo

CHistoryOrderInfo는 내역 순서 속성에 쉽게 액세스하기 위한 클래스입니다.

설명

CHistoryOrderInfo 클래스는 내역 순서 속성에 쉽게 액세스할 수 있도록 합니다.

선언

   class CHistoryOrderInfo : public CObject

제목

   #include <Trade\HistoryOrderInfo.mqh>

상속 계층

  CObject

      CHistoryOrderInfo

그룹별 클래스 메서드

정수 유형 속성에 대한 액세스

 

TimeSetup

주문 발주 시간을 가져오기

TimeSetupMsc

주문 발주 시간(밀리초) 수신: 1970년 1월 1일 이후

OrderType

주문 유형 가져오기

OrderTypeDescription

주문 유형을 문자열로 가져오기

State

주문 상태 가져오기

StateDescription

주문 상태를 문자열로 가져오기

TimeExpiration

주문 만료 시간 가져오기

TimeDone

주문 실행 또는 취소 시간을 가져오기

TimeDoneMsc

주문 실행 또는 취소 시간(밀리초): 1970년 1월 1일 이후

TypeFilling

나머지를 기준으로 주문 실행 유형 가져오기

TypeFillingDescription

문자열로 나머지를 기준으로 주문 실행 유형을 가져오기

TypeTime

만료 시점의 주문 유형을 가져오기

TypeTimeDescription

문자열로 만료 시간을 기준으로 주문 유형 가져오기

Magic

주문을 수행한 엑스퍼트의 ID 가져오기

PositionId

포지션 ID 가져오기

double 유형 속성에 액세스

 

VolumeInitial

주문의 초기 볼륨 가져오기

VolumeCurrent

채워지지 않은 주문 볼륨 가져오기

PriceOpen

주문 가격 가져오기

StopLoss

주문의 손절매 가져오기

TakeProfit

주문의 차익 실현 가져오기

PriceCurrent

주문 기호별 현재 가격을 가져오기

PriceStopLimit

제한 주문의 가격을 가져오기

텍스트 설정에 액세스

 

Symbol

주문 기호 가져오기

Comment

주문 설명 가져오기

MQL5 API 기능에 액세스

 

InfoInteger

지정된 정수 유형 속성 값 가져오기

InfoDouble

지정된 double 유형 속성 값 가져오기

InfoString

지정된 문자열 유형 속성 값 가져오기

선택

 

티켓

티켓을 가져오기/주문 선택하기

SelectByIndex

인덱스별 순서 선택하기

클래스 CObject에서 상속된 메서드

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare