- TimeSetup
- TimeSetupMsc
- OrderType
- TypeDescription
- State
- StateDescription
- TimeExpiration
- TimeDone
- TimeDoneMsc
- TypeFilling
- TypeFillingDescription
- TypeTime
- TypeTimeDescription
- Magic
- PositionId
- VolumeInitial
- VolumeCurrent
- PriceOpen
- StopLoss
- TakeProfit
- PriceCurrent
- PriceStopLimit
- Symbol
- Comment
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- Ticket
- SelectByIndex
CHistoryOrderInfo
CHistoryOrderInfo는 내역 순서 속성에 쉽게 액세스하기 위한 클래스입니다.
설명
CHistoryOrderInfo 클래스는 내역 순서 속성에 쉽게 액세스할 수 있도록 합니다.
선언
|
class CHistoryOrderInfo : public CObject
제목
|
#include <Trade\HistoryOrderInfo.mqh>
|
상속 계층
CHistoryOrderInfo
그룹별 클래스 메서드
|
정수 유형 속성에 대한 액세스
|
|
주문 발주 시간을 가져오기
|
주문 발주 시간(밀리초) 수신: 1970년 1월 1일 이후
|
주문 유형 가져오기
|
주문 유형을 문자열로 가져오기
|
주문 상태 가져오기
|
주문 상태를 문자열로 가져오기
|
주문 만료 시간 가져오기
|
주문 실행 또는 취소 시간을 가져오기
|
주문 실행 또는 취소 시간(밀리초): 1970년 1월 1일 이후
|
나머지를 기준으로 주문 실행 유형 가져오기
|
문자열로 나머지를 기준으로 주문 실행 유형을 가져오기
|
만료 시점의 주문 유형을 가져오기
|
문자열로 만료 시간을 기준으로 주문 유형 가져오기
|
주문을 수행한 엑스퍼트의 ID 가져오기
|
포지션 ID 가져오기
|
double 유형 속성에 액세스
|
|
주문의 초기 볼륨 가져오기
|
채워지지 않은 주문 볼륨 가져오기
|
주문 가격 가져오기
|
주문의 손절매 가져오기
|
주문의 차익 실현 가져오기
|
주문 기호별 현재 가격을 가져오기
|
제한 주문의 가격을 가져오기
|
텍스트 설정에 액세스
|
|
주문 기호 가져오기
|
주문 설명 가져오기
|
MQL5 API 기능에 액세스
|
|
지정된 정수 유형 속성 값 가져오기
|
지정된 double 유형 속성 값 가져오기
|
지정된 문자열 유형 속성 값 가져오기
|
선택
|
|
티켓을 가져오기/주문 선택하기
|
인덱스별 순서 선택하기